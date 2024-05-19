РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4652 посетителя онлайн
Новости Война
2 847 17

Около двух тысяч крымских татар служат в силах обороны, - Джемилев

Мустафа Джемілєв

Крымские татары сформировали два воинских подразделения - это крымскотатарская добровольческая диверсионно-разведывательная группа при ГУР Минобороны Украины и добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана, который возглавляет Ленур Ислямов.

Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, все крымские татары, которые после захвата полуострова перешли на территорию, которая подконтрольна Украине, подлежат призыву как граждане государства, поэтому они призваны по месту жительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Джемилев призвал граждан РФ, которые незаконно переселились в Крым, покинуть полуостров

"Кроме того, у нас есть сегодня два военных подразделения - это крымскотатарская добровольческая диверсионно-разведывательная группа при ГУР Минобороны Украины и добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана, который возглавляет Ленур Ислямов. В целом где-то около двух тысяч крымских татар (служат в Силах обороны - ред.)", - подчеркнул Джемилев.

Однако он не назвал точной цифры погибших крымских татар в войне с РФ, ведь "сразу же в Крыму начинаются наезды ФСБ на их родственников". Относительно крымских татар, которые поддержали оккупацию и пошли воевать против Украины, Джемилев заверил, что по сравнению с не татарским населением Крыма, их не много. По его словам, такой вывод он сделал, анализируя показатели потерь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар: фильм об истории полуострова "Крым. Курорт строгого режима". ВИДЕО

"На сегодня мы получили информацию только о 41 трупе из числа крымских татар, которые вернулись в мешках. Из них 22 человека - это заключенные по бытовым статьям, которых забрали в армию под угрозой, что дадут новые сроки. Только шесть человек, которые посягали на большие деньги, которые оккупанты обещали. А остальные погибшие - те, кому не удалось избежать (мобилизации в армию Путина, - ред.). Но это не значит, что этим цифры ограничиваются. Потому что очень много - пропавшие без вести. Но по официальным российским данным, с момента так называемой спецоперации вернулись в Крым в мешках где-то 786 человек", - отметил нардеп.

Ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что Крым после деоккупации станет одним из лучших для жизни мест в Европе.

Автор: 

Джемилев Мустафа (852) крымские татары (2717)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Усик переміг того мішка.
показать весь комментарий
19.05.2024 02:42
+6
Коли грузини кажуть,що в Україні воює 6 тис.громадян Сакартвело,я розумію,чому вони на цьому акцентують уагу.Що незвичного,в тому,що в ЗСУ 2 тис. кримців,чому на цьому Джемілєв акцентує увагу?Кримські-татари перестали бути громадянами України,чи може держава вже не визнає їх корінним народом,чи може в паспорті з'явилась "п'ята графа",як в СРСР,де вказувалась національність,бо там був поділ людей на сорти?
показать весь комментарий
19.05.2024 04:45
+5
Не завадило би надати інформацію про загальну кількість
показать весь комментарий
19.05.2024 02:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надо присылать повестки и тем татарам что в Крыму сейчас, и обычным крымчанам/дончанам, даже ватникам , даже служащим в вс рф. Пусть или сотрудничают с ГУР/ВСУ за деньги и /или помилование или получают статью с розыском и тд. И технически это сделать нетрудно
показать весь комментарий
19.05.2024 02:28 Ответить
Не завадило би надати інформацію про загальну кількість
показать весь комментарий
19.05.2024 02:30 Ответить
вони чекають на туристичний сезон, чебуреками торгувати, яка війна, яка окупація, сезон чебуреків, пахлави і іншого лайна, що туристам тулять.
показать весь комментарий
19.05.2024 07:21 Ответить
Усик переміг того мішка.
показать весь комментарий
19.05.2024 02:42 Ответить
А та вата що лишилась в криму, кричали що їх більше 300 тисяч, у 2014 мовчки спостерігали з-за жіночих спідниць...
показать весь комментарий
19.05.2024 03:45 Ответить
Коли грузини кажуть,що в Україні воює 6 тис.громадян Сакартвело,я розумію,чому вони на цьому акцентують уагу.Що незвичного,в тому,що в ЗСУ 2 тис. кримців,чому на цьому Джемілєв акцентує увагу?Кримські-татари перестали бути громадянами України,чи може держава вже не визнає їх корінним народом,чи може в паспорті з'явилась "п'ята графа",як в СРСР,де вказувалась національність,бо там був поділ людей на сорти?
показать весь комментарий
19.05.2024 04:45 Ответить
І сотні тисяч українців.
показать весь комментарий
19.05.2024 04:49 Ответить
до плювання гівном один в одного хто ухилянт хто диванний герой давайте ще добавимо хто татарин хто українець і т.д....

розділяй і владарюй -правило окупанта .....але імбецилам думать не дано
показать весь комментарий
19.05.2024 06:42 Ответить
спить і бачить, як українці звільнять Крим, а вони ножа в спину встромлять, про якіс незаллежності і автономії якіс вимагати будуть.
показать весь комментарий
19.05.2024 07:24 Ответить
тут, одна цікава деталь.
після визволення криму, всі киримли мають право повернутися на свою землю.
і навіть із кацапії, і навіть упороті ватники, і навіть ті хто воював проти україни.
так каже наш закон.
показать весь комментарий
19.05.2024 07:53 Ответить
Всего то,а сколько после войны прибежит требовать земельные участки как загнобленным оккупантами?
показать весь комментарий
19.05.2024 10:37 Ответить
2000 ...не густо
показать весь комментарий
19.05.2024 12:12 Ответить
Цікава інфо - рух АТЕШ в Криму насправді схожий з ТікТок військами Кадирова, бо створений з єдиною метою відмазати від колабораціонізму тих кримських татар які співпрацювали і співпрацюють з кацапами в різних адміністраціях. Після входу в Крим ЗСУ вони одразу стануть бійцями - партизанами руху АТЕШ.
показать весь комментарий
19.05.2024 14:23 Ответить
 
 