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Новости Видео Война
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Наступлением на Харьковщине Россия хочет показать, что это именно она определяет, что будет дальше с войной, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 814 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Доложил Главком - о ситуации на фронте. Харьковские направления: Волчанск, Липцы, Купянск. Мы сдерживаем российское давление. Спасибо каждой бригаде, каждому подразделению. Неизменное внимание и донецким направлениям, прежде всего Покровскому - там сейчас наиболее жестко, наибольшее количество боев.

Фактически вся Харьковская операция оккупанта сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту и одновременно к попытке укрепить его пропаганду - пропаганду, направленную и на мировых лидеров. Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной. Наша задача - сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать и фронт, и нашу дипломатию - то, как мы приближаем справедливый мир", - сказал Зеленский.

Читайте также: Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на севере Харьковщины. Самая глубокая точка продвижения врага - 10 км, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+15
А Зеленський своїм словесним виверженням прагне довести, що і він щось вирішує.
Так і опудало на полі думає, що впливає на урожай.
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17.05.2024 20:12
+9
Одному мне насрать на то, что говорит этот эксперд ?
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17.05.2024 20:48
+7
зеленський своїми відосиками хоче показати, що нібито саме він досі "президент"...
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17.05.2024 20:15
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17.05.2024 20:09 Ответить
А Ви тільки з Канади можете "морально підтримувати, або писсати репортажжжи ВВС з Харківщини"?
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18.05.2024 16:34 Ответить
Вигулькнув...
Загулькуй назад!
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17.05.2024 20:10 Ответить
А Зеленський своїм словесним виверженням прагне довести, що і він щось вирішує.
Так і опудало на полі думає, що впливає на урожай.
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17.05.2024 20:12 Ответить
Гроші вирішують, і Зе і Пу прекрасно це знають
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17.05.2024 22:33 Ответить
зеленський своїми відосиками хоче показати, що нібито саме він досі "президент"...
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17.05.2024 20:15 Ответить
Вспомнилось: "Я живой и легитимный..."
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17.05.2024 20:30 Ответить
Бельма у тебя начитанные...
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17.05.2024 20:17 Ответить
Так воно і є. Бо ти зайнятий самолюбованієм. Це ж не хутін звільняв Залужного.
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17.05.2024 20:17 Ответить
І знов: "...як ми наближаємо справедливий мир..."
Шо ти там наближаєш, іпанько чортів? Шоб ти сі вдавив своїми словами, маріонетка...
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17.05.2024 20:18 Ответить
Слово Перемога вже вимовити не може...
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17.05.2024 20:27 Ответить
Наступом на Харківщині нам показали як "зелені" розікрали кошти виділені на оборонні фортифікації...
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17.05.2024 20:40 Ответить
не только в Харьковской области, в Сумах такая же хрень, валяется на дороге гора зубов дракона, хотя в Сумах они хотя бы в размерах больше, то что в Харькове это вообще позор, какие-то детские пирамидки по колено
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17.05.2024 20:42 Ответить
То молочні зуби )
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17.05.2024 20:47 Ответить
будут отмазки типа хотели построить, но не успели, ибо кацап подкрался незаметно, хоть виден был издалека
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17.05.2024 21:04 Ответить
если быть реалистом, то так оно и есть, инициатива и перевес явно на ее стороне. С ноября 2022 года, после освобождения Херсона, ЗСУ не смогли освободить ни одного города, а прошло уже полтора года. То, что происходит сейчас, прямое следствие провального контрнаступления, не нужно было его вообще проводить, если не было перевеса ни в людях, ни в технике, особенно в авиации. Мне кажется конфликт с Залужным был именно из-за того, что он изначально был против этого самоубийственного наступления, рассчитанного лишь на удачу и бегство врага. А Зеле оно нужно было в политических целях, чтобы пойти на второй срок.
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17.05.2024 20:41 Ответить
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17.05.2024 20:44 Ответить
Одному мне насрать на то, что говорит этот эксперд ?
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17.05.2024 20:48 Ответить
"так сказав Зелетустра !"
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17.05.2024 20:58 Ответить
так сказав Зецерон Он же император Боневтик 1, отец украинского народа, Великий Вождь Ким Чен Зе
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17.05.2024 21:02 Ответить
В якій серії вечірнього сєріалу: "воєнний відосік", оголосять судовий вирок татарову і дєрьмаку?
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17.05.2024 21:02 Ответить
Только через зелин труп.
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17.05.2024 21:15 Ответить
🔥 У рабсійському Пітері приліт БПЛА буцімто біля будівлі Військової академії зв'язку ім. С. М. Будьонного

Русня пише про 5-7 постраждалих.
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17.05.2024 21:14 Ответить
де фортифікації та кошти на них тварюко злодійська
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17.05.2024 21:22 Ответить
А ви бачили скіки потрошенко вкрав??
Вам хоч скумбрію по 8 роби, ви все одно за Борихою сумуєте
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17.05.2024 21:48 Ответить
скоро-скоро кінець травня і хтось стене,ну зовсім нелегітимним
офіційно ,до речі
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17.05.2024 21:26 Ответить
3,14расіна, ти збираєшся робити щось з кабами або чекаєш коли все переорають поки ти гундосити вiдосiки будеш?
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17.05.2024 21:36 Ответить
и это правда, к сожалению
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17.05.2024 21:47 Ответить
Хервам. Це агонія русні
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17.05.2024 22:01 Ответить
Дякую, .... дякую, що дякую ! За теорією нашого хвєльдмаршала це ***** наступає, бо у нього іншого вибору немає завдяки патужним папірцям про гарантії у руках хвєльдмаршала
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17.05.2024 22:07 Ответить
Ще в Омані домовились про хід війни.
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17.05.2024 23:49 Ответить
Курва Оманська ,де укріплення перша і друга лінія ,тільки не потрібно обманювати людей і показувати третю лінію до якої підари ще не дійшли,скільки ви ще зелене лайно ,будете красти ,брехати і ошукувати людей.
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18.05.2024 07:00 Ответить
 
 