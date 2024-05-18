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19 травня можливі аварійні відключення на Харківщині та Полтавщині, - "Укренерго"

світло

Завтра, 19 травня, протягом доби можливі аварійні відключення побутових і промислових споживачів у Харківській і Полтавській областях.

Про це повідомили в "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, причиною можливих відключень є проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергооб’єктах в цих регіонах після дронових атак 18 травня.

В "Укренерго" додали, що в інших регіонах відключення не прогнозується.

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Нагадаємо, вночі на 18 травня російські окупанти атакували два об’єкти енергетики в Україні. Зазначалося, що були атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах.

Автор: 

Харківщина (6054) енергетика (2578) Укренерго (2684) відключення світла (1086) Полтавська область (1100)


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Чомусь після дронових атак світло відразу не зникло, а от завтра...
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18.05.2024 22:39 Відповісти
Коли двигун в автомобілі починає працювати з перебоями, щоб його полагодити, бажано двигун зупинити.
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19.05.2024 08:39 Відповісти
По-переше - це зовсім різні речі, по -друге - перебоїв не було.
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19.05.2024 10:45 Відповісти
 
 