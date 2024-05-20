Украина нуждается в большем оружии от США и настаивает на праве бить ею по России, - Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова призвала союзников ускорить поставки оружия, а также снять ограничения по использованию оружия американского производства по российской территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Нет такого понятия, как достаточно быстро, когда мы противостоим такому злому врагу, и мы должны наверстать упущенное в течение длительной паузы", - сказала посол Украины в США и отметила, что действовать следует "быстрее".

По ее словам, сейчас самой большой потребностью для Украины являются системы противовоздушной обороны.

"Мы очень благодарны тем, кто предоставляет нам свои системы. Мы благодарны США за то, что они ищут их, позволяют, финансируют некоторые из них, но нам нужно больше, и пришло время буквально принять несколько смелых решений и предоставить нам больше, чтобы мы могли видеть их сразу там, где они нам нужны", - подчеркнула Маркарова.

И добавила, что Украина настаивает на разрешении наносить удары по целям на территории России оружием американского производства.

"Мы защищаем себя, независимо от того, наносим ли мы удары по российским войскам на нашей территории, или по российским войскам за пределами нашей территории. Сейчас я не буду публично вдаваться в подробности - где мы находимся в дискуссиях с США или любыми другими нашими партнерами. Но я просто хочу сказать, что очевидно, что Россия здесь является агрессором", - подчеркнула Маркарова.

Напомним, в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории. Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх.

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