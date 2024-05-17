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Новини Війна
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Умєров про Харківський напрямок: Ситуація складна, але під контролем. Україна все ще потребує більше зброї

Умєров назвав ситуацію на Харківщині складною, але контрольованою

На Харківщині росіяни не полишають спроб просунутися вперед, однак українські військові успішно відбивають чергове вторгнення військ РФ.

Про це в інтерв’ю американському телеканалу CNN розповів міністр оборони України Рустем Умєров, йдеться на сайті Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр заявив, що ситуація на Харківщині є складною, але контрольованою. Також Умєров розповів, що російські загарбники продовжують обстріл цивільного населення на прикордонні Харківщини, через що влада евакуює людей до більш безпечних місць.

"Російські війська продовжують обстріл мирного населення. Тому влада здійснює евакуацію громадян з прикордонних районів до більш безпечних місць", - сказав очільник оборонного відомства.

Він також зазначив, що Україна досі потребує великої кількості зброї, щоб ефективніше протистояти повномасштабній агресії РФ та захистити своїх громадян. Також Умєров додав, що ворог намагається скористуватися тим, що військова допомога Україні надходить із запізненням.

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"Боротьба триває вже 10 років, а повномасштабне вторгнення - два роки. Ми тримаємо оборону наскільки це можливо, але постачання зброї затримується, що надає росіянам перевагу. Вони відкрили другий фронт, щоб не дозволити нам своєчасно скористатися цією зброєю. Проте ми продовжуємо утримувати позиції та відбивати атаки, одночасно евакуюючи цивільне населення з прикордонних міст", - заявив очільник Міноборони.

До слова, у своєму вечірньому зверненні за 17 травня президент Володимир Зеленський заявив, що наступом на Харківщині Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною. ВІн додав, що "наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і нашу дипломатію – те, як ми наближаємо справедливий мир", - сказав Зеленський.

Читайте також: Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на півночі Харківщини. Найглибша точка просування ворога - 10 км, - Зеленський

Автор: 

зброя (7436) Харківщина (6054) Умєров Рустем (588)


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Топ коментарі
+17
Складна, але контрольована. Прямо як в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Бахмуті та Авдіївці. Міняйте пластинку, панове з теплих крісел.
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17.05.2024 21:32
+15
Точно. Надо чтоб ещё страны НАТО укрепления постороили . Зелёные деграданты НЕ смогли с 2022 года, сентября месяца по сейчас, построить в Харьковской области укреп район. Думали видать что раша на марс переедет ?
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17.05.2024 21:35
+10
Ким контрольована, якщо здали територію і дозволили зайти у Вовчанськ. А розстріли москалями мирних мешканців у Вовчанську - це також відбувається під контролем зеленої влади? Створили умови для наступу ворога
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17.05.2024 21:40
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Складна, але контрольована. Прямо як в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Бахмуті та Авдіївці. Міняйте пластинку, панове з теплих крісел.
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17.05.2024 21:32 Відповісти
Коли у владі України будуть справжні українці, патріоти своєї землі і держави, а не усілякі зайди з іноземними паспортами та генами, ось тільки тоді будуть якісь зміни.
До виборів 19-го вся шобла кАломойши бризкала слюною на Порошенка, що він єврей, а зараз ВСЯ верхівка як не єврей(при чому 100%), так кацап чи зайда з азіатським корінням і набором паспортів, чи той же єврей з Абхазії, що не мав навіть права кудись балотуватись. І у всіх у них є не тільки якісь приховані звʼязки з кацапією, а цілі бізнеси, що приносять їм гарні дивіденти.
Профукали ми все це, а вони і зробили нас всіх...разом. При чому руками тих же українських ватних "малоросів", яких зараз і вбивають кацапи тисячами на сході та на окупованих територіях.
Ми ще довго це будемо відхаркувати з кров'ю.
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17.05.2024 22:01 Відповісти
Точно. Надо чтоб ещё страны НАТО укрепления постороили . Зелёные деграданты НЕ смогли с 2022 года, сентября месяца по сейчас, построить в Харьковской области укреп район. Думали видать что раша на марс переедет ?
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17.05.2024 21:35 Відповісти
а ще є лохторат цих деградантів, який верещить що неможливо було це зробити під ворожими обстрілами. Мабуть лінію суровікіна будували безсмертні
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17.05.2024 21:43 Відповісти
"зелена складна контрольованість"для України і її народу.як розпочалася у 2019 році.так не закінчилася до сьогоднішнього дня і не видно її закінчення...Такі дії "зевлади" ,є діями ворожими і до України і її народу,
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17.05.2024 21:37 Відповісти
Ким контрольована, якщо здали територію і дозволили зайти у Вовчанськ. А розстріли москалями мирних мешканців у Вовчанську - це також відбувається під контролем зеленої влади? Створили умови для наступу ворога
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17.05.2024 21:40 Відповісти
аби його тупа срака буда зараз в полоні, як наші прикордонники, він би не ****** про "контрольованість"
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17.05.2024 21:42 Відповісти
ця чушка точняк не слухає стріми Бутусова який постійно каже що треба заборонити вислів "ситуація складна, але контрольована"
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17.05.2024 21:41 Відповісти
Це фраза паразит..як і потужно, дуже потужно..або у спічрайтера погано зі словарним запасом, або промови їм пише генератор випадкових слів..
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17.05.2024 21:51 Відповісти
це самозаспокоєння паразитів
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17.05.2024 21:55 Відповісти
Як вони за....и всі їм винні а самі навіть фортифікації будують на бумазі
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17.05.2024 21:43 Відповісти
Теперь в руководстве МО 2-х воюющих стран полная симметрия. В смысле Аленей.
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17.05.2024 21:45 Відповісти
хто цЕ?
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17.05.2024 21:46 Відповісти
Короче, муд*ло рассказало, как кацарылые превращают приграничье в буферную зону.
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17.05.2024 21:47 Відповісти
Україна потребує адекватних і компетентних керівників, а не збіговисько випадкових неуків і невігласів, головний мотив котрих, якомога більше вкрасти
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17.05.2024 21:49 Відповісти
Ну от якого фуя черговий цивільний "завгосп ЗСУ", який тільки і вміє що створювати схеми з розкрадання бюджету, корчить з себе військового стратега і тактика? Морду кримінальну побрий уйобок!
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17.05.2024 21:50 Відповісти
Умєркін жжот.
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17.05.2024 21:50 Відповісти
Військове звання цього пана?Ніякого.Якого біса він коментує події війни?Нехай везе зброю та снаряды,а військові самі за себе скажуть.Так свою роботу він не бажає робити.
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17.05.2024 21:52 Відповісти
Возити та діставати - це для лохів. А для потужного мініджЄра потужна робота - ляпати язиком про ... щось.
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17.05.2024 21:57 Відповісти
Я не зрозумів. Умєров це каже з окопів на нулі ?
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17.05.2024 21:55 Відповісти
Пане міністр МО Україні, ЗСУ потрібна зброя,потрібні захисні споруди, справедлива мобілізація і перепочинок тих хто воює без відпочинку вже два роки,а ви продовжуєте відосики показувати і займатись піаром. Здаються міста і села,гинуть люди ,а ви бездарі тільки базікаєте. Невмієте працювати--керувати,забезпечувати, захищати--покиньте своє крісло Майте гідність і совість.
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17.05.2024 21:56 Відповісти
НіЗЗя. Патужним ніЗЗя.
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17.05.2024 21:58 Відповісти
У цих..., ні совісті ні гідності ніколи не було і не буде!
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17.05.2024 22:05 Відповісти
кря.....
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17.05.2024 22:06 Відповісти
Зекоманда брехунів, крадіїв та ухилянтів. Колись Мосейчук дуже ''возмущалась", що на передку екскаватори не риють траншеї для військових, а зараз язик в .... тримає.
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17.05.2024 22:11 Відповісти
А где там РДК? Зашли бы в тыл и окружили. Или они только на видео существуют?
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17.05.2024 22:12 Відповісти
Більше зброї і бабла, а ресурс в нас є... Але навряд чи надовго.
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17.05.2024 22:12 Відповісти
Соєві підтримали кандидатуру Умєрова, тепер їх щось не влаштовує. Ось чому соєвих не можна допускати до влади. В них все через не то, чим думати треба.
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17.05.2024 22:14 Відповісти
А ти ,мабуть, з противсіхів?
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17.05.2024 22:27 Відповісти
Денег нет - но ви дєржитєсь((:
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17.05.2024 22:15 Відповісти
КРИВОНОС: винні у ПРОВАЛІ ОБОРОНИ видали себе! Відео візитів Зеленського на Харківщину ЗНИКЛИ https://www.youtube.com/watch?v=9Qjr5REhl8c&t=84s
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17.05.2024 22:15 Відповісти

