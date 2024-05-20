На базе "Оленья" россияне держат треть боеспособных Ту-95МС и Ту-22М3, - Defense Express

По состоянию на 15 мая на аэродроме "Оленья" в Мурманской области было зафиксировано 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, 13 стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, один Ту-160 и два военно-транспортных самолета Ан-12.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Defense Express со ссылкой на спутниковые снимки.

"На это следует обратить особое внимание, поскольку авиабаза "Оленья" выступает одной из основных для ВКС РФ во время выполнения массированных ракетных ударов по Украине", - говорится в сообщении.

В Defense Express предполагают, что в строю стратегической авиации ВКС РФ остается ориентировочно по 40 бомбардировщиков типов Ту-95МС и Ту-22М3.





"И из этого следует, что в настоящее время рашисты собрали на аэродроме "Оленья" фактически треть от общего количества боеспособных бомбардировщиков этого типа", - добавили аналитики.

Таким образом оккупанты стремятся вывести свои наиболее ценные самолеты из-под потенциального удара дальнобойных дронов-камикадзе, которые имеют Силы обороны Украины.

В свою очередь, также зафиксированные военно-транспортные Ан-12 вполне вероятно могли быть задействованы для рейсов, необходимых для накопления крылатых ракет на аэродроме "Оленья".

Напомним, на прошлой неделе Воины 110-й ОМБр сбили еще один российский штурмовик Су-25.

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