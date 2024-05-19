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20 мая в Украине вводятся отключения электроэнергии для промышленных и бытовых пользователей

Графіки відключень світла 20 травня

НЭК "Укрэнерго" ввело графики почасовых отключений для промышленных и бытовых пользователей по всей Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго".

"Завтра, 20 мая, с 18:00 до 00:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений", - отмечают в компании.

В сообщении говорится, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 19 мая, в течение суток, возможны аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей в Харьковской и Полтавской областях.

Также читайте: Рашисты ночью атаковали "шахедами" энергообъекты в двух регионах

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658) отключение света (422)


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Топ комментарии
+23
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19.05.2024 20:31
+18
Що, знов похолодало чи потеплішало ? Я вже ці ахметівські курви задовбали своєю брехнею.
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19.05.2024 20:35
+14
Це на честь переходу статусу з "легитимного" на "ТВО"?
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19.05.2024 20:25
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Це на честь переходу статусу з "легитимного" на "ТВО"?
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19.05.2024 20:25 Ответить
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19.05.2024 20:30 Ответить
Сумую за ними. Золотий був час.
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19.05.2024 23:19 Ответить
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19.05.2024 20:31 Ответить
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19.05.2024 22:06 Ответить
Пишуть, що препіздент Ірану всьо !... Вєтральот з ним був тяжелєє воздуха... Може правда ? Може і Аллах почув наші молитви ?..
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19.05.2024 20:33 Ответить
Навіть якщо так, це мало що змінить у політичному курсі Ірану
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19.05.2024 21:05 Ответить
Мєлочь, а пріятно...
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19.05.2024 21:41 Ответить
і що змінюється? не кажучи вже про те, що президент в Ірані це просто говоряща голова, яка ніщо не вирішує
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19.05.2024 21:06 Ответить
І так і ні. Він завгосп
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19.05.2024 23:09 Ответить
Що, знов похолодало чи потеплішало ? Я вже ці ахметівські курви задовбали своєю брехнею.
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19.05.2024 20:35 Ответить
Ця донецька курва повинна сидіти на довічній у в"язниці за зраду Батьківщини ,а воно фактично керує енергетикою.
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19.05.2024 20:54 Ответить
а на його місці хто має стати ?

