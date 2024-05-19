20 мая в Украине вводятся отключения электроэнергии для промышленных и бытовых пользователей

НЭК "Укрэнерго" ввело графики почасовых отключений для промышленных и бытовых пользователей по всей Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго".

"Завтра, 20 мая, с 18:00 до 00:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений", - отмечают в компании.

В сообщении говорится, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 19 мая, в течение суток, возможны аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей в Харьковской и Полтавской областях.

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