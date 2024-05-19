Усик переміг Ф’юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу

У ніч з 18 на 19 травня у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі професійного боксу. Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF, українець Олександр Усик переміг у об’єднавчому бою володаря титулу WBC, британця Тайсона Ф’юрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олександр Усик переміг у поєдинку з Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

З перших раундів більш активним був українець Олександр Усик. Однак шостий раунд став важким для Олександра Усика - Тайсон Ф'юрі діяв першим номером та провів кілька надпотужних ударів. Після цього Усик зміг відновитися і вже в кінцівці сьомого раунду провести активну атаку. Вже у восьмому раунді Олександр Усик перехопив ініціативу і був значно активнішим. Наприкінці дев'ятого раунду Ф'юрі після атаки Усика опинився у нокдауні. Десятий та одинадцятий раунди пройшли спокійніше за кілька останніх.

Переможця було визначено рішенням суддів. Перший суддя віддав перемогу Усику 115:112. Другий суддя віддав перевагу Ф'юрі 114:113. Третій суддя віддав перемогу Усику.

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Поєдинок між українцем і британцем відбувся в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). За підсумками цієї дуелі суперважка вага отримала абсолютного чемпіона світу вперше в XXI сторіччі.

Нагадаємо, боксери підписали угоду, в якій йдеться про проведення реваншу, незалежно від результату першої очної зустрічі.