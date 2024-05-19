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Усик переміг Ф’юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу

Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі

У ніч з 18 на 19 травня у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі професійного боксу. Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF, українець Олександр Усик переміг у об’єднавчому бою володаря титулу WBC, британця Тайсона Ф’юрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олександр Усик переміг у поєдинку з Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

З перших раундів більш активним був українець Олександр Усик. Однак шостий раунд став важким для Олександра Усика - Тайсон Ф'юрі діяв першим номером та провів кілька надпотужних ударів. Після цього Усик зміг відновитися і вже в кінцівці сьомого раунду провести активну атаку. Вже у восьмому раунді Олександр Усик перехопив ініціативу і був значно активнішим. Наприкінці дев'ятого раунду Ф'юрі після атаки Усика опинився у нокдауні. Десятий та одинадцятий раунди пройшли спокійніше за кілька останніх.

Переможця було визначено рішенням суддів. Перший суддя віддав перемогу Усику 115:112. Другий суддя віддав перевагу Ф'юрі 114:113. Третій суддя віддав перемогу Усику.

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Поєдинок Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі

Поєдинок між українцем і британцем відбувся в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). За підсумками цієї дуелі суперважка вага отримала абсолютного чемпіона світу вперше в XXI сторіччі.

Нагадаємо, боксери підписали угоду, в якій йдеться про проведення реваншу, незалежно від результату першої очної зустрічі.

Автор: 

бокс (168) Усик Олександр (75)


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Топ коментарі
+55
В 9 раунде судья не дал Усику положить Фьюри, начал отсчет...
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19.05.2024 02:47
+54
Одна продажная судейская скотина отдала победу Фьюри. Где он ее увидел. Пи**ец.
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19.05.2024 02:46
+53
Зважаючи наскільки високий Фюрі і наскільки довгі руки, то Усик просто молодець 💪💪💪
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19.05.2024 02:48
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Тобто нічого конкретного сказати, що весь світ саме дізнався про Україну від цієї особи ти не можеш, навіть написати правильно прізвище його не зміг 😄 на простому прикладі про Мені ти сів в калюжу з такими тупими й обмеженими істотами у мене немає бажання про щось говорити.
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20.05.2024 15:11 Відповісти
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19.05.2024 16:19 Відповісти
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19.05.2024 17:01 Відповісти
Ви УЯВИТИ СОБІ не можете, як ця перемога ковбасить кремль!! якщо б у мавзолей чи кремль попали ракетою, не було б такого суму!! ЦЕ ПРОСТО !!!! а не забувайте ще про ПЕРЕМОГУ БЕРІНЧИКА!!!
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19.05.2024 19:06 Відповісти
У Фьюри английское гражданство, Усик не с Роем Джонсоном боксировал.
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19.05.2024 19:22 Відповісти
У 36 років, але Фьюрі ще сильний дядка. Шана українському боксеру - бо сильний був супротивник. Чудовий бій.
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19.05.2024 19:30 Відповісти
Повага Усику! і повага Фюрі! за гарний вечір боксу!!! непотрібно бруду в коментарях.
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19.05.2024 21:38 Відповісти
Чи варто Усику служити в армії і чи наважиться він повернутися в Україну?
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19.05.2024 22:09 Відповісти
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