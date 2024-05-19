Атака дронов на порт в Новороссийске: появились спутниковые снимки. ФОТО

В сети опубликовали спутниковые снимки последствий атаки по порту в Новороссийске, состоявшейся в пятницу, 17 мая.

Об этом сообщает Радио Свобода в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на спутниковых снимках, сделанных 18 мая, можно увидеть следы пожара на территории Новороссийского морского торгового порта, в котором после удара украинских дронов возник пожар в ночь на 17 мая.





"На фото можно увидеть повреждения по меньшей мере одного резервуара на территории компании ОАО "ИПП", осуществляющей перевалку нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и растительных масел", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Новороссийске в ночь на пятницу,17 мая, прогремели взрывы, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об атаке беспилотников. Дроны попали в морской порт, НПЗ, нефтяной терминал и электроподстанцию.