В Сумской области «зубы дракона», предназначенные для строительства оборонительных линий, свалены на обочину
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17.05.2024 22:34 Відповісти
https://ibb.co/GJrxDs2
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17.05.2024 22:41 Відповісти
Паша Бр, ну ти Бр ешешь.
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17.05.2024 22:42 Відповісти
https://t.me/Novoeizdanie/81251
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17.05.2024 22:56 Відповісти
Ти хоч раз був на будівництві? Сходи, подивися, там матеріали складають не на дорозі, не в себе на дачі, хоча буває таке. А в зоні монтажу і там, де вони не заважатимуть. Чим тобі ці "зуби дракона "заважають, що вони там лежать, поки їх не змонтують?
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17.05.2024 23:03 Відповісти
Так лежать на обочині але може це для того щоб укріплять та контролювати рух на дорозі? Як блокпост- Та перекривати рух ворожої Техники?

Це можливий варіант.
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17.05.2024 23:53 Відповісти
Богдан

@boikobogdan1

Про Блікена.1)Візит був Викликаний"Договорняком"Єрмака ЗДАТИ ХАРКІВ із"Перемирям"!Від Тоні Прозвучали Серйозні ПОГРОЗИ!Єрмак ЗДУВСЯ!2)Обовязкові Вибори-Максимум Травень 2025р.Незалежно Від Воєнних Дій!3)Другого"Терміну"ЗЄ-Не БУДЕ!4)Літом На Саміті зафіксують Україну ДЛЯ Нато!
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17.05.2024 22:46 Відповісти
А можно більш докладніше?

хто проти кого?

Тоні приїхав дати звіздюлей Ермаку? Якщо так- це добре.

дерьмак хоче здати Харків?
яке «переміря»?

Сша хочуть виборів?

У вашінгтоні на саміті НАТО Україну примуть у НАТО ?
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17.05.2024 23:51 Відповісти
Умєров, кацапи вибиті за лінію державного кордону? Якщо ні, то не треба казати, що ситуація контрольована.
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17.05.2024 22:53 Відповісти
Стратег хренов!!!!
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17.05.2024 23:06 Відповісти
Сумський контрольваний так само як Харківський?
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17.05.2024 23:07 Відповісти
Іноді мені здається, що це якась така наша національна ідея - наробити ху*ні, все проє*ати, потім сісти зажурено і сумувати.
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18.05.2024 05:53 Відповісти
 
 