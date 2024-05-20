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На базі "Оленья" росіяни тримають третину боєздатних Ту-95МС і Ту-22М3, - Defense Express

Станом на 15 травня на аеродромі "Оленья" у Мурманській області було зафіксовано 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, один Ту-160 та два військово-транспортні літаки Ан-12.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Defense Express із посиланням на супутникові знімки.

"На це слід звернути особливу увагу, оскільки авіабаза "Оленья" виступає однією з основних для ВКС РФ під час виконання масованих ракетних ударів по Україні", - йдеться у повідомленні.

У Defense Express припускають, що в строю стратегічної авіації ВКС РФ лишається орієнтовно по 40 бомбардувальників типів Ту-95МС і Ту-22М3.

Супутникові знімки Оленья

"І з цього випливатиме, що на цей час рашисти зібрали на аеродромі "Оленья" фактично третину від загальної кількості боєздатних бомбардувальників цього типу", - додали аналітики.

Таким чином окупанти прагнуть вивести свої найбільш цінні літаки з-під потенційного удару далекобійних дронів-камікадзе, які мають Сили оборони України. 

Супутникові знімки Оленья

В свою чергу, також зафіксовані військово-транспортні Ан-12 цілком ймовірно могли бути задіяні для рейсів, необхідних для накопичення крилатих ракет на аеродромі "Оленья".

Нагадаємо, минулого тижня Воїни 110-ї ОМБр збили ще один російський штурмовик Су-25. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британська розвідка проаналізувала збиття російського стратегічного бомбардувальника: РФ вже втратила щонайменше 100 бойових літаків

Автор: 

росія (64984) літак (2900)


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Топ коментарі
+11
... У нас ..згідно відосіків буданги тільки ГРУ з СБУ і воює! Кораблі топлять ГРУ з СБУ... Літаки збивають ГРУ з СБУ... Ракети запускають ГРУ з СБУ...))) У нас ВСУ виявляється масштабно нічого не робить. Може ГРУ та СБУ займатися СВОЇМ ДІЛОМ і шукати кацапські екіпажі Ту-95 та Ту-22 і відстрілювати по одному, щоб боялися вийти з квартири... чи підійти до літака. Вони і у відпустки ходять..і лікуються..і ********* своїх у садочки і школи водять. Роботи непочатий край.
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20.05.2024 08:32
+6
Якби ж тільки там. По дорозі як раз довбаний путінський Валдай на перші третині шляху, а потім траєкторія проходить по "льотній глухомані", і кожний ЛА викликає увагу, а там по дорозі купа різних боксітогорськів та інших мєдвєжьєгорськів, і за ці годин вісім польоту від Валдая буде стопіцот дзвінків куди треба. У повітря піднімуть все, що літає. Тому шансів долетіти вкрай мало.
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20.05.2024 08:10
+4
Гарно базуються кацапські шайтан-арба. Не думаю, що ГУР та СБУ пропустять такі жирні цілі. Звичайно, база кацапів Оленья далековато від України, але наші специ не дрімають. Звізданули по Ілабугі, звіздануть і по Оленьїй. Всему свій час.
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20.05.2024 07:54
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Эта авиабаза ассоциируется с отставленным шлангу. По рогам им обоим !!!
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20.05.2024 07:25 Відповісти
А хіба до Олєнєгорска далі летіть ніж до Салавату в Башкирії?
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20.05.2024 07:33 Відповісти
Судя по гугл-мапс раза в два.
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20.05.2024 07:47 Відповісти
Почти 1800 км от северных границ.
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20.05.2024 07:49 Відповісти
Жаль! Значить - треба громить "аеродром підскоку" - Енгельс Саме там стоять паливозаправники для цих "кацапольотів"
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20.05.2024 07:52 Відповісти
... а Ту-95МС та Ту-22М3 паливозаправники і даром непотрібні. Їм хватає однієї заправки з Оленьої до Каспію і назад. А от прикрита база ПВО стовідсотково і якісно. Бо стратегів у кацапсячих не так і багато. Тому може і не намагаються туди щось запускати. Поруч Шайковка ... і теж чогось наші туди не пуляють... А там 22 достатньо.
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20.05.2024 08:25 Відповісти
Я не настільки інформований - щоб сперечаться Просто мені трохи відомо що таке "ресурс" двигунів і планера А він у них доволі зношений Саме тому вони не навалюють їм повне бойове завантаження І (можливо) їм легше зустріть ці літаки десь над Волгою та долить "горючки" - ніж тягти повні баки з Олєнєгорська Хоча на "істину в останній інстанції" я не претендую
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20.05.2024 08:44 Відповісти
Дозаправка у групах не виконується. Вони йдуть у бойовому порядку..і притнутися туди Іл-78 неможливо. Не було в історії ДА , щоб одразу заправляли 8-10 стратегів. А вони йдуть групою. Заправляють одинаків..які чергують за Британським рогом у Атлантиці.. Але в останніх місяцях там крім одного ..двох Ту-160 ніхто не спостерігав. І ті шлялися там без дозаправки. Заправляють Міг-31К... і то більш для понту..чим для потреби. І я вже писав! Слово **ресурс** на війні НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ!!! Він буде літати до тих пір..поки не розвалиться. Ніяких календарів...ніяких годин... ))) Будуть знімати з підпарканних... ставити на живі. У кацапсячих великі проблеми з двигунами для Ту-160...і також для Ту-95МС. І заправка Ту-95МС майже 90 тон... Так що ..як Ви пишете..тягнути повні баки йому непотрібно. НК-12 дуже економічні двигуни...
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20.05.2024 09:03 Відповісти
Я слово "ресурс" вживаю лише у сенсі "зношеності - саме поки агрегати чи вузли не почнуть втрачать свої функції і "сипаться" Крім того - при СРСР "бомбери" на чергуванні літали парами І їх "М-ки" заправляли саме над Поволжям Перед самим розвалом в районі аеродрому Озінки так пара розбилася Наскільки я пам"ятаю (писалося в газетах) - гепнулися "бомбер" Ту-95 і "корова" - "М-ка"
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20.05.2024 09:13 Відповісти
у Шайковці стратегів зараз не тримають з декількох причин.
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20.05.2024 09:07 Відповісти
..а стратегів там ніколи і не було. Бо стратегічними вважаються тільки Ту-95мс та Ту-160. Ту-22м3 ніколи не були стратегічними ракетоносцями. Це літак згідно класифікації * дальній ракетоносець-бомбардувальник!!** Тоді як інші **стратегічні ракетоносці**. І це велика різниця. До того ж у Шайковці вони і зараз стоять і звідки літають.
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20.05.2024 22:48 Відповісти
щодо класифікації, то звісно погоджуюсь. Але маю сумніви, що вони зараз тримають Ту-22м3 у Шайковці, до якої від нашого кордону 130 км. Ще тоді, коли ми не мали такіх дронів, які зараз атакують НПЗ, то на той час вже були три чи чотири атаки на цю АБ, і були пошкоджені літаки невеличкими дронами. А зараз вже більш серйозні БПЛА літають туди на нафтобазу Людиново, яка недалеко від Шайковки, літають і далі на Калужщину - на НПЗ Полотняний завод, НБ Жиєтово, літають і на Брянськ. Тому думаю, що вони давно ті борти звідти прибрали, бо було би достатньо одного приліта туди "Лютого" з повітряним підривом, і там би вже стояли друшляки.
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20.05.2024 23:26 Відповісти
від Харкова до Салавата 1400 км, а від кордону Чернігівській області до Олєнегорська - 1800 км.
Але тут справа навіть не у відстані.
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20.05.2024 07:55 Відповісти
Та розумію - там точно стоять комплекси ППО Але все одно жаль...
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20.05.2024 07:59 Відповісти
Якби ж тільки там. По дорозі як раз довбаний путінський Валдай на перші третині шляху, а потім траєкторія проходить по "льотній глухомані", і кожний ЛА викликає увагу, а там по дорозі купа різних боксітогорськів та інших мєдвєжьєгорськів, і за ці годин вісім польоту від Валдая буде стопіцот дзвінків куди треба. У повітря піднімуть все, що літає. Тому шансів долетіти вкрай мало.
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20.05.2024 08:10 Відповісти
Не "олень-я" а "олени-они".
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20.05.2024 07:35 Відповісти
Отже,скільки там до того аеродрому?
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20.05.2024 07:49 Відповісти
Може варто спробувати? А раптом...?
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20.05.2024 07:50 Відповісти
Гарно базуються кацапські шайтан-арба. Не думаю, що ГУР та СБУ пропустять такі жирні цілі. Звичайно, база кацапів Оленья далековато від України, але наші специ не дрімають. Звізданули по Ілабугі, звіздануть і по Оленьїй. Всему свій час.
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20.05.2024 07:54 Відповісти
... У нас ..згідно відосіків буданги тільки ГРУ з СБУ і воює! Кораблі топлять ГРУ з СБУ... Літаки збивають ГРУ з СБУ... Ракети запускають ГРУ з СБУ...))) У нас ВСУ виявляється масштабно нічого не робить. Може ГРУ та СБУ займатися СВОЇМ ДІЛОМ і шукати кацапські екіпажі Ту-95 та Ту-22 і відстрілювати по одному, щоб боялися вийти з квартири... чи підійти до літака. Вони і у відпустки ходять..і лікуються..і ********* своїх у садочки і школи водять. Роботи непочатий край.
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20.05.2024 08:32 Відповісти
ГУР і СБУ, збирайтесь вже у відрядження до Норвегії.
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20.05.2024 08:12 Відповісти
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20.05.2024 08:24 Відповісти
Як кучно розташувалися. Ех....
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20.05.2024 08:25 Відповісти
Відіт око, зуб не ймьот.
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20.05.2024 08:49 Відповісти
Ок, коли вже там буде потужна бавовна? Чи знову ніззя, бо буде ескалація?
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20.05.2024 09:04 Відповісти
Від України далеко - нічим не достати. То треба десь кораблік на Північному океані, десь під Фінляндією, та запускати наші дрони - там зовсім недалеко - тай неочікуванно.
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20.05.2024 09:04 Відповісти
Треба зафрахтувати якийсь суховантаж під прапором третьої країни, загнати на нього хімарси з атакамсами і відправити у подорож до Баренцева моря. Там пальнути і знищити все це кубло А потім нехай топлять - вартість знищеного буде набагато перевищувати вартість хімарсів.
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20.05.2024 09:05 Відповісти
а наші люди, що на тому суховантажі?
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20.05.2024 09:31 Відповісти
Пересядуть на інший транспорт.
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20.05.2024 10:03 Відповісти
Сотню дронов бы туда!
Но там от РЭБа птицы дохнут...
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20.05.2024 09:27 Відповісти
треба шукати добровольців на місці і пускати дрони звідти
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21.05.2024 00:17 Відповісти
 
 