Около двух тысяч крымских татар служат в силах обороны, - Джемилев

Крымские татары сформировали два воинских подразделения - это крымскотатарская добровольческая диверсионно-разведывательная группа при ГУР Минобороны Украины и добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана, который возглавляет Ленур Ислямов.

Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, все крымские татары, которые после захвата полуострова перешли на территорию, которая подконтрольна Украине, подлежат призыву как граждане государства, поэтому они призваны по месту жительства.

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"Кроме того, у нас есть сегодня два военных подразделения - это крымскотатарская добровольческая диверсионно-разведывательная группа при ГУР Минобороны Украины и добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана, который возглавляет Ленур Ислямов. В целом где-то около двух тысяч крымских татар (служат в Силах обороны - ред.)", - подчеркнул Джемилев.

Однако он не назвал точной цифры погибших крымских татар в войне с РФ, ведь "сразу же в Крыму начинаются наезды ФСБ на их родственников". Относительно крымских татар, которые поддержали оккупацию и пошли воевать против Украины, Джемилев заверил, что по сравнению с не татарским населением Крыма, их не много. По его словам, такой вывод он сделал, анализируя показатели потерь.

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"На сегодня мы получили информацию только о 41 трупе из числа крымских татар, которые вернулись в мешках. Из них 22 человека - это заключенные по бытовым статьям, которых забрали в армию под угрозой, что дадут новые сроки. Только шесть человек, которые посягали на большие деньги, которые оккупанты обещали. А остальные погибшие - те, кому не удалось избежать (мобилизации в армию Путина, - ред.). Но это не значит, что этим цифры ограничиваются. Потому что очень много - пропавшие без вести. Но по официальным российским данным, с момента так называемой спецоперации вернулись в Крым в мешках где-то 786 человек", - отметил нардеп.

Ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что Крым после деоккупации станет одним из лучших для жизни мест в Европе.