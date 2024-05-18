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Новини Війна
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На Харківському напрямку війська РФ відчутно втрачають піхоту і техніку, - Зеленський

Володимир Зеленський

Росія на Харківщині втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча так само, як і у 2022 році, Кремль розраховував на швидке просування по нашій землі.

Про це розповів у своєму традиційному вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Я дякую всім нашим воїнам та підрозділам Сил оборони України, які і на цьому тижні довели, що російська держава платитиме за все, що вона робить проти наших людей, нашого суспільства. Я дякую кожному нашому воїну, який проявив достатню стійкість і зміг за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку. Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча так само, як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі", - розповів Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відбили штурм Часового Яру, знищили 20 одиниць броньованої техніки РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Раніше Зеленський повідомив, що вперше за два роки війни упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+14
"...війська рф відчутно втрачають піхоту і техніку", Джерело:

А Україна - територію...
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18.05.2024 20:17
+14
Криворожий кондом, де оборонні споруди, які воно інспектувало? Чому Синьогубов не на нарах, Сирський не в штрафбаті? Напевно тому що захист України очолюють Єрмак і Татаров. Зеля, як ти вже за@бав!!!
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18.05.2024 20:33
+13
Хто вкрав гроші на спорудження фортифікацій?
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18.05.2024 20:23
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Україна жодного з 95
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18.05.2024 20:15 Відповісти
Так це ж квартал 4-жды уклонистов.
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18.05.2024 20:16 Відповісти
На фото він виглядае … не дуже.
Шкода що це обличя Президента воюющеі держави.

Украіні потрібна Перемога.
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18.05.2024 21:10 Відповісти
А що Ви від нарка очікували..
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18.05.2024 21:12 Відповісти
Мені начхати, що він їсть. Що вік пье. Чо він курить. С кім він спить. Хто ему робить блу джаб.

Я очікую від него бути гідним завданням які перед ним стоять!
Він нанятий манаджер та повинен виконувати свою роботу.

Я розумію що зараз для него це дуже великий тягар.

Але він повинен знайти сили, бо за ним багато міліона краіна, де е багато професіональних та патріотичних грамодяк.

Ось що повинно бути.
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18.05.2024 22:44 Відповісти
Шуткуєте?? Від нього притомні нічого. ніколи. НЕ ОЧІКУВАЛИ. Воно зелене лчйно, яке угробило купу людей, й заробило на них гроші.

Щоб воно, й його виб@@ки подохли.
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18.05.2024 23:33 Відповісти
Це добре.
Але чому "відчутно", а не "потужно"?
Інша зміна спірайтерів?
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18.05.2024 20:16 Відповісти
Може пора прокидатися, Вова?!

Та робити «усе по справжнему»? А не як Дерьмак нарахував.

часу вже дуже мало, але він ще е.

Працюй (те)!
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18.05.2024 20:56 Відповісти
"...війська рф відчутно втрачають піхоту і техніку", Джерело:

А Україна - територію...
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18.05.2024 20:17 Відповісти
Та хіба тільки територію, якщо не забувати тих нещасних, які втратили ВСЕ, що наживали на протязі життя. Кому як, а мені страшно і сумно дивитись ті відео, в яких показують, як евакуюють людей. Спробуйте подумки поставити себе на їх місце.
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18.05.2024 20:55 Відповісти
Життя втратили..поюх на майно..
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18.05.2024 21:13 Відповісти
То якого дідька вони не відступають?
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18.05.2024 20:19 Відповісти
I мабуть не просто так розраховував. А, Вова?
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18.05.2024 20:21 Відповісти
https://informator.ua/uk/nastup-rf-na-harkivshchini-rosiyani-okupuvali-shche-odne-selo-i-ruhayutsya-vglib-vovchanska-deepstate Наступ РФ на Харківщині: росіяни окупували ще одне село і рухаються вглиб Вовчанська - DeepState
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18.05.2024 20:21 Відповісти
а ЗСУ втрачають села і території
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18.05.2024 20:23 Відповісти
Хто вкрав гроші на спорудження фортифікацій?
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18.05.2024 20:23 Відповісти
5-6 незамінних менеджерів напевно.
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18.05.2024 20:35 Відповісти
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18.05.2024 20:43 Відповісти
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18.05.2024 21:05 Відповісти
Та ім пох на втрати - тепер шоб іх вигнати - це стільки зусиль потрібно а вони заиняли за 2 дні
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18.05.2024 20:24 Відповісти
Криворожий кондом, де оборонні споруди, які воно інспектувало? Чому Синьогубов не на нарах, Сирський не в штрафбаті? Напевно тому що захист України очолюють Єрмак і Татаров. Зеля, як ти вже за@бав!!!
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18.05.2024 20:33 Відповісти
Звернення цо Цензор.нет не викладати нічого з того що каже Зеленський бо воно не варте папірця на якому воно написано.
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18.05.2024 20:43 Відповісти
Та нічого з того що сказав Бісмарк не переплутав?!

Це він казав про Парашу, а не про Україну.
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18.05.2024 21:05 Відповісти
Так виконуючий роль президента не українець,а малорос,так що десь воно близенько.
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18.05.2024 22:39 Відповісти
Параша та Україна « близенько»?!

Піди похмились, кацапе!
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18.05.2024 22:47 Відповісти
А якби ти там був,можливо Україна би ще одного такого втратила,що вже задовбав містер очевидність(Бажано,щоб ти туди разом з Сирскім ,Дєрьмаком та кількома секретутками з'їздили.
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18.05.2024 20:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-XnIeH60PAo
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18.05.2024 20:53 Відповісти
А вже було про потужні укріплення на Харківщині про які зепідр всім розповів, однак ніхєра не збудували?
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18.05.2024 20:59 Відповісти
Аркадий Бабченко
@StarshinaZapasa
Отвечая на вопрос корреспондента ABC News Джеймса Лонгмана, виновата ли в обострении ситуации на харьковском направлении задержка согласования военной помощи в конгрессе США, Зеленский заявил, что в произошедшем виноваты все. «Это мир виноват. Они дали возможность Путину захватывать. Но теперь мир может помочь», - сказал президент.

Растет, растет человек над собой. Явно заметен рост как и личностный, так и профессиональный. Повышаются навыки дипломатического общения. Уважительного отношения к парнерам. Убеждения и склонения на свою сторону. И как человек растет, и как Президент растет. Раньше во всем был виноват просто Порошенко. Теперь - весь мир. Ну, а .. ли мелочиться-то.
Всесвiт, чо уж там.

Потрясающие навыки владения дипломатическим искусством. Потрясающее умение выбрать лидером воюющей страны человека, который, когда открывает рот - даже не понимает, что, где, когда, в какой момент, кому и зачем он говорит. Дождетесь, ребят, что с вами в конце-концов просто перестанут разговаривать.
Никто не любит, когда ему в ответ на протянутую руку помощи срут на голову.

Я вам истинно говорю - скоро антиамериканская и антиевропейская риторика станет официальной риторикой Украины.
И тогда стране Изда.

Мне вот просто даже интересно - а кто-конкретно-то из «всего мира» виноват? Разведка Британии, которая предупреждала? Опять, в мае, на шашлыках, как и в тот раз? Чехия, которая полтора миллиона снарядов нашла - то, что непосредственно должен был сделать ты? Эстония, которая вообще была первая во всем - в поставках «Джавелинов», в поставках «Стингеров», в предоставлении разведданных о взлете Илов-76 с десантом из Пскова на Гостомель, в принятии закона о передаче замороженных российских активов Украине? Германия с поставками ИРИСОВ и Леопардов? Нидерланды с Ф-16? Польша, которая миллионы женщин и детей приняла? Волонтеры всего мира, которые по копейкам на РЭБы, турникеты и машины собирают?
Весь мир, лядь, оказывается, виноват.
Все мы.

Да пошел ты на уй.
Доброе утро.
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18.05.2024 20:59 Відповісти
Можна "харошіх рускіх" не розповсюджувати? Тим більш, що він "асвабадітєль" Цхінвалі в 2008.
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18.05.2024 21:07 Відповісти
Щоб тобі, тварюка неголена, та твому смердючему роду, повилазило, на сімь поколінь.
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18.05.2024 21:10 Відповісти
А краще на п'ятнадцять.

Він згубив стільки життів..
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18.05.2024 21:15 Відповісти
І яким місцем воно це відчуває...
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18.05.2024 21:11 Відповісти
через дві доби, хто завгодно, але не законно обраний президент!
іпсо чи агент кремля, я, мені похер!
це, факт!
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18.05.2024 21:12 Відповісти
Як я жалкую, що не ходжу..
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18.05.2024 21:16 Відповісти
Бабчинко.., якийсь мутний персонаж. Це правда.

Як і його «татарський пріятель» Муджабаев.
І діло тут не в тому що він нігті на руках фарбує різним коляром. Його протурецька позиція викликае питання що до майбутнего Криму.

Це знецільнюе позицію обох…

Але оба вони справно руйнують @руський мир@ ху&ла. Це е.
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18.05.2024 21:21 Відповісти
Щось останнім часом стало підозріло багато Бубочки.....і зовсім зник з горизонту його вірний генерал Відступ....Підозріло все це...
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18.05.2024 21:25 Відповісти
Minije polia tolko na bumage byli,fortifikaciji gde to mozet i byli no nevezde,vot tak podgotovilis.Vopros i po samoliotam F-16,mne ne veritsia sto Danija ili drugyje strani mogut peredat,tolko drugom mesiace,oni mogli i mesiac nazad peredat,problema tut drugom mozet izza togo sto nepodgotovleni aerodromi dlia nix,infostruktura?F-16 ostanovili kacapov pod Charkovom,tut jasno
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18.05.2024 21:34 Відповісти


На Сумщине, предназначенные для обороны "зубы дракона", свалили на обочину: появилось фото Блогеры призывают не молчать и отмечают, что бездействие должностных лиц - это наша кровь.

https://www.dialog.ua/ukraine/295153_1715969743
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18.05.2024 22:20 Відповісти
Хрипате зелено чмо, будь ти проклятий разом зі своїм гандоном єрмаком. І вся твоя шобла зелена, тварі просто
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18.05.2024 22:23 Відповісти
Ну а як, звичйно розраховували. "Завдяки" ішаку їм не вдалось у 2022 р., бо воно не втікло, і зараз не вдасться, бо чмо було там на екскурсії і йому все там сподобалось.
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18.05.2024 22:29 Відповісти
При Залужном российские войска неощутимо теряли личный состав и технику, а вот при Сырском ощутимо.
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18.05.2024 22:40 Відповісти
Хлопчик відстав від цирку і загубився...
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18.05.2024 22:46 Відповісти
Одне бажання щоб ти вратив дар мови ....
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18.05.2024 23:30 Відповісти
Чому не подякував тим, хто саме забезпечив швидке просування на Харківщині шляхом розкрадання грошей, що 2 роки виділялися на фортифікаційні споруди?
Це ж "його" мародери старалися, працювали пАтужнА.
Та й свою участь, як лідОра процесу не підкреслив.
Сирий якийсь гундосік, мутний.
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19.05.2024 00:19 Відповісти
пустозвон
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19.05.2024 08:30 Відповісти
А ми втрачаємо території.
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19.05.2024 09:35 Відповісти
 
 