На Харьковском направлении войска РФ ощутимо теряют пехоту и технику, - Зеленский
Россия на Харьковщине теряет свою пехоту и технику - ощутимо теряет, хотя так же, как и в 2022 году, Кремль рассчитывал на быстрое продвижение по нашей земле.
Об этом рассказал в своем традиционном вечернем обращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Я благодарю всех наших воинов и подразделения Сил обороны Украины, которые и на этой неделе доказали, что российское государство будет платить за все, что оно делает против наших людей, нашего общества. Я благодарю каждого нашего воина, который проявил достаточную стойкость и смог за эту неделю добавить больше уверенности, в частности, Харьковскому направлению. Оккупант теряет свою пехоту и технику - ощутимо теряет, хотя так же, как и в 2022 году, рассчитывал на быстрое продвижение по нашей земле", - рассказал Зеленский.
Ранее Зеленский сообщил, что впервые за два года войны в течение двух месяцев ни одна из бригад не жалуется на нехватку артснарядов.
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Шкода що це обличя Президента воюющеі держави.
Украіні потрібна Перемога.
Я очікую від него бути гідним завданням які перед ним стоять!
Він нанятий манаджер та повинен виконувати свою роботу.
Я розумію що зараз для него це дуже великий тягар.
Але він повинен знайти сили, бо за ним багато міліона краіна, де е багато професіональних та патріотичних грамодяк.
Ось що повинно бути.
Щоб воно, й його виб@@ки подохли.
Але чому "відчутно", а не "потужно"?
Інша зміна спірайтерів?
Та робити «усе по справжнему»? А не як Дерьмак нарахував.
часу вже дуже мало, але він ще е.
Працюй (те)!
А Україна - територію...
Це він казав про Парашу, а не про Україну.
Піди похмились, кацапе!
@StarshinaZapasa
Отвечая на вопрос корреспондента ABC News Джеймса Лонгмана, виновата ли в обострении ситуации на харьковском направлении задержка согласования военной помощи в конгрессе США, Зеленский заявил, что в произошедшем виноваты все. «Это мир виноват. Они дали возможность Путину захватывать. Но теперь мир может помочь», - сказал президент.
Растет, растет человек над собой. Явно заметен рост как и личностный, так и профессиональный. Повышаются навыки дипломатического общения. Уважительного отношения к парнерам. Убеждения и склонения на свою сторону. И как человек растет, и как Президент растет. Раньше во всем был виноват просто Порошенко. Теперь - весь мир. Ну, а .. ли мелочиться-то.
Всесвiт, чо уж там.
Потрясающие навыки владения дипломатическим искусством. Потрясающее умение выбрать лидером воюющей страны человека, который, когда открывает рот - даже не понимает, что, где, когда, в какой момент, кому и зачем он говорит. Дождетесь, ребят, что с вами в конце-концов просто перестанут разговаривать.
Никто не любит, когда ему в ответ на протянутую руку помощи срут на голову.
Я вам истинно говорю - скоро антиамериканская и антиевропейская риторика станет официальной риторикой Украины.
И тогда стране Изда.
Мне вот просто даже интересно - а кто-конкретно-то из «всего мира» виноват? Разведка Британии, которая предупреждала? Опять, в мае, на шашлыках, как и в тот раз? Чехия, которая полтора миллиона снарядов нашла - то, что непосредственно должен был сделать ты? Эстония, которая вообще была первая во всем - в поставках «Джавелинов», в поставках «Стингеров», в предоставлении разведданных о взлете Илов-76 с десантом из Пскова на Гостомель, в принятии закона о передаче замороженных российских активов Украине? Германия с поставками ИРИСОВ и Леопардов? Нидерланды с Ф-16? Польша, которая миллионы женщин и детей приняла? Волонтеры всего мира, которые по копейкам на РЭБы, турникеты и машины собирают?
Весь мир, лядь, оказывается, виноват.
Все мы.
Да пошел ты на уй.
Доброе утро.
Він згубив стільки життів..
іпсо чи агент кремля, я, мені похер!
це, факт!
Як і його «татарський пріятель» Муджабаев.
І діло тут не в тому що він нігті на руках фарбує різним коляром. Його протурецька позиція викликае питання що до майбутнего Криму.
Це знецільнюе позицію обох…
Але оба вони справно руйнують @руський мир@ ху&ла. Це е.
На Сумщине, предназначенные для обороны "зубы дракона", свалили на обочину: появилось фото Блогеры призывают не молчать и отмечают, что бездействие должностных лиц - это наша кровь.
https://www.dialog.ua/ukraine/295153_1715969743
Це ж "його" мародери старалися, працювали пАтужнА.
Та й свою участь, як лідОра процесу не підкреслив.
Сирий якийсь гундосік, мутний.