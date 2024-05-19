РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4652 посетителя онлайн
Новости
48 927 309

Усик победил Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі

В ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе профессионального бокса. Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF, украинец Александр Усик победил в объединительном бою обладателя титула WBC, британца Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Александр Усик победил в поединке с Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

С первых раундов более активным был украинец Александр Усик. Однако шестой раунд стал тяжелым для Александра Усика - Тайсон Фьюри действовал первым номером и провел несколько сверхмощных ударов. После этого Усик смог восстановиться и уже в концовке седьмого раунда провести активную атаку. Уже в восьмом раунде Александр Усик перехватил инициативу и был значительно активнее. В конце девятого раунда Фьюри после атаки Усика оказался в нокдауне.

Победитель был определен решением судей. Первый судья отдал победу Усику 115:112. Второй судья отдал преимущество Фьюри 114:113. Третий судья отдал победу Усику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На войне против России погиб рефери по боксу, судья международной категории Эльчин Мурадов

Поединок между украинцем и британцем состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По итогам этой дуэли супертяжелый вес получил абсолютного чемпиона мира впервые в XXI столетии.

Напомним, боксеры подписали соглашение, в котором говорится о проведении реванша, независимо от результата первой очной встречи.

Автор: 

бокс (597) Усик Александр (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+55
В 9 раунде судья не дал Усику положить Фьюри, начал отсчет...
показать весь комментарий
19.05.2024 02:47
+54
Одна продажная судейская скотина отдала победу Фьюри. Где он ее увидел. Пи**ец.
показать весь комментарий
19.05.2024 02:46
+53
Зважаючи наскільки високий Фюрі і наскільки довгі руки, то Усик просто молодець 💪💪💪
показать весь комментарий
19.05.2024 02:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Тобто нічого конкретного сказати, що весь світ саме дізнався про Україну від цієї особи ти не можеш, навіть написати правильно прізвище його не зміг 😄 на простому прикладі про Мені ти сів в калюжу з такими тупими й обмеженими істотами у мене немає бажання про щось говорити.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:11 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2024 16:19 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2024 17:01 Ответить
Ви УЯВИТИ СОБІ не можете, як ця перемога ковбасить кремль!! якщо б у мавзолей чи кремль попали ракетою, не було б такого суму!! ЦЕ ПРОСТО !!!! а не забувайте ще про ПЕРЕМОГУ БЕРІНЧИКА!!!
показать весь комментарий
19.05.2024 19:06 Ответить
У Фьюри английское гражданство, Усик не с Роем Джонсоном боксировал.
показать весь комментарий
19.05.2024 19:22 Ответить
У 36 років, але Фьюрі ще сильний дядка. Шана українському боксеру - бо сильний був супротивник. Чудовий бій.
показать весь комментарий
19.05.2024 19:30 Ответить
Повага Усику! і повага Фюрі! за гарний вечір боксу!!! непотрібно бруду в коментарях.
показать весь комментарий
19.05.2024 21:38 Ответить
Чи варто Усику служити в армії і чи наважиться він повернутися в Україну?
показать весь комментарий
19.05.2024 22:09 Ответить
Страница 4 из 4
 
 