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19 мая возможны аварийные отключения на Харьковщине и Полтавщине, - "Укрэнерго"

світло

Завтра, 19 мая, в течение суток возможны аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей в Харьковской и Полтавской областях.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, причиной возможных отключений является проведение аварийно-восстановительных работ на энергообъектах в этих регионах после дроновых атак 18 мая.

В "Укрэнерго" добавили, что в других регионах отключение не прогнозируется.

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Напомним, ночью на 18 мая российские оккупанты атаковали два объекта энергетики в Украине. Отмечалось, что были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах.

Автор: 

Харьковщина (5577) энергетика (2552) Укрэнерго (658) отключение света (422) Полтавская область (1145)


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Чомусь після дронових атак світло відразу не зникло, а от завтра...
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18.05.2024 22:39 Ответить
Коли двигун в автомобілі починає працювати з перебоями, щоб його полагодити, бажано двигун зупинити.
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19.05.2024 08:39 Ответить
По-переше - це зовсім різні речі, по -друге - перебоїв не було.
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19.05.2024 10:45 Ответить
 
 