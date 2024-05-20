Україна потребує більше зброї від США і наполягає на праві бити нею по Росії, - Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова закликала союзників пришвидшити постачання зброї, а також зняти обмеження щодо використання зброї американського виробництва по російській території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

"Немає такого поняття, як достатньо швидко, коли ми протистоїмо такому злому ворогу, і ми повинні надолужити згаяне протягом тривалої паузи", – сказала посол України в США та зазначила, що діяти слід "швидше".

За її словами, наразі найбільшою потребою для України є системи протиповітряної оборони.

"Ми дуже вдячні тим, хто надає нам свої системи. Ми вдячні США за те, що вони шукають їх, дозволяють, фінансують деякі з них, але нам потрібно більше, