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20 травня в Україні запроваджуються відключення електроенергії для промислових та побутових користувачів

Графіки відключень світла 20 травня

НЕК "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень для промислових та побутових користувачів по всій Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго".

"Завтра, 20 травня, з 18:00 до 00:00 для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень", - зазначають в компанії.

В повідомленні йдеться, що Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що завтра, 19 травня, протягом доби можливі аварійні відключення побутових і промислових споживачів у Харківській і Полтавській областях.

Дивіться: Уникнути відключень світла не вдасться ні влітку, ні восени, – голова "Укренерго" Кудрицький. ВIДЕО

Автор: 

електроенергія (6182) Укренерго (2685) відключення світла (1086)


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Топ коментарі
+23
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19.05.2024 20:31
+18
Що, знов похолодало чи потеплішало ? Я вже ці ахметівські курви задовбали своєю брехнею.
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19.05.2024 20:35
+14
Це на честь переходу статусу з "легитимного" на "ТВО"?
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19.05.2024 20:25
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Це на честь переходу статусу з "легитимного" на "ТВО"?
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19.05.2024 20:25 Відповісти
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19.05.2024 20:30 Відповісти
Сумую за ними. Золотий був час.
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19.05.2024 23:19 Відповісти
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19.05.2024 20:31 Відповісти
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19.05.2024 22:06 Відповісти
Пишуть, що препіздент Ірану всьо !... Вєтральот з ним був тяжелєє воздуха... Може правда ? Може і Аллах почув наші молитви ?..
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19.05.2024 20:33 Відповісти
Навіть якщо так, це мало що змінить у політичному курсі Ірану
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19.05.2024 21:05 Відповісти
Мєлочь, а пріятно...
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19.05.2024 21:41 Відповісти
і що змінюється? не кажучи вже про те, що президент в Ірані це просто говоряща голова, яка ніщо не вирішує
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19.05.2024 21:06 Відповісти
І так і ні. Він завгосп
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19.05.2024 23:09 Відповісти
Що, знов похолодало чи потеплішало ? Я вже ці ахметівські курви задовбали своєю брехнею.
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19.05.2024 20:35 Відповісти
Ця донецька курва повинна сидіти на довічній у в"язниці за зраду Батьківщини ,а воно фактично керує енергетикою.
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19.05.2024 20:54 Відповісти
а на його місці хто має стати ?

