20 травня в Україні запроваджуються відключення електроенергії для промислових та побутових користувачів

НЕК "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень для промислових та побутових користувачів по всій Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго".

"Завтра, 20 травня, з 18:00 до 00:00 для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень", - зазначають в компанії.

В повідомленні йдеться, що Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що завтра, 19 травня, протягом доби можливі аварійні відключення побутових і промислових споживачів у Харківській і Полтавській областях.

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