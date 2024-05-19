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Новини
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Атака дронів на порт у Новоросійську: з’явилися супутникові знімки. ФОТО

Атака дронів на порт у Новоросійську 17 травня

У мережі опублікували супутникові знімки наслідків атаки по порту в Новоросійську, що відбувся у п’ятницю, 17 травня.

Про це повідомляє Радіо Свобода у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на супутникових знімках, зроблених 18 травня, можна побачити сліди пожежі на території Новоросійського морського торгового порту, у якому після удару українських дронів виникла пожежа у ніч проти 17 травня.

Атака дронів на порт у Новоросійську 17 травня
Атака дронів на порт у Новоросійську 17 травня

"На фото можна побачити пошкодження щонайменше одного резервуара на території компанії ВАТ "ІПП", що здійснює перевалку нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив і рослинних олій", - ідеться у дописі.

Також читайте: Міноборони РФ заявило про атаку 9 ракет ATACMS на Крим і 60 БпЛА – на Бєлгородську область і Краснодарський край

Нагадаємо, у Новоросійську у ніч проти п'ятниці,17 травня, пролунали вибухи, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив про атаку безпілотників. Дрони влучили у морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанцію.

Автор: 

порт (2039) дрони (4636)


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Топ коментарі
+16
Як слону дробина.
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19.05.2024 12:53
+15
Там має згоріти все...
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19.05.2024 12:57
+8
якщо слона посадити на дерев'яну драбину,то драбина розвалиться.Хай і росія так само розвалиться
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19.05.2024 12:55
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Як слону дробина.
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19.05.2024 12:53 Відповісти
якщо слона посадити на дерев'яну драбину,то драбина розвалиться.Хай і росія так само розвалиться
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19.05.2024 12:55 Відповісти
А хто його посадив на драбину?
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19.05.2024 13:29 Відповісти
Фішман
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19.05.2024 15:32 Відповісти
Психологічний ефект, більш нічого. А ресурси на нього витрачені
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19.05.2024 12:57 Відповісти
Кацапи витратили набагато більше ресурсів, щоб збивати наші дрони
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19.05.2024 13:11 Відповісти
Так багато, що це зірвало їх плани по наступу на Харків та Суми. Ага
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19.05.2024 13:26 Відповісти
Навіть не схоже, щоб там почалось займання. Тільки фарбу закоптили....
Навіщо взагалі про такі "перемоги писати", щоб їх потім кацапи перепостили на свою користь? Як у тій рекламі "іноді краще жувати ніж говорити"
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19.05.2024 13:24 Відповісти
Там має згоріти все...
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19.05.2024 12:57 Відповісти
Добре б. Але потрібно дуже багато ракет.
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19.05.2024 13:00 Відповісти
Знищення порту знищить економіку всього міста... Тут потрібно не "багато", а влучно і регулярно.
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19.05.2024 16:57 Відповісти
Плюс, як пристрілочний норм, але "я вимагаю продовження бенкету"
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19.05.2024 16:36 Відповісти
Там трасерами московити небо так прикрашали, як в сазі про Зоряні війни, що , ймовірно, матиме наслідком втрати від "дружнього вогню".
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19.05.2024 13:00 Відповісти
Такие наслидкы лучше не показывать.
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19.05.2024 13:35 Відповісти
Колись був розрекламований центр морських спецоперацій (типу,бойових плавців),десь у Миколаєві. Зараз про нього й не чути. Треба б щоб хтось порекомендував генералу Відступу та адміралу Неїжпапі,не наносити комарині укуси по Новоросійську,а підривати танкери з роснафтою в морі,мовляв плавуча міна часів 2СВ... Хоча,які тут плавці і який генерал Відступ....
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19.05.2024 13:56 Відповісти
Тоді вони почнуть бити по кораблях що пливуть з Одеси... є ж домовленість... та і американці можуть нагнути та затримувати поставки озброєння... тому що це підніме інфляцію Байдену перед виборами
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19.05.2024 14:54 Відповісти
Зате як гарно летіли...
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19.05.2024 14:02 Відповісти
100+ дронів і тільки один резервуар
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19.05.2024 14:13 Відповісти
Може потрібно касетами над об'єктом, як робить ракета? А то довгий політ, а удар слабенький.
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19.05.2024 14:15 Відповісти
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19.05.2024 14:32 Відповісти
 
 