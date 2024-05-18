На Харківському напрямку війська РФ відчутно втрачають піхоту і техніку, - Зеленський

Росія на Харківщині втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча так само, як і у 2022 році, Кремль розраховував на швидке просування по нашій землі.

Про це розповів у своєму традиційному вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Я дякую всім нашим воїнам та підрозділам Сил оборони України, які і на цьому тижні довели, що російська держава платитиме за все, що вона робить проти наших людей, нашого суспільства. Я дякую кожному нашому воїну, який проявив достатню стійкість і зміг за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку. Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча так само, як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі", - розповів Зеленський.

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Раніше Зеленський повідомив, що вперше за два роки війни упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів.