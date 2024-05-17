Умеров о Харьковском направлении: Ситуация сложная, но под контролем. Украина все еще нуждается в большем количестве оружиия
На Харьковщине россияне не оставляют попыток продвинуться вперед, однако украинские военные успешно отражают очередное вторжение войск РФ.
Об этом в интервью американскому телеканалу CNN рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, говорится на сайте Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.
Министр заявил, что ситуация на Харьковщине является сложной, но контролируемой. Также Умеров рассказал, что российские захватчики продолжают обстрел гражданского населения на приграничье Харьковщины, из-за чего власти эвакуируют людей в более безопасные места.
"Российские войска продолжают обстрел мирного населения. Поэтому власти осуществляют эвакуацию граждан из приграничных районов в более безопасные места", - сказал глава оборонного ведомства.
Он также отметил, что Украина до сих пор нуждается в большем количестве оружия, чтобы эффективнее противостоять полномасштабной агрессии РФ и защитить своих граждан. Также Умеров добавил, что враг пытается воспользоваться тем, что военная помощь Украине поступает с опозданием.
"Борьба длится уже 10 лет, а полномасштабное вторжение - два года. Мы держим оборону насколько это возможно, но поставки оружия задерживаются, что дает россиянам преимущество. Они открыли второй фронт, чтобы не позволить нам своевременно воспользоваться этим оружием. Однако мы продолжаем удерживать позиции и отражать атаки, одновременно эвакуируя гражданское население из приграничных городов", - заявил глава Минобороны.
К слову, в своем вечернем обращении за 17 мая президент Владимир Зеленский заявил, что наступлением на Харьковщине Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной. Он добавил, что "наша задача - сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать и фронт, и нашу дипломатию - то, как мы приближаем справедливый мир".
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До виборів 19-го вся шобла кАломойши бризкала слюною на Порошенка, що він єврей, а зараз ВСЯ верхівка як не єврей(при чому 100%), так кацап чи зайда з азіатським корінням і набором паспортів, чи той же єврей з Абхазії, що не мав навіть права кудись балотуватись. І у всіх у них є не тільки якісь приховані звʼязки з кацапією, а цілі бізнеси, що приносять їм гарні дивіденти.
Профукали ми все це, а вони і зробили нас всіх...разом. При чому руками тих же українських ватних "малоросів", яких зараз і вбивають кацапи тисячами на сході та на окупованих територіях.
Ми ще довго це будемо відхаркувати з кров'ю.
В Сумской области «зубы дракона», предназначенные для строительства оборонительных линий, свалены на обочину
Це можливий варіант.
@boikobogdan1
Про Блікена.1)Візит був Викликаний"Договорняком"Єрмака ЗДАТИ ХАРКІВ із"Перемирям"!Від Тоні Прозвучали Серйозні ПОГРОЗИ!Єрмак ЗДУВСЯ!2)Обовязкові Вибори-Максимум Травень 2025р.Незалежно Від Воєнних Дій!3)Другого"Терміну"ЗЄ-Не БУДЕ!4)Літом На Саміті зафіксують Україну ДЛЯ Нато!
хто проти кого?
Тоні приїхав дати звіздюлей Ермаку? Якщо так- це добре.
дерьмак хоче здати Харків?
яке «переміря»?
Сша хочуть виборів?
У вашінгтоні на саміті НАТО Україну примуть у НАТО ?