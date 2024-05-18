В большинстве направлений враг продолжает активные наступательные действия, ВСУ сдерживают давление и оперативно реагируют на изменения, - Генштаб

С начала текущих суток на фронте состоялись уже 44 боевых столкновения, украинские воины сдерживают натиск врага и оперативно реагируют на изменение обстановки.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в телеграмме, обнародовав оперативную информацию по состоянию на 13:30 субботы, 18 мая, передает Цензор.НЕТ.

На большинстве направлений враг продолжает активные наступательные действия, пытаясь прорвать оборону наших войск. С начала текущих суток произошло уже 44 боевых столкновения, больше всего - на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях. Силы обороны Украины сдерживают натиск российских оккупантов и оперативно реагируют на изменение обстановки.

На Харьковском направлении

Противник, при поддержке авиации, пытался пять раз прорвать рубежи нашей обороны в районах Липцов и Волчанска. Также враг нанес авиаудары вблизи Липцов, Веселого, Нескучного и Удов, использовав всего 17 КАБов. Кроме того, на отдельных участках украинские подразделения провели штурмовые действия.

По данным Генштаба, в течение суток на этом направлении противник потерял: живой силы - 25 человек, военной техники и вооружения - 12 единиц.

На Купянском направлении российская авиация нанесла удары в районах Берестового и Макеевки. По состоянию на сейчас произошло шесть боевых столкновений. Захватчики несут потери, данные уточняются.

На Лиманском направлении противник трижды пытался потеснить подразделения Сил обороны у Новосадового, Торского и Григорьевки, успеха не имел. Зато наши защитники улучшили тактическое положение в некоторых районах этого направления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских войск. На Донетчине не отказывается от намерений захвата города Часов Яр. На Покровском направлении продолжаются две атаки россиян, - Генштаб

Боевые действия на востоке

На Краматорском направлении враг провел восемь атак вблизи населенных пунктов Новый, Клещиевка и Андреевка. Авиаударам подверглись Дружба и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Покровском направлении агрессор поддерживает интенсивность наступательных действий. С начала суток российские оккупанты уже 10 раз пытались прорвать нашу оборону, в частности в направлениях населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Новоселовка Первая и Уманское. Активно работала российская авиация, удары которой пришлись на районы Александрополя, Евгеновки, Калинового, Восхода и Уманского.

На Кураховском направлении количество атак на позиции украинских защитников возросло до семи. Враг пытался захватить наши позиции в районах Новомихайловки, Красногоровки, Парасковиевки, Константиновки и Водяного.

С начала суток только в Донецкой области общие потери противника составляют около 115 российских оккупантов и 15 единиц военной техники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дрон-камикадзе уничтожает российский танк Т-72Б3М образца 2022 года. ВИДЕО

Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении российские захватчики трижды предпринимали попытки выбить наших воинов из Крынок на левобережье Днепра. Успеха не имели.

На остальных направлениях обстановка без существенных изменений.

Благодаря слаженности действий подразделений украинские воины держат позиции и наносят российским оккупантам потери.

Кроме того, российский агрессор обстрелял из артиллерии населенные пункты Блешня и Михальчина Слобода Черниговской области, Поповка, Искрисковщина и Бояро-Лежачи Сумской области. Нанес ракетный удар по Овидиополю в Одесской области.

Также смотрите: Бойцы 47 ОМБр ликвидировали группу российских штурмовиков. ВИДЕО