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Новини Відео Війна
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Наступом на Харківщині Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 814 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Доповів Головком – щодо ситуації на фронті. Харківські напрямки: Вовчанськ, Липці, Куп’янськ. Ми стримуємо російський тиск. Дякую кожній бригаді, кожному підрозділу. Незмінна увага й донецьким напрямкам, передусім Покровському – там зараз найбільш жорстко, найбільша кількість боїв.

Фактично вся Харківська операція окупанта зводиться до намагання послабити наші сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити його пропаганду – пропаганду, спрямовану й на світових лідерів. Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною. Наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і нашу дипломатію – те, як ми наближаємо справедливий мир", - сказав Зеленський.

Також читайте: Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на півночі Харківщини. Найглибша точка просування ворога - 10 км, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+15
А Зеленський своїм словесним виверженням прагне довести, що і він щось вирішує.
Так і опудало на полі думає, що впливає на урожай.
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17.05.2024 20:12
+9
Одному мне насрать на то, что говорит этот эксперд ?
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17.05.2024 20:48
+7
зеленський своїми відосиками хоче показати, що нібито саме він досі "президент"...
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17.05.2024 20:15
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17.05.2024 20:09 Відповісти
А Ви тільки з Канади можете "морально підтримувати, або писсати репортажжжи ВВС з Харківщини"?
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18.05.2024 16:34 Відповісти
Вигулькнув...
Загулькуй назад!
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17.05.2024 20:10 Відповісти
А Зеленський своїм словесним виверженням прагне довести, що і він щось вирішує.
Так і опудало на полі думає, що впливає на урожай.
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17.05.2024 20:12 Відповісти
Гроші вирішують, і Зе і Пу прекрасно це знають
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17.05.2024 22:33 Відповісти
зеленський своїми відосиками хоче показати, що нібито саме він досі "президент"...
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17.05.2024 20:15 Відповісти
Вспомнилось: "Я живой и легитимный..."
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17.05.2024 20:30 Відповісти
Бельма у тебя начитанные...
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17.05.2024 20:17 Відповісти
Так воно і є. Бо ти зайнятий самолюбованієм. Це ж не хутін звільняв Залужного.
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17.05.2024 20:17 Відповісти
І знов: "...як ми наближаємо справедливий мир..."
Шо ти там наближаєш, іпанько чортів? Шоб ти сі вдавив своїми словами, маріонетка...
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17.05.2024 20:18 Відповісти
Слово Перемога вже вимовити не може...
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17.05.2024 20:27 Відповісти
Наступом на Харківщині нам показали як "зелені" розікрали кошти виділені на оборонні фортифікації...
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17.05.2024 20:40 Відповісти
не только в Харьковской области, в Сумах такая же хрень, валяется на дороге гора зубов дракона, хотя в Сумах они хотя бы в размерах больше, то что в Харькове это вообще позор, какие-то детские пирамидки по колено
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17.05.2024 20:42 Відповісти
То молочні зуби )
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17.05.2024 20:47 Відповісти
будут отмазки типа хотели построить, но не успели, ибо кацап подкрался незаметно, хоть виден был издалека
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17.05.2024 21:04 Відповісти
если быть реалистом, то так оно и есть, инициатива и перевес явно на ее стороне. С ноября 2022 года, после освобождения Херсона, ЗСУ не смогли освободить ни одного города, а прошло уже полтора года. То, что происходит сейчас, прямое следствие провального контрнаступления, не нужно было его вообще проводить, если не было перевеса ни в людях, ни в технике, особенно в авиации. Мне кажется конфликт с Залужным был именно из-за того, что он изначально был против этого самоубийственного наступления, рассчитанного лишь на удачу и бегство врага. А Зеле оно нужно было в политических целях, чтобы пойти на второй срок.
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17.05.2024 20:41 Відповісти
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17.05.2024 20:44 Відповісти
Одному мне насрать на то, что говорит этот эксперд ?
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17.05.2024 20:48 Відповісти
"так сказав Зелетустра !"
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17.05.2024 20:58 Відповісти
так сказав Зецерон Он же император Боневтик 1, отец украинского народа, Великий Вождь Ким Чен Зе
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17.05.2024 21:02 Відповісти
В якій серії вечірнього сєріалу: "воєнний відосік", оголосять судовий вирок татарову і дєрьмаку?
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17.05.2024 21:02 Відповісти
Только через зелин труп.
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17.05.2024 21:15 Відповісти
🔥 У рабсійському Пітері приліт БПЛА буцімто біля будівлі Військової академії зв'язку ім. С. М. Будьонного

Русня пише про 5-7 постраждалих.
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17.05.2024 21:14 Відповісти
де фортифікації та кошти на них тварюко злодійська
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17.05.2024 21:22 Відповісти
А ви бачили скіки потрошенко вкрав??
Вам хоч скумбрію по 8 роби, ви все одно за Борихою сумуєте
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17.05.2024 21:48 Відповісти
скоро-скоро кінець травня і хтось стене,ну зовсім нелегітимним
офіційно ,до речі
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17.05.2024 21:26 Відповісти
3,14расіна, ти збираєшся робити щось з кабами або чекаєш коли все переорають поки ти гундосити вiдосiки будеш?
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17.05.2024 21:36 Відповісти
и это правда, к сожалению
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17.05.2024 21:47 Відповісти
Хервам. Це агонія русні
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17.05.2024 22:01 Відповісти
Дякую, .... дякую, що дякую ! За теорією нашого хвєльдмаршала це ***** наступає, бо у нього іншого вибору немає завдяки патужним папірцям про гарантії у руках хвєльдмаршала
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17.05.2024 22:07 Відповісти
Ще в Омані домовились про хід війни.
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17.05.2024 23:49 Відповісти
Курва Оманська ,де укріплення перша і друга лінія ,тільки не потрібно обманювати людей і показувати третю лінію до якої підари ще не дійшли,скільки ви ще зелене лайно ,будете красти ,брехати і ошукувати людей.
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18.05.2024 07:00 Відповісти
 
 