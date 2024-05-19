20 мая в Украине вводятся отключения электроэнергии для промышленных и бытовых пользователей
НЭК "Укрэнерго" ввело графики почасовых отключений для промышленных и бытовых пользователей по всей Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго".
"Завтра, 20 мая, с 18:00 до 00:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений", - отмечают в компании.
В сообщении говорится, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 19 мая, в течение суток, возможны аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей в Харьковской и Полтавской областях.
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Єрмак чи державна власть в відє Єрмака ?
без світла в мене інтернет не працює. тому хай Бутусов звиняє, що я тепер рідко заходитиму.
Я не зрозумів, в Україні міністр енергетики брехун? Чому тоді в інтернеті появляються такі пости: https://biz.censor.net/news/3490038/zavtra_vidklyuchaty_svitlo_ne_budut або такі :https://biz.censor.net/news/3490149/ukrenergo_poperedylo_pro_mojlyvi_vidklyuchennya_u_dvoh_oblastyah А може миколаївобленерго наплювати на міністра? Я 18 травня був в гостях у свого товариша в смт Підгородна Первомайського району Миколаївської області. О 22 годині 30 хвилин в селищі Підгородна вимкнули єлектрику, а знов включили 19 травня в 07 годин 30 хвилин. Ночою на території селища не проводились ніякі роботи в електорсистемі, просто комусь захотілося погратись. Я зрозумів, Миколаївобленерго вирішило побавитись і наплювати на міністерство енергетики. Я чекаю від вас відповіді, чому в смт Підгородня Первомайського району ігнорують розпорядження міністерства і вимикають електропостачання, коли заманеться. При цьому в м. Первомайськ не було ніяких відключень в цей період. Копія цього листа і ваша відповідь буде направлена міністру енергетики Герману Галущенку і в деякі інтернетвидання, для "реклами" вашої кантори.
Не вдалося офісу єрмака здати Київ за три дні - так вирубають народу світло.
А "економія" - сумнівна.