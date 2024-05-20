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Украина нуждается в большем оружии от США и настаивает на праве бить ею по России, - Маркарова

Оксана Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова призвала союзников ускорить поставки оружия, а также снять ограничения по использованию оружия американского производства по российской территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Нет такого понятия, как достаточно быстро, когда мы противостоим такому злому врагу, и мы должны наверстать упущенное в течение длительной паузы", - сказала посол Украины в США и отметила, что действовать следует "быстрее".

По ее словам, сейчас самой большой потребностью для Украины являются системы противовоздушной обороны.

"Мы очень благодарны тем, кто предоставляет нам свои системы. Мы благодарны США за то, что они ищут их, позволяют, финансируют некоторые из них, но нам нужно больше, и пришло время буквально принять несколько смелых решений и предоставить нам больше, чтобы мы могли видеть их сразу там, где они нам нужны", - подчеркнула Маркарова.

И добавила, что Украина настаивает на разрешении наносить удары по целям на территории России оружием американского производства.

"Мы защищаем себя, независимо от того, наносим ли мы удары по российским войскам на нашей территории, или по российским войскам за пределами нашей территории. Сейчас я не буду публично вдаваться в подробности - где мы находимся в дискуссиях с США или любыми другими нашими партнерами. Но я просто хочу сказать, что очевидно, что Россия здесь является агрессором", - подчеркнула Маркарова.

Напомним, в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории. Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В парламенте Франции призвали не запрещать Украине наносить удары французским оружием по территории РФ

Автор: 

оружие (10202) США (26506) Маркарова Оксана (279)


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Топ комментарии
+8
наразі найбільшою потребою для України є добровільна відставка зеленського ...
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20.05.2024 08:55
+6
а всі інші потребують, щоб ця зе-шобла якнайскоріше зникла. бажано, згнила в тюрмі. і як вирішити цю дилему?
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20.05.2024 08:55
+3
Різні думки, різні погляди,різні слова, а ракети знищують паливну базу рашки,флот, техніку,живу силу, було тут від США, що це особиста справа ЗСУ де,кого і чим. Мовчали б краще
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20.05.2024 08:52
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Правила форума Совет форумчан
Різні думки, різні погляди,різні слова, а ракети знищують паливну базу рашки,флот, техніку,живу силу, було тут від США, що це особиста справа ЗСУ де,кого і чим. Мовчали б краще
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20.05.2024 08:52 Ответить
Ти ж казала у 2022-2023, що ленд-ліз Україні не потрібен? У тваринному світі, особливо у змій та ящірок, це називається мімікрія.
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20.05.2024 08:53 Ответить
від Гуляйполя до Приморсько-Ахтарська 230 км.
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20.05.2024 08:53 Ответить
наразі найбільшою потребою для України є добровільна відставка зеленського ...
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20.05.2024 08:55 Ответить
а всі інші потребують, щоб ця зе-шобла якнайскоріше зникла. бажано, згнила в тюрмі. і як вирішити цю дилему?
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20.05.2024 08:55 Ответить
Так може не треба було скрізь писати, що лендліз нам не потрібен?
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20.05.2024 09:01 Ответить
Отак встала перед дзеркалом і "наполягає". зЕрмачня тільки гаслами кидається, а робить все протилежне.
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20.05.2024 09:14 Ответить
і ми повинні надолужити згаяне протягом тривалої паузи", "драна зелена коза"-У "зеленої влади " "рашистська пауза " у забезпеченні всім необхідним озброєнням ,для захисту України і її народу , починаючи з 2019.Якщо би "зе грабіжники України " ,розбудовували оборонну промисловість із такими ж темпами, як асвальтувалися дороги , по основних напрямках рашистського наступу, або із такою ж швидкістю , як ця "зепослиця" відкрила в США "український харчоблок" ,то рашисту навіть у страшному сні не приснилося б воювати з Україною...Потвори .
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20.05.2024 09:17 Ответить
ДЕ ЛЕНДЛІЗ ???
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20.05.2024 09:51 Ответить
республіканець Корнін вносив лендліз в січні 2022 без дати закінчення,
зараз знову вніс
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2024
хотіли включити в пакет про 61млрд, проте демократи сказали, що тоді не підтримають допомогу.
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20.05.2024 11:11 Ответить
"Украина нуждается в большем оружии от США и настаивает на праве бить ею по России," - вот это правильно
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20.05.2024 09:57 Ответить
Корови, сосни, безкуті..., які мами народили цих....
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20.05.2024 10:27 Ответить
Дивна послиця, уже стала РЕЧНИЦЕЮ від МЗС та ирьмака з ОПУ!!
Робити треба свою РОБОТУ на посаді, а не художнім свистом займатися! Публічна, ви наша…
Слава Україні!
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20.05.2024 10:36 Ответить
Zapadnim oruzhijem bitj po russnje NJELJZJA! No mozhno bitj po russnje na 'zakonno Ukrainskih teritorijah'. Dlja etovo vsjevo ljishj nado sdjelatj popravku k Ukrainskoij Konstjitucii, chto 'izkonno Ukrainskije tjeritorii prostjirajutsja ot Chernovo Morja do Uraljskih Gor (a daljshe - izkonno Kitaijskije zemlji''.
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20.05.2024 12:28 Ответить
 
 