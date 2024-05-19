Близько двох тисяч кримських татар служать у Силах оборони, - Джемілєв

Кримські татари сформували два військові підрозділи - це кримськотатарська добровольча диверсійно-розвідувальна група при ГУР Міноборони України та добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана, який очолює Ленур Іслямов.

Про це розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, всі кримські татари, які після захоплення півострова перейшли на територію, яка підконтрольна Україні, підлягають призову як громадяни держави, тому вони призвані за місцем проживання.

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"Крім того, у нас є сьогодні два військові підрозділи - це кримськотатарська добровольча диверсійно-розвідувальна група при ГУР Міноборони України та добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана, який очолює Ленур Іслямов. Загалом десь близько двох тисяч кримських татар (служать у Силах оборони - ред.)", - наголосив Джемілєв.

Проте він не назвав точної цифри загиблих кримських татар у війні з РФ, адже "одразу ж у Криму починаються наїзди ФСБ на їхніх родичів". Щодо кримських татар, які підтримали окупацію та пішли воювати проти України, Джемілєв запевнив, що порівняно з не татарським населенням Криму, їх не є багато. За його словами, такий висновок він зробив, аналізуючи показники втрат.

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"На сьогодні ми отримали інформацію лише про 41 труп з-поміж кримських татар, які повернулися в мішках. З них 22 особи - це ув'язнені за побутовими статтями, яких забрали до армії під загрозою, що дадуть нові терміни. Лише шестеро людей, які зазіхали на великі гроші, які окупанти обіцяли. А решта загиблих - ті, кому не вдалося уникнути (мобілізації до армії Путіна, - ред.). Але це не означає, що цим цифри обмежуються. Тому що дуже багато - зниклі безвісти. Але за офіційними російськими даними, з моменту так званої спецоперації повернулися до Криму в мішках десь 786 осіб", - зауважив нардеп.

Раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що Крим після деокупації стане одним із найкращих для життя місць у Європі.