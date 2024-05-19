За тиждень ліквідовано приблизно 10 тис. окупантів та знищено 1333 одиниці озброєння й військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Упродовж тижня з 12 по 19 травня 2024 року втрати росіян сягнули близько 10 000 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

Як зазначається також за цей тиждень українські воїни уразили 1333 одиниці озброєння та військової техніки ворога:

122 танки;

255 бойових броньованих машин;

215 артилерійських систем;

8 РСЗВ;

6 установок ППО;

432 одиниці автотехніки;

35 одиниць спецтехніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 492 290 осіб (+1210 за добу), 7 576 танків, 12 687 артсистем, 14 630 бойових броньованих машин

Крім того, українські захисники знищили 4 ворожі літаки, 1 гелікоптер, 10 ракет та 245 БпЛА.