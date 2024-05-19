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Новини Агресія Росії проти України
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За тиждень ліквідовано приблизно 10 тис. окупантів та знищено 1333 одиниці озброєння й військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Упродовж тижня з 12 по 19 травня 2024 року втрати росіян сягнули близько 10 000 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

Як зазначається також за цей тиждень українські воїни уразили 1333 одиниці озброєння та військової техніки ворога:

  • 122 танки;
  • 255 бойових броньованих машин;
  • 215 артилерійських систем;
  • 8 РСЗВ;
  • 6 установок ППО;
  • 432 одиниці автотехніки;
  • 35 одиниць спецтехніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 492 290 осіб (+1210 за добу), 7 576 танків, 12 687 артсистем, 14 630 бойових броньованих машин

Втрати РФ за тиждень

Крім того, українські захисники знищили 4 ворожі літаки, 1 гелікоптер, 10 ракет та 245 БпЛА.

Автор: 

армія рф (17250) ліквідація (3883) знищення (7161) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+3
Україні потрібна зброя масового знищення, щоб така кількість подихала навіть не за день, а за годину
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19.05.2024 11:10
+3
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19.05.2024 11:49
+2
Гольфкари у 1333 увійшли?
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19.05.2024 11:19
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Україні потрібна зброя масового знищення, щоб така кількість подихала навіть не за день, а за годину
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19.05.2024 11:10 Відповісти
10 тисяч ? Щось дуже велика цифра.
Порівняно з нашими втратами, які озвучив президент- 31 тисяча за два роки, проти 10 тисяч орків за тиждень. Ну ми ж не у Володарі Перстнів, де Орагорн, Леголас і Гімлі знищують орків тисячами.
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19.05.2024 11:16 Відповісти
Да тому що тут знову Сирська маніпуляція. Не ліквідовано, а вбито та поранено, тобто дохлих кацапів не 10 тисяч, а десь 3, я думаю.
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19.05.2024 11:23 Відповісти
Сирський якраз вперше сказав правду. Але вона нікому не потрібна.

Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що станом на 27 лютого 2024 року втрати Росії у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими. Джерело:
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19.05.2024 11:35 Відповісти
ви серйозно? Ще в 2022 Генштаб кілька раз роз'яснював що вбиті та поранені. Просто в нашіх ЗМІ це була не дуже популярна тема, бо виявляється, що кацапів подохло десь в 3 рази менше, ніж пересічні вважають.
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20.05.2024 15:56 Відповісти
По суточным потерям все сходится.
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19.05.2024 11:27 Відповісти
Гольфкари у 1333 увійшли?
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19.05.2024 11:19 Відповісти
Если бы американские войска были такими эффективными война в Афганистане вместо 20 лет длилась бы всего 1,5 месяца. Талибы бы просто закончились.
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19.05.2024 11:21 Відповісти
Добра і важка робота Захисників України, а по тилам в Україні, оті московські прихвостні, фігурним свистом ротом, ЗРИВАЮТЬ ЗАХОДИ З МОБІЛІЗАЦІЇ!!!
А привладні, тільки й трудяться, за рейтинг та чекають подій після 20 травня, закінчення Конституційної каденції, отих - Зеляєрмака з приблудами95…

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
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19.05.2024 11:23 Відповісти
Заїзжена методичка
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19.05.2024 11:30 Відповісти
так тиждень ще не закінчився, 19-те травня досі триває!
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19.05.2024 11:45 Відповісти
Вночі був знищений російський тральщик "Ковровец".
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19.05.2024 11:47 Відповісти
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19.05.2024 11:49 Відповісти
 
 