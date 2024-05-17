Умеров о Харьковском направлении: Ситуация сложная, но под контролем. Украина все еще нуждается в большем количестве оружиия

На Харьковщине россияне не оставляют попыток продвинуться вперед, однако украинские военные успешно отражают очередное вторжение войск РФ.

Об этом в интервью американскому телеканалу CNN рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, говорится на сайте Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр заявил, что ситуация на Харьковщине является сложной, но контролируемой. Также Умеров рассказал, что российские захватчики продолжают обстрел гражданского населения на приграничье Харьковщины, из-за чего власти эвакуируют людей в более безопасные места.

"Российские войска продолжают обстрел мирного населения. Поэтому власти осуществляют эвакуацию граждан из приграничных районов в более безопасные места", - сказал глава оборонного ведомства.

Он также отметил, что Украина до сих пор нуждается в большем количестве оружия, чтобы эффективнее противостоять полномасштабной агрессии РФ и защитить своих граждан. Также Умеров добавил, что враг пытается воспользоваться тем, что военная помощь Украине поступает с опозданием.

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"Борьба длится уже 10 лет, а полномасштабное вторжение - два года. Мы держим оборону насколько это возможно, но поставки оружия задерживаются, что дает россиянам преимущество. Они открыли второй фронт, чтобы не позволить нам своевременно воспользоваться этим оружием. Однако мы продолжаем удерживать позиции и отражать атаки, одновременно эвакуируя гражданское население из приграничных городов", - заявил глава Минобороны.

К слову, в своем вечернем обращении за 17 мая президент Владимир Зеленский заявил, что наступлением на Харьковщине Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной. Он добавил, что "наша задача - сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать и фронт, и нашу дипломатию - то, как мы приближаем справедливый мир".

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