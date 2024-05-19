20 травня в Україні запроваджуються відключення електроенергії для промислових та побутових користувачів
НЕК "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень для промислових та побутових користувачів по всій Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго".
"Завтра, 20 травня, з 18:00 до 00:00 для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень", - зазначають в компанії.
В повідомленні йдеться, що Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що завтра, 19 травня, протягом доби можливі аварійні відключення побутових і промислових споживачів у Харківській і Полтавській областях.
Топ коментарі
+23 саша паламарчук
показати весь коментар19.05.2024 20:31
+18 олексій петренко #550757
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+14 Aleks Wav
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Єрмак чи державна власть в відє Єрмака ?
без світла в мене інтернет не працює. тому хай Бутусов звиняє, що я тепер рідко заходитиму.
Я не зрозумів, в Україні міністр енергетики брехун? Чому тоді в інтернеті появляються такі пости: https://biz.censor.net/news/3490038/zavtra_vidklyuchaty_svitlo_ne_budut або такі :https://biz.censor.net/news/3490149/ukrenergo_poperedylo_pro_mojlyvi_vidklyuchennya_u_dvoh_oblastyah А може миколаївобленерго наплювати на міністра? Я 18 травня був в гостях у свого товариша в смт Підгородна Первомайського району Миколаївської області. О 22 годині 30 хвилин в селищі Підгородна вимкнули єлектрику, а знов включили 19 травня в 07 годин 30 хвилин. Ночою на території селища не проводились ніякі роботи в електорсистемі, просто комусь захотілося погратись. Я зрозумів, Миколаївобленерго вирішило побавитись і наплювати на міністерство енергетики. Я чекаю від вас відповіді, чому в смт Підгородня Первомайського району ігнорують розпорядження міністерства і вимикають електропостачання, коли заманеться. При цьому в м. Первомайськ не було ніяких відключень в цей період. Копія цього листа і ваша відповідь буде направлена міністру енергетики Герману Галущенку і в деякі інтернетвидання, для "реклами" вашої кантори.
Не вдалося офісу єрмака здати Київ за три дні - так вирубають народу світло.
А "економія" - сумнівна.