Єрмак чи державна власть в відє Єрмака ?
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19.05.2024 21:48 Відповісти
Ворон ворону око не виклює.
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19.05.2024 23:20 Відповісти
Ще на моїй пам'яті при каганці сиділи. І нічого. Головне шоб дороги були гладенькі без вибоїв.
без світла в мене інтернет не працює. тому хай Бутусов звиняє, що я тепер рідко заходитиму.
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19.05.2024 20:36 Відповісти
Деякі діляги з Миколаївобленерго це роблять на свій розсуд, кого вимикати, а кого ні з вчорашнього вечора. Нічого трагічного не сталося, але зло всетаки бере, витворяють, що хочуть.. Ось лист мого товариша в Миколаївобленерго :
Я не зрозумів, в Україні міністр енергетики брехун? Чому тоді в інтернеті появляються такі пости: https://biz.censor.net/news/3490038/zavtra_vidklyuchaty_svitlo_ne_budut або такі :https://biz.censor.net/news/3490149/ukrenergo_poperedylo_pro_mojlyvi_vidklyuchennya_u_dvoh_oblastyah А може миколаївобленерго наплювати на міністра? Я 18 травня був в гостях у свого товариша в смт Підгородна Первомайського району Миколаївської області. О 22 годині 30 хвилин в селищі Підгородна вимкнули єлектрику, а знов включили 19 травня в 07 годин 30 хвилин. Ночою на території селища не проводились ніякі роботи в електорсистемі, просто комусь захотілося погратись. Я зрозумів, Миколаївобленерго вирішило побавитись і наплювати на міністерство енергетики. Я чекаю від вас відповіді, чому в смт Підгородня Первомайського району ігнорують розпорядження міністерства і вимикають електропостачання, коли заманеться. При цьому в м. Первомайськ не було ніяких відключень в цей період. Копія цього листа і ваша відповідь буде направлена міністру енергетики Герману Галущенку і в деякі інтернетвидання, для "реклами" вашої кантори.
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19.05.2024 20:45 Відповісти
У нас вже є графіки: тим хто "обраний" вимикають з 06:00-10:00 (аби менше було помітно, що насправді їм нічого не вимикають, або вимикають на годину-дві), а тим, кого постійно вимикають за першої ж нагоди 19:30-23:30. Вимикати почергово, одних з ранку, а інших вечором, звісно, вони не бажають.
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19.05.2024 21:06 Відповісти
В нас взагалі вимикали з 19 до 4 ранку, бо придурки три години (!) після "стабілізації" не могли увімкнути лінію.
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19.05.2024 23:22 Відповісти
На наступному тижні температура буде під 28 градусів. Це значить довпойопи повключають по 10 кондьорів одночасно у своїх хатах і гівноофісах. Це значить, що енергетика ляже. Були б люди як люди і економно споживали світло, а так "моя хата скраю - на всіх насрати".
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19.05.2024 21:26 Відповісти
Якщо порахувати скільки мільйонів українців виїхало з України(споживачі електроенергії), скільки місць стерто з землі, скільки підприємств знищено, скільки території окуповано на яку не йде електроенергія, то навіть не знаю чи можуть в Укренерго читати та рахувати? Україну покинуло понад 10 мільйонів споживачів, порахуйте на одного чоловіка хоча б 1квт на добу та скажіть скільки ви можете дурити народ про нестачу електроенергії? А ще порахуйте скільки Україна експортувала електрики до 5 країн, та зрівняйте з тими втратами, що кацапи розбили. А якщо взяти ділянки, де пошкоджені лінії ЛЕП, то електричне навантаження ще нижче. Невже працівники Укренерго, коли на їх автомобілях перегорає 1 лампа на габаритах, відключають все освітлення?
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19.05.2024 21:30 Відповісти
73% наріду повинні тішитись своїм презиком який з 20 травня вже буде використаний і має бути кинутий в смітеве відро але я голосував в 2019 за Баригу то чому я маю терпіти за вашу дурість ? Ідіть в сраку !
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19.05.2024 21:32 Відповісти
Все норм. Треба ж виправдовувати підвищення тарифа.
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19.05.2024 21:59 Відповісти
Мені от цікаво, чому на вихідних планових відключень не було, хоча працюючі люди в цей час варять їжу, купаютьця, пруть білізну і т.і., споживання електрики як правило в цей час більше чим в будні і електоенергії вистачає, а в будні дні - не вистачає? Хтось нас журить, зоб тарифи підняти!🤬
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19.05.2024 22:09 Відповісти
Ахметка крутить світлом, як циган сонцем
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19.05.2024 22:20 Відповісти
Здається, а може так й є - це психічний тиск на українців: для їх згоди на капітуляцію ворогу.
Не вдалося офісу єрмака здати Київ за три дні - так вирубають народу світло.
А "економія" - сумнівна.
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19.05.2024 22:36 Відповісти
20 градусов на улице. Теперь все не спишешь на кондиционеры.
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19.05.2024 22:36 Відповісти
Тут схоже як завжди, якісь хитрики. Покидьки, замість того щоб допомогти людям в такий важкий час, тільки все ускладнюють, прикриваючись війною. Не люблю накручувати зраду, але якось це все алогічно. Масовані ракетні удари були раніше, а відключення світла чомусь зараз, а що відразу після ударів зі струмом було все ок? Навіть якщо припустити що десь вразили турбіну ГЕС чи розбили якусь ТЕЦ, то залишаються працюючими 3 атомні станції. Радянської важкої промисловості на сході України, переважно для якої будувались ці атомні станції, зараз немає. То куди дівається вся та енергія с цих станцій? В Польщі немає ні одної атомної станції, але економіка Польщі розвинута, є багато підприємств і всі вони "жруть" багато енергії якої на все вистачає. У нас економіка ледве дихає, а енергії не вистачає при 3 атомних станціях !!!
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19.05.2024 22:48 Відповісти
Та внутрішній фронт. Кацапи не добили, то зелень з Ахмєткою зі світу зживе. Україну роблять непридатною для життя, падлюки.
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19.05.2024 23:41 Відповісти
Тож Ахметка повинен заносити зє (схоже через зєЛенку) постійно і багато,бо інакше єрмаківське-татаровське кодло його поруч з Бенею прилаштує,а активи присебякають
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20.05.2024 08:30 Відповісти
І знову локшина, ахметка наживається на нас, дешева шістка...
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19.05.2024 23:57 Відповісти
 
 