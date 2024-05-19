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Новости Агрессия России против Украины
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За неделю ликвидировано около 10 тыс. оккупантов и уничтожено 1333 единицы вооружения и военной техники.. ИНФОГРАФИКА

В течение недели с 12 по 19 мая 2024 года потери россиян достигли около 10 000 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

Как отмечается также за эту неделю украинские воины поразили 1333 единицы вооружения и военной техники врага:

  • 122 танка;
  • 255 боевых бронированных машин;
  • 215 артиллерийских систем;
  • 8 РСЗО;
  • 6 установок ППО;
  • 432 единицы автотехники;
  • 35 единиц спецтехники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 492 290 человек (+1210 за сутки), 7 576 танков, 12 687 артсистем, 14 630 боевых бронированных машин

Втрати РФ за тиждень

Кроме того, украинские защитники уничтожили 4 вражеских самолета, 1 вертолет, 10 ракет и 245 БпЛА.

Автор: 

армия РФ (19106) ликвидация (3501) уничтожение (6849) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+3
Україні потрібна зброя масового знищення, щоб така кількість подихала навіть не за день, а за годину
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19.05.2024 11:10
+3
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19.05.2024 11:49
+2
Гольфкари у 1333 увійшли?
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19.05.2024 11:19
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Україні потрібна зброя масового знищення, щоб така кількість подихала навіть не за день, а за годину
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19.05.2024 11:10 Ответить
10 тисяч ? Щось дуже велика цифра.
Порівняно з нашими втратами, які озвучив президент- 31 тисяча за два роки, проти 10 тисяч орків за тиждень. Ну ми ж не у Володарі Перстнів, де Орагорн, Леголас і Гімлі знищують орків тисячами.
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19.05.2024 11:16 Ответить
Да тому що тут знову Сирська маніпуляція. Не ліквідовано, а вбито та поранено, тобто дохлих кацапів не 10 тисяч, а десь 3, я думаю.
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19.05.2024 11:23 Ответить
Сирський якраз вперше сказав правду. Але вона нікому не потрібна.

Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що станом на 27 лютого 2024 року втрати Росії у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими. Джерело:
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19.05.2024 11:35 Ответить
ви серйозно? Ще в 2022 Генштаб кілька раз роз'яснював що вбиті та поранені. Просто в нашіх ЗМІ це була не дуже популярна тема, бо виявляється, що кацапів подохло десь в 3 рази менше, ніж пересічні вважають.
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20.05.2024 15:56 Ответить
По суточным потерям все сходится.
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19.05.2024 11:27 Ответить
Гольфкари у 1333 увійшли?
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19.05.2024 11:19 Ответить
Если бы американские войска были такими эффективными война в Афганистане вместо 20 лет длилась бы всего 1,5 месяца. Талибы бы просто закончились.
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19.05.2024 11:21 Ответить
Добра і важка робота Захисників України, а по тилам в Україні, оті московські прихвостні, фігурним свистом ротом, ЗРИВАЮТЬ ЗАХОДИ З МОБІЛІЗАЦІЇ!!!
А привладні, тільки й трудяться, за рейтинг та чекають подій після 20 травня, закінчення Конституційної каденції, отих - Зеляєрмака з приблудами95…

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
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19.05.2024 11:23 Ответить
Заїзжена методичка
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19.05.2024 11:30 Ответить
так тиждень ще не закінчився, 19-те травня досі триває!
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19.05.2024 11:45 Ответить
Вночі був знищений російський тральщик "Ковровец".
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19.05.2024 11:47 Ответить
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19.05.2024 11:49 Ответить
 
 