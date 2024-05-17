Умєров про Харківський напрямок: Ситуація складна, але під контролем. Україна все ще потребує більше зброї

На Харківщині росіяни не полишають спроб просунутися вперед, однак українські військові успішно відбивають чергове вторгнення військ РФ.

Про це в інтерв’ю американському телеканалу CNN розповів міністр оборони України Рустем Умєров, йдеться на сайті Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр заявив, що ситуація на Харківщині є складною, але контрольованою. Також Умєров розповів, що російські загарбники продовжують обстріл цивільного населення на прикордонні Харківщини, через що влада евакуює людей до більш безпечних місць.

"Російські війська продовжують обстріл мирного населення. Тому влада здійснює евакуацію громадян з прикордонних районів до більш безпечних місць", - сказав очільник оборонного відомства.

Він також зазначив, що Україна досі потребує великої кількості зброї, щоб ефективніше протистояти повномасштабній агресії РФ та захистити своїх громадян. Також Умєров додав, що ворог намагається скористуватися тим, що військова допомога Україні надходить із запізненням.

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"Боротьба триває вже 10 років, а повномасштабне вторгнення - два роки. Ми тримаємо оборону наскільки це можливо, але постачання зброї затримується, що надає росіянам перевагу. Вони відкрили другий фронт, щоб не дозволити нам своєчасно скористатися цією зброєю. Проте ми продовжуємо утримувати позиції та відбивати атаки, одночасно евакуюючи цивільне населення з прикордонних міст", - заявив очільник Міноборони.

До слова, у своєму вечірньому зверненні за 17 травня президент Володимир Зеленський заявив, що наступом на Харківщині Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною. ВІн додав, що "наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і нашу дипломатію – те, як ми наближаємо справедливий мир", - сказав Зеленський.

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