За неделю ликвидировано около 10 тыс. оккупантов и уничтожено 1333 единицы вооружения и военной техники.. ИНФОГРАФИКА

В течение недели с 12 по 19 мая 2024 года потери россиян достигли около 10 000 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

Как отмечается также за эту неделю украинские воины поразили 1333 единицы вооружения и военной техники врага:

122 танка;

255 боевых бронированных машин;

215 артиллерийских систем;

8 РСЗО;

6 установок ППО;

432 единицы автотехники;

35 единиц спецтехники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 492 290 человек (+1210 за сутки), 7 576 танков, 12 687 артсистем, 14 630 боевых бронированных машин

Кроме того, украинские защитники уничтожили 4 вражеских самолета, 1 вертолет, 10 ракет и 245 БпЛА.