УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11650 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 847 17

Близько двох тисяч кримських татар служать у Силах оборони, - Джемілєв

Мустафа Джемілєв

Кримські татари сформували два військові підрозділи - це кримськотатарська добровольча диверсійно-розвідувальна група при ГУР Міноборони України та добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана, який очолює Ленур Іслямов.

Про це розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, всі кримські татари, які після захоплення півострова перейшли на територію, яка підконтрольна Україні, підлягають призову як громадяни держави, тому вони призвані за місцем проживання. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джемілєв закликав громадян РФ, які незаконно переселилися до Криму, залишити півострів

"Крім того, у нас є сьогодні два військові підрозділи - це кримськотатарська добровольча диверсійно-розвідувальна група при ГУР Міноборони України та добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана, який очолює Ленур Іслямов. Загалом десь близько двох тисяч кримських татар (служать у Силах оборони - ред.)", - наголосив Джемілєв.

Проте він не назвав точної цифри загиблих кримських татар у війні з РФ, адже "одразу ж у Криму починаються наїзди ФСБ на їхніх родичів". Щодо кримських татар, які підтримали окупацію та пішли воювати проти України, Джемілєв запевнив, що порівняно з не татарським населенням Криму, їх не є багато. За його словами, такий висновок він зробив, аналізуючи показники втрат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До Дня пам’яті жертв геноциду кримських татар: фільм про історію півострова "Крим. Курорт суворого режиму". ВIДЕО

"На сьогодні ми отримали інформацію лише про 41 труп з-поміж кримських татар, які повернулися в мішках. З них 22 особи - це ув'язнені за побутовими статтями, яких забрали до армії під загрозою, що дадуть нові терміни. Лише шестеро людей, які зазіхали на великі гроші, які окупанти обіцяли. А решта загиблих - ті, кому не вдалося уникнути (мобілізації до армії Путіна, - ред.). Але це не означає, що цим цифри обмежуються. Тому що дуже багато - зниклі безвісти. Але за офіційними російськими даними, з моменту так званої спецоперації повернулися до Криму в мішках десь 786 осіб", - зауважив нардеп.

Раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що Крим після деокупації стане одним із найкращих для життя місць у Європі.

Автор: 

Джемілєв Мустафа (283) кримські татари (2004)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Усик переміг того мішка.
показати весь коментар
19.05.2024 02:42
+6
Коли грузини кажуть,що в Україні воює 6 тис.громадян Сакартвело,я розумію,чому вони на цьому акцентують уагу.Що незвичного,в тому,що в ЗСУ 2 тис. кримців,чому на цьому Джемілєв акцентує увагу?Кримські-татари перестали бути громадянами України,чи може держава вже не визнає їх корінним народом,чи може в паспорті з'явилась "п'ята графа",як в СРСР,де вказувалась національність,бо там був поділ людей на сорти?
показати весь коментар
19.05.2024 04:45
+5
Не завадило би надати інформацію про загальну кількість
показати весь коментар
19.05.2024 02:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо присылать повестки и тем татарам что в Крыму сейчас, и обычным крымчанам/дончанам, даже ватникам , даже служащим в вс рф. Пусть или сотрудничают с ГУР/ВСУ за деньги и /или помилование или получают статью с розыском и тд. И технически это сделать нетрудно
показати весь коментар
19.05.2024 02:28 Відповісти
Не завадило би надати інформацію про загальну кількість
показати весь коментар
19.05.2024 02:30 Відповісти
вони чекають на туристичний сезон, чебуреками торгувати, яка війна, яка окупація, сезон чебуреків, пахлави і іншого лайна, що туристам тулять.
показати весь коментар
19.05.2024 07:21 Відповісти
Усик переміг того мішка.
показати весь коментар
19.05.2024 02:42 Відповісти
А та вата що лишилась в криму, кричали що їх більше 300 тисяч, у 2014 мовчки спостерігали з-за жіночих спідниць...
показати весь коментар
19.05.2024 03:45 Відповісти
Коли грузини кажуть,що в Україні воює 6 тис.громадян Сакартвело,я розумію,чому вони на цьому акцентують уагу.Що незвичного,в тому,що в ЗСУ 2 тис. кримців,чому на цьому Джемілєв акцентує увагу?Кримські-татари перестали бути громадянами України,чи може держава вже не визнає їх корінним народом,чи може в паспорті з'явилась "п'ята графа",як в СРСР,де вказувалась національність,бо там був поділ людей на сорти?
показати весь коментар
19.05.2024 04:45 Відповісти
І сотні тисяч українців.
показати весь коментар
19.05.2024 04:49 Відповісти
до плювання гівном один в одного хто ухилянт хто диванний герой давайте ще добавимо хто татарин хто українець і т.д....

розділяй і владарюй -правило окупанта .....але імбецилам думать не дано
показати весь коментар
19.05.2024 06:42 Відповісти
спить і бачить, як українці звільнять Крим, а вони ножа в спину встромлять, про якіс незаллежності і автономії якіс вимагати будуть.
показати весь коментар
19.05.2024 07:24 Відповісти
тут, одна цікава деталь.
після визволення криму, всі киримли мають право повернутися на свою землю.
і навіть із кацапії, і навіть упороті ватники, і навіть ті хто воював проти україни.
так каже наш закон.
показати весь коментар
19.05.2024 07:53 Відповісти
Всего то,а сколько после войны прибежит требовать земельные участки как загнобленным оккупантами?
показати весь коментар
19.05.2024 10:37 Відповісти
2000 ...не густо
показати весь коментар
19.05.2024 12:12 Відповісти
Цікава інфо - рух АТЕШ в Криму насправді схожий з ТікТок військами Кадирова, бо створений з єдиною метою відмазати від колабораціонізму тих кримських татар які співпрацювали і співпрацюють з кацапами в різних адміністраціях. Після входу в Крим ЗСУ вони одразу стануть бійцями - партизанами руху АТЕШ.
показати весь коментар
19.05.2024 14:23 Відповісти
 
 