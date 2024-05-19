РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4658 посетителей онлайн
Новости
15 415 20

Атака дронов на порт в Новороссийске: появились спутниковые снимки. ФОТО

Атака дронів на порт у Новоросійську 17 травня

В сети опубликовали спутниковые снимки последствий атаки по порту в Новороссийске, состоявшейся в пятницу, 17 мая.

Об этом сообщает Радио Свобода в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на спутниковых снимках, сделанных 18 мая, можно увидеть следы пожара на территории Новороссийского морского торгового порта, в котором после удара украинских дронов возник пожар в ночь на 17 мая.

Атака дронів на порт у Новоросійську 17 травня
Атака дронів на порт у Новоросійську 17 травня

"На фото можно увидеть повреждения по меньшей мере одного резервуара на территории компании ОАО "ИПП", осуществляющей перевалку нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и растительных масел", - говорится в сообщении.

Также читайте: Минобороны РФ заявило об атаке 9 ракет ATACMS на Крым и 60 БпЛА - на Белгородскую область и Краснодарский край

Напомним, в Новороссийске в ночь на пятницу,17 мая, прогремели взрывы, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об атаке беспилотников. Дроны попали в морской порт, НПЗ, нефтяной терминал и электроподстанцию.

Автор: 

порт (732) дроны (3857)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Як слону дробина.
показать весь комментарий
19.05.2024 12:53
+15
Там має згоріти все...
показать весь комментарий
19.05.2024 12:57
+8
якщо слона посадити на дерев'яну драбину,то драбина розвалиться.Хай і росія так само розвалиться
показать весь комментарий
19.05.2024 12:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як слону дробина.
показать весь комментарий
19.05.2024 12:53 Ответить
якщо слона посадити на дерев'яну драбину,то драбина розвалиться.Хай і росія так само розвалиться
показать весь комментарий
19.05.2024 12:55 Ответить
А хто його посадив на драбину?
показать весь комментарий
19.05.2024 13:29 Ответить
Фішман
показать весь комментарий
19.05.2024 15:32 Ответить
Психологічний ефект, більш нічого. А ресурси на нього витрачені
показать весь комментарий
19.05.2024 12:57 Ответить
Кацапи витратили набагато більше ресурсів, щоб збивати наші дрони
показать весь комментарий
19.05.2024 13:11 Ответить
Так багато, що це зірвало їх плани по наступу на Харків та Суми. Ага
показать весь комментарий
19.05.2024 13:26 Ответить
Навіть не схоже, щоб там почалось займання. Тільки фарбу закоптили....
Навіщо взагалі про такі "перемоги писати", щоб їх потім кацапи перепостили на свою користь? Як у тій рекламі "іноді краще жувати ніж говорити"
показать весь комментарий
19.05.2024 13:24 Ответить
Там має згоріти все...
показать весь комментарий
19.05.2024 12:57 Ответить
Добре б. Але потрібно дуже багато ракет.
показать весь комментарий
19.05.2024 13:00 Ответить
Знищення порту знищить економіку всього міста... Тут потрібно не "багато", а влучно і регулярно.
показать весь комментарий
19.05.2024 16:57 Ответить
Плюс, як пристрілочний норм, але "я вимагаю продовження бенкету"
показать весь комментарий
19.05.2024 16:36 Ответить
Там трасерами московити небо так прикрашали, як в сазі про Зоряні війни, що , ймовірно, матиме наслідком втрати від "дружнього вогню".
показать весь комментарий
19.05.2024 13:00 Ответить
Такие наслидкы лучше не показывать.
показать весь комментарий
19.05.2024 13:35 Ответить
Колись був розрекламований центр морських спецоперацій (типу,бойових плавців),десь у Миколаєві. Зараз про нього й не чути. Треба б щоб хтось порекомендував генералу Відступу та адміралу Неїжпапі,не наносити комарині укуси по Новоросійську,а підривати танкери з роснафтою в морі,мовляв плавуча міна часів 2СВ... Хоча,які тут плавці і який генерал Відступ....
показать весь комментарий
19.05.2024 13:56 Ответить
Тоді вони почнуть бити по кораблях що пливуть з Одеси... є ж домовленість... та і американці можуть нагнути та затримувати поставки озброєння... тому що це підніме інфляцію Байдену перед виборами
показать весь комментарий
19.05.2024 14:54 Ответить
Зате як гарно летіли...
показать весь комментарий
19.05.2024 14:02 Ответить
100+ дронів і тільки один резервуар
показать весь комментарий
19.05.2024 14:13 Ответить
Може потрібно касетами над об'єктом, як робить ракета? А то довгий політ, а удар слабенький.
показать весь комментарий
19.05.2024 14:15 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2024 14:32 Ответить
 
 