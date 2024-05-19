За неделю ликвидировано около 10 тыс. оккупантов и уничтожено 1333 единицы вооружения и военной техники.. ИНФОГРАФИКА
В течение недели с 12 по 19 мая 2024 года потери россиян достигли около 10 000 человек личного состава.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.
Как отмечается также за эту неделю украинские воины поразили 1333 единицы вооружения и военной техники врага:
- 122 танка;
- 255 боевых бронированных машин;
- 215 артиллерийских систем;
- 8 РСЗО;
- 6 установок ППО;
- 432 единицы автотехники;
- 35 единиц спецтехники.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 4 вражеских самолета, 1 вертолет, 10 ракет и 245 БпЛА.
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+3 Дорогой Я
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+3 Олег Квиташ
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+2 Марта Шепель #549182
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