19 травня можливі аварійні відключення на Харківщині та Полтавщині, - "Укренерго"
Завтра, 19 травня, протягом доби можливі аварійні відключення побутових і промислових споживачів у Харківській і Полтавській областях.
Про це повідомили в "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, причиною можливих відключень є проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергооб’єктах в цих регіонах після дронових атак 18 травня.
В "Укренерго" додали, що в інших регіонах відключення не прогнозується.
Нагадаємо, вночі на 18 травня російські окупанти атакували два об’єкти енергетики в Україні. Зазначалося, що були атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах.
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V #508818
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Сергей Кушнир #474364
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V #508818
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