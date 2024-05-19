За тиждень ліквідовано приблизно 10 тис. окупантів та знищено 1333 одиниці озброєння й військової техніки. ІНФОГРАФІКА
Упродовж тижня з 12 по 19 травня 2024 року втрати росіян сягнули близько 10 000 осіб особового складу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
Як зазначається також за цей тиждень українські воїни уразили 1333 одиниці озброєння та військової техніки ворога:
- 122 танки;
- 255 бойових броньованих машин;
- 215 артилерійських систем;
- 8 РСЗВ;
- 6 установок ППО;
- 432 одиниці автотехніки;
- 35 одиниць спецтехніки.
Крім того, українські захисники знищили 4 ворожі літаки, 1 гелікоптер, 10 ракет та 245 БпЛА.
Топ коментарі
+3 Дорогой Я
показати весь коментар19.05.2024 11:10
+3 Олег Квиташ
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+2 Марта Шепель #549182
показати весь коментар19.05.2024 11:19
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Порівняно з нашими втратами, які озвучив президент- 31 тисяча за два роки, проти 10 тисяч орків за тиждень. Ну ми ж не у Володарі Перстнів, де Орагорн, Леголас і Гімлі знищують орків тисячами.
Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що станом на 27 лютого 2024 року втрати Росії у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими. Джерело:
А привладні, тільки й трудяться, за рейтинг та чекають подій після 20 травня, закінчення Конституційної каденції, отих - Зеляєрмака з приблудами95…
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.
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