Єрмак чи державна власть в відє Єрмака ?
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19.05.2024 21:48 Ответить
Ворон ворону око не виклює.
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19.05.2024 23:20 Ответить
Ще на моїй пам'яті при каганці сиділи. І нічого. Головне шоб дороги були гладенькі без вибоїв.
без світла в мене інтернет не працює. тому хай Бутусов звиняє, що я тепер рідко заходитиму.
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19.05.2024 20:36 Ответить
Деякі діляги з Миколаївобленерго це роблять на свій розсуд, кого вимикати, а кого ні з вчорашнього вечора. Нічого трагічного не сталося, але зло всетаки бере, витворяють, що хочуть.. Ось лист мого товариша в Миколаївобленерго :
Я не зрозумів, в Україні міністр енергетики брехун? Чому тоді в інтернеті появляються такі пости: https://biz.censor.net/news/3490038/zavtra_vidklyuchaty_svitlo_ne_budut або такі :https://biz.censor.net/news/3490149/ukrenergo_poperedylo_pro_mojlyvi_vidklyuchennya_u_dvoh_oblastyah А може миколаївобленерго наплювати на міністра? Я 18 травня був в гостях у свого товариша в смт Підгородна Первомайського району Миколаївської області. О 22 годині 30 хвилин в селищі Підгородна вимкнули єлектрику, а знов включили 19 травня в 07 годин 30 хвилин. Ночою на території селища не проводились ніякі роботи в електорсистемі, просто комусь захотілося погратись. Я зрозумів, Миколаївобленерго вирішило побавитись і наплювати на міністерство енергетики. Я чекаю від вас відповіді, чому в смт Підгородня Первомайського району ігнорують розпорядження міністерства і вимикають електропостачання, коли заманеться. При цьому в м. Первомайськ не було ніяких відключень в цей період. Копія цього листа і ваша відповідь буде направлена міністру енергетики Герману Галущенку і в деякі інтернетвидання, для "реклами" вашої кантори.
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19.05.2024 20:45 Ответить
У нас вже є графіки: тим хто "обраний" вимикають з 06:00-10:00 (аби менше було помітно, що насправді їм нічого не вимикають, або вимикають на годину-дві), а тим, кого постійно вимикають за першої ж нагоди 19:30-23:30. Вимикати почергово, одних з ранку, а інших вечором, звісно, вони не бажають.
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19.05.2024 21:06 Ответить
В нас взагалі вимикали з 19 до 4 ранку, бо придурки три години (!) після "стабілізації" не могли увімкнути лінію.
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19.05.2024 23:22 Ответить
На наступному тижні температура буде під 28 градусів. Це значить довпойопи повключають по 10 кондьорів одночасно у своїх хатах і гівноофісах. Це значить, що енергетика ляже. Були б люди як люди і економно споживали світло, а так "моя хата скраю - на всіх насрати".
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19.05.2024 21:26 Ответить
Якщо порахувати скільки мільйонів українців виїхало з України(споживачі електроенергії), скільки місць стерто з землі, скільки підприємств знищено, скільки території окуповано на яку не йде електроенергія, то навіть не знаю чи можуть в Укренерго читати та рахувати? Україну покинуло понад 10 мільйонів споживачів, порахуйте на одного чоловіка хоча б 1квт на добу та скажіть скільки ви можете дурити народ про нестачу електроенергії? А ще порахуйте скільки Україна експортувала електрики до 5 країн, та зрівняйте з тими втратами, що кацапи розбили. А якщо взяти ділянки, де пошкоджені лінії ЛЕП, то електричне навантаження ще нижче. Невже працівники Укренерго, коли на їх автомобілях перегорає 1 лампа на габаритах, відключають все освітлення?
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19.05.2024 21:30 Ответить
73% наріду повинні тішитись своїм презиком який з 20 травня вже буде використаний і має бути кинутий в смітеве відро але я голосував в 2019 за Баригу то чому я маю терпіти за вашу дурість ? Ідіть в сраку !
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19.05.2024 21:32 Ответить
Все норм. Треба ж виправдовувати підвищення тарифа.
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19.05.2024 21:59 Ответить
Мені от цікаво, чому на вихідних планових відключень не було, хоча працюючі люди в цей час варять їжу, купаютьця, пруть білізну і т.і., споживання електрики як правило в цей час більше чим в будні і електоенергії вистачає, а в будні дні - не вистачає? Хтось нас журить, зоб тарифи підняти!🤬
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19.05.2024 22:09 Ответить
Ахметка крутить світлом, як циган сонцем
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19.05.2024 22:20 Ответить
Здається, а може так й є - це психічний тиск на українців: для їх згоди на капітуляцію ворогу.
Не вдалося офісу єрмака здати Київ за три дні - так вирубають народу світло.
А "економія" - сумнівна.
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19.05.2024 22:36 Ответить
20 градусов на улице. Теперь все не спишешь на кондиционеры.
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19.05.2024 22:36 Ответить
Тут схоже як завжди, якісь хитрики. Покидьки, замість того щоб допомогти людям в такий важкий час, тільки все ускладнюють, прикриваючись війною. Не люблю накручувати зраду, але якось це все алогічно. Масовані ракетні удари були раніше, а відключення світла чомусь зараз, а що відразу після ударів зі струмом було все ок? Навіть якщо припустити що десь вразили турбіну ГЕС чи розбили якусь ТЕЦ, то залишаються працюючими 3 атомні станції. Радянської важкої промисловості на сході України, переважно для якої будувались ці атомні станції, зараз немає. То куди дівається вся та енергія с цих станцій? В Польщі немає ні одної атомної станції, але економіка Польщі розвинута, є багато підприємств і всі вони "жруть" багато енергії якої на все вистачає. У нас економіка ледве дихає, а енергії не вистачає при 3 атомних станціях !!!
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19.05.2024 22:48 Ответить
Та внутрішній фронт. Кацапи не добили, то зелень з Ахмєткою зі світу зживе. Україну роблять непридатною для життя, падлюки.
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19.05.2024 23:41 Ответить
Тож Ахметка повинен заносити зє (схоже через зєЛенку) постійно і багато,бо інакше єрмаківське-татаровське кодло його поруч з Бенею прилаштує,а активи присебякають
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20.05.2024 08:30 Ответить
І знову локшина, ахметка наживається на нас, дешева шістка...
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19.05.2024 23:57 Ответить
 
 