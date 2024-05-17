Наступлением на Харьковщине Россия хочет показать, что это именно она определяет, что будет дальше с войной, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 814 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Доложил Главком - о ситуации на фронте. Харьковские направления: Волчанск, Липцы, Купянск. Мы сдерживаем российское давление. Спасибо каждой бригаде, каждому подразделению. Неизменное внимание и донецким направлениям, прежде всего Покровскому - там сейчас наиболее жестко, наибольшее количество боев.

Фактически вся Харьковская операция оккупанта сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту и одновременно к попытке укрепить его пропаганду - пропаганду, направленную и на мировых лидеров. Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной. Наша задача - сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать и фронт, и нашу дипломатию - то, как мы приближаем справедливый мир", - сказал Зеленский.

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