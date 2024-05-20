На базі "Оленья" росіяни тримають третину боєздатних Ту-95МС і Ту-22М3, - Defense Express

Станом на 15 травня на аеродромі "Оленья" у Мурманській області було зафіксовано 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, один Ту-160 та два військово-транспортні літаки Ан-12.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Defense Express із посиланням на супутникові знімки.

"На це слід звернути особливу увагу, оскільки авіабаза "Оленья" виступає однією з основних для ВКС РФ під час виконання масованих ракетних ударів по Україні", - йдеться у повідомленні.

У Defense Express припускають, що в строю стратегічної авіації ВКС РФ лишається орієнтовно по 40 бомбардувальників типів Ту-95МС і Ту-22М3.





"І з цього випливатиме, що на цей час рашисти зібрали на аеродромі "Оленья" фактично третину від загальної кількості боєздатних бомбардувальників цього типу", - додали аналітики.

Таким чином окупанти прагнуть вивести свої найбільш цінні літаки з-під потенційного удару далекобійних дронів-камікадзе, які мають Сили оборони України.

В свою чергу, також зафіксовані військово-транспортні Ан-12 цілком ймовірно могли бути задіяні для рейсів, необхідних для накопичення крилатих ракет на аеродромі "Оленья".

Нагадаємо, минулого тижня Воїни 110-ї ОМБр збили ще один російський штурмовик Су-25.

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