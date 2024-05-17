Наступом на Харківщині Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 814 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Доповів Головком – щодо ситуації на фронті. Харківські напрямки: Вовчанськ, Липці, Куп’янськ. Ми стримуємо російський тиск. Дякую кожній бригаді, кожному підрозділу. Незмінна увага й донецьким напрямкам, передусім Покровському – там зараз найбільш жорстко, найбільша кількість боїв.
Фактично вся Харківська операція окупанта зводиться до намагання послабити наші сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити його пропаганду – пропаганду, спрямовану й на світових лідерів. Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною. Наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і нашу дипломатію – те, як ми наближаємо справедливий мир", - сказав Зеленський.
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Так і опудало на полі думає, що впливає на урожай.
Шо ти там наближаєш, іпанько чортів? Шоб ти сі вдавив своїми словами, маріонетка...
Русня пише про 5-7 постраждалих.
Вам хоч скумбрію по 8 роби, ви все одно за Борихою сумуєте
офіційно ,до речі