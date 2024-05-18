19 мая возможны аварийные отключения на Харьковщине и Полтавщине, - "Укрэнерго"
Завтра, 19 мая, в течение суток возможны аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей в Харьковской и Полтавской областях.
Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, причиной возможных отключений является проведение аварийно-восстановительных работ на энергообъектах в этих регионах после дроновых атак 18 мая.
В "Укрэнерго" добавили, что в других регионах отключение не прогнозируется.
Напомним, ночью на 18 мая российские оккупанты атаковали два объекта энергетики в Украине. Отмечалось, что были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах.
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V #508818
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Сергей Кушнир #474364
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V #508818
показать весь комментарий19.05.2024 10:45 Ответить Мне нравится 0
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