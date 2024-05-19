Усик победил Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу

В ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе профессионального бокса. Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF, украинец Александр Усик победил в объединительном бою обладателя титула WBC, британца Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Александр Усик победил в поединке с Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

С первых раундов более активным был украинец Александр Усик. Однако шестой раунд стал тяжелым для Александра Усика - Тайсон Фьюри действовал первым номером и провел несколько сверхмощных ударов. После этого Усик смог восстановиться и уже в концовке седьмого раунда провести активную атаку. Уже в восьмом раунде Александр Усик перехватил инициативу и был значительно активнее. В конце девятого раунда Фьюри после атаки Усика оказался в нокдауне.

Победитель был определен решением судей. Первый судья отдал победу Усику 115:112. Второй судья отдал преимущество Фьюри 114:113. Третий судья отдал победу Усику.

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Поединок между украинцем и британцем состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По итогам этой дуэли супертяжелый вес получил абсолютного чемпиона мира впервые в XXI столетии.

Напомним, боксеры подписали соглашение, в котором говорится о проведении реванша, независимо от результата первой очной встречи.