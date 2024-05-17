На Покровском направлении произошло 25 боевых столкновений, наиболее горячо - возле Новоалександровки, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 20:30 17 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

С начала суток по украинским защитникам российские оккупанты нанесли 15 ракетных и 70 авиационных ударов, 105 обстрелов совершили из РСЗО, продолжаются активные наступательные и штурмовые действия оккупантов на Покровском и Приднепровском направлениях.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении наши подразделения усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины и ведут разведку. Враг на этом направлении нанес 15 авиационных ударов с применением 18 КАБов. С начала суток потери противника на этом направлении составляют - 133 вражеских военнослужащих убитыми и ранеными, 36 единиц вооружения и военной техники. Уничтожено 8 блиндажей противника. Ситуация контролируется силами обороны.

На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений. Враг нанес авиаудары по районам Купянска-Узлового и Ольшаной.

На Лиманском направлении российские оккупанты сбросили восемь управляемых авиабомб в район города Лиман. А на Северском направлении противником нанесен авиаудар возле Григорьевки.

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Боевые действия на востоке

На Краматорском направлении количество боестолкновений с оккупантами возросло до 14. С начала суток враг нанес шесть авиаударов в районе Часового Яра, Пивничного, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении враг продолжает попытки улучшить тактическое положение - в настоящее время уже произошло 25 боевых столкновений. Горячее всего - возле Новоалександровки. К ранее упомянутым населенным пунктам добавились Сокол и Невельское. Ситуация контролируемая.

На Кураховском направлении зафиксирован еще один авиаудар - по району села Богатырь. Остальные - без изменений.

На Времовском направлении было три атаки противника. Враг действовал сегодня в районе Старомайорского и на направлении Ключевое - Раздельное.

Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки вытеснить наших воинов с плацдармов на левобережье реки Днепр. Враг продолжил атаки в районе села Крынки - количество сегодняшних боестолкновений здесь возросло до 12. Украинские подразделения стойко держат позиции. Кроме того, российские террористы нанесли ракетный удар по Одессе. Пострадали гражданские люди. Информация о последствиях очередного преступления РФ уточняется.

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На остальных направлениях ситуация в настоящее время без особых изменений, отметили в Генштабе.