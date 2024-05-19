Атака дронів на порт у Новоросійську: з’явилися супутникові знімки. ФОТО

У мережі опублікували супутникові знімки наслідків атаки по порту в Новоросійську, що відбувся у п’ятницю, 17 травня.

Про це повідомляє Радіо Свобода у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на супутникових знімках, зроблених 18 травня, можна побачити сліди пожежі на території Новоросійського морського торгового порту, у якому після удару українських дронів виникла пожежа у ніч проти 17 травня.





"На фото можна побачити пошкодження щонайменше одного резервуара на території компанії ВАТ "ІПП", що здійснює перевалку нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив і рослинних олій", - ідеться у дописі.

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Нагадаємо, у Новоросійську у ніч проти п'ятниці,17 травня, пролунали вибухи, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив про атаку безпілотників. Дрони влучили у морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанцію.