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Новости Война
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Умеров о Харьковском направлении: Ситуация сложная, но под контролем. Украина все еще нуждается в большем количестве оружиия

Умєров назвав ситуацію на Харківщині складною, але контрольованою

На Харьковщине россияне не оставляют попыток продвинуться вперед, однако украинские военные успешно отражают очередное вторжение войск РФ.

Об этом в интервью американскому телеканалу CNN рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, говорится на сайте Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр заявил, что ситуация на Харьковщине является сложной, но контролируемой. Также Умеров рассказал, что российские захватчики продолжают обстрел гражданского населения на приграничье Харьковщины, из-за чего власти эвакуируют людей в более безопасные места.

"Российские войска продолжают обстрел мирного населения. Поэтому власти осуществляют эвакуацию граждан из приграничных районов в более безопасные места", - сказал глава оборонного ведомства.

Он также отметил, что Украина до сих пор нуждается в большем количестве оружия, чтобы эффективнее противостоять полномасштабной агрессии РФ и защитить своих граждан. Также Умеров добавил, что враг пытается воспользоваться тем, что военная помощь Украине поступает с опозданием.

Читайте также: У бойцов ВСУ вышли из строя терминалы Starlink в день наступления войск РФ на Харьковщину, - WP

"Борьба длится уже 10 лет, а полномасштабное вторжение - два года. Мы держим оборону насколько это возможно, но поставки оружия задерживаются, что дает россиянам преимущество. Они открыли второй фронт, чтобы не позволить нам своевременно воспользоваться этим оружием. Однако мы продолжаем удерживать позиции и отражать атаки, одновременно эвакуируя гражданское население из приграничных городов", - заявил глава Минобороны.

К слову, в своем вечернем обращении за 17 мая президент Владимир Зеленский заявил, что наступлением на Харьковщине Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной. Он добавил, что "наша задача - сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать и фронт, и нашу дипломатию - то, как мы приближаем справедливый мир".

Читайте также: Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на севере Харьковщины. Самая глубокая точка продвижения врага - 10 км, - Зеленский

Автор: 

оружие (10198) Харьковщина (5577) Умеров Рустем (507)


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Топ комментарии
+17
Складна, але контрольована. Прямо як в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Бахмуті та Авдіївці. Міняйте пластинку, панове з теплих крісел.
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17.05.2024 21:32
+15
Точно. Надо чтоб ещё страны НАТО укрепления постороили . Зелёные деграданты НЕ смогли с 2022 года, сентября месяца по сейчас, построить в Харьковской области укреп район. Думали видать что раша на марс переедет ?
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17.05.2024 21:35
+10
Ким контрольована, якщо здали територію і дозволили зайти у Вовчанськ. А розстріли москалями мирних мешканців у Вовчанську - це також відбувається під контролем зеленої влади? Створили умови для наступу ворога
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17.05.2024 21:40
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Складна, але контрольована. Прямо як в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Бахмуті та Авдіївці. Міняйте пластинку, панове з теплих крісел.
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17.05.2024 21:32 Ответить
Коли у владі України будуть справжні українці, патріоти своєї землі і держави, а не усілякі зайди з іноземними паспортами та генами, ось тільки тоді будуть якісь зміни.
До виборів 19-го вся шобла кАломойши бризкала слюною на Порошенка, що він єврей, а зараз ВСЯ верхівка як не єврей(при чому 100%), так кацап чи зайда з азіатським корінням і набором паспортів, чи той же єврей з Абхазії, що не мав навіть права кудись балотуватись. І у всіх у них є не тільки якісь приховані звʼязки з кацапією, а цілі бізнеси, що приносять їм гарні дивіденти.
Профукали ми все це, а вони і зробили нас всіх...разом. При чому руками тих же українських ватних "малоросів", яких зараз і вбивають кацапи тисячами на сході та на окупованих територіях.
Ми ще довго це будемо відхаркувати з кров'ю.
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17.05.2024 22:01 Ответить
Точно. Надо чтоб ещё страны НАТО укрепления постороили . Зелёные деграданты НЕ смогли с 2022 года, сентября месяца по сейчас, построить в Харьковской области укреп район. Думали видать что раша на марс переедет ?
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17.05.2024 21:35 Ответить
а ще є лохторат цих деградантів, який верещить що неможливо було це зробити під ворожими обстрілами. Мабуть лінію суровікіна будували безсмертні
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17.05.2024 21:43 Ответить
"зелена складна контрольованість"для України і її народу.як розпочалася у 2019 році.так не закінчилася до сьогоднішнього дня і не видно її закінчення...Такі дії "зевлади" ,є діями ворожими і до України і її народу,
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17.05.2024 21:37 Ответить
Ким контрольована, якщо здали територію і дозволили зайти у Вовчанськ. А розстріли москалями мирних мешканців у Вовчанську - це також відбувається під контролем зеленої влади? Створили умови для наступу ворога
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17.05.2024 21:40 Ответить
аби його тупа срака буда зараз в полоні, як наші прикордонники, він би не ****** про "контрольованість"
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17.05.2024 21:42 Ответить
ця чушка точняк не слухає стріми Бутусова який постійно каже що треба заборонити вислів "ситуація складна, але контрольована"
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17.05.2024 21:41 Ответить
Це фраза паразит..як і потужно, дуже потужно..або у спічрайтера погано зі словарним запасом, або промови їм пише генератор випадкових слів..
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17.05.2024 21:51 Ответить
це самозаспокоєння паразитів
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17.05.2024 21:55 Ответить
Як вони за....и всі їм винні а самі навіть фортифікації будують на бумазі
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17.05.2024 21:43 Ответить
Теперь в руководстве МО 2-х воюющих стран полная симметрия. В смысле Аленей.
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17.05.2024 21:45 Ответить
хто цЕ?
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17.05.2024 21:46 Ответить
Короче, муд*ло рассказало, как кацарылые превращают приграничье в буферную зону.
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17.05.2024 21:47 Ответить
Україна потребує адекватних і компетентних керівників, а не збіговисько випадкових неуків і невігласів, головний мотив котрих, якомога більше вкрасти
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17.05.2024 21:49 Ответить
Ну от якого фуя черговий цивільний "завгосп ЗСУ", який тільки і вміє що створювати схеми з розкрадання бюджету, корчить з себе військового стратега і тактика? Морду кримінальну побрий уйобок!
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17.05.2024 21:50 Ответить
Умєркін жжот.
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17.05.2024 21:50 Ответить
Військове звання цього пана?Ніякого.Якого біса він коментує події війни?Нехай везе зброю та снаряды,а військові самі за себе скажуть.Так свою роботу він не бажає робити.
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17.05.2024 21:52 Ответить
Возити та діставати - це для лохів. А для потужного мініджЄра потужна робота - ляпати язиком про ... щось.
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17.05.2024 21:57 Ответить
Я не зрозумів. Умєров це каже з окопів на нулі ?
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17.05.2024 21:55 Ответить
Пане міністр МО Україні, ЗСУ потрібна зброя,потрібні захисні споруди, справедлива мобілізація і перепочинок тих хто воює без відпочинку вже два роки,а ви продовжуєте відосики показувати і займатись піаром. Здаються міста і села,гинуть люди ,а ви бездарі тільки базікаєте. Невмієте працювати--керувати,забезпечувати, захищати--покиньте своє крісло Майте гідність і совість.
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17.05.2024 21:56 Ответить
НіЗЗя. Патужним ніЗЗя.
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17.05.2024 21:58 Ответить
У цих..., ні совісті ні гідності ніколи не було і не буде!
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17.05.2024 22:05 Ответить
кря.....
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17.05.2024 22:06 Ответить
Зекоманда брехунів, крадіїв та ухилянтів. Колись Мосейчук дуже ''возмущалась", що на передку екскаватори не риють траншеї для військових, а зараз язик в .... тримає.
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17.05.2024 22:11 Ответить
А где там РДК? Зашли бы в тыл и окружили. Или они только на видео существуют?
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17.05.2024 22:12 Ответить
Більше зброї і бабла, а ресурс в нас є... Але навряд чи надовго.
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17.05.2024 22:12 Ответить
Соєві підтримали кандидатуру Умєрова, тепер їх щось не влаштовує. Ось чому соєвих не можна допускати до влади. В них все через не то, чим думати треба.
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17.05.2024 22:14 Ответить
А ти ,мабуть, з противсіхів?
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17.05.2024 22:27 Ответить
Денег нет - но ви дєржитєсь((:
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17.05.2024 22:15 Ответить
КРИВОНОС: винні у ПРОВАЛІ ОБОРОНИ видали себе! Відео візитів Зеленського на Харківщину ЗНИКЛИ https://www.youtube.com/watch?v=9Qjr5REhl8c&t=84s
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17.05.2024 22:15 Ответить

В Сумской области «зубы дракона», предназначенные для строительства оборонительных линий, свалены на обочину
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17.05.2024 22:34 Ответить
https://ibb.co/GJrxDs2
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17.05.2024 22:41 Ответить
Паша Бр, ну ти Бр ешешь.
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17.05.2024 22:42 Ответить
https://t.me/Novoeizdanie/81251
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17.05.2024 22:56 Ответить
Ти хоч раз був на будівництві? Сходи, подивися, там матеріали складають не на дорозі, не в себе на дачі, хоча буває таке. А в зоні монтажу і там, де вони не заважатимуть. Чим тобі ці "зуби дракона "заважають, що вони там лежать, поки їх не змонтують?
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17.05.2024 23:03 Ответить
Так лежать на обочині але може це для того щоб укріплять та контролювати рух на дорозі? Як блокпост- Та перекривати рух ворожої Техники?

Це можливий варіант.
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17.05.2024 23:53 Ответить
Богдан

@boikobogdan1

Про Блікена.1)Візит був Викликаний"Договорняком"Єрмака ЗДАТИ ХАРКІВ із"Перемирям"!Від Тоні Прозвучали Серйозні ПОГРОЗИ!Єрмак ЗДУВСЯ!2)Обовязкові Вибори-Максимум Травень 2025р.Незалежно Від Воєнних Дій!3)Другого"Терміну"ЗЄ-Не БУДЕ!4)Літом На Саміті зафіксують Україну ДЛЯ Нато!
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17.05.2024 22:46 Ответить
А можно більш докладніше?

хто проти кого?

Тоні приїхав дати звіздюлей Ермаку? Якщо так- це добре.

дерьмак хоче здати Харків?
яке «переміря»?

Сша хочуть виборів?

У вашінгтоні на саміті НАТО Україну примуть у НАТО ?
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17.05.2024 23:51 Ответить
Умєров, кацапи вибиті за лінію державного кордону? Якщо ні, то не треба казати, що ситуація контрольована.
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17.05.2024 22:53 Ответить
Стратег хренов!!!!
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17.05.2024 23:06 Ответить
Сумський контрольваний так само як Харківський?
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17.05.2024 23:07 Ответить
Іноді мені здається, що це якась така наша національна ідея - наробити ху*ні, все проє*ати, потім сісти зажурено і сумувати.
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18.05.2024 05:53 Ответить
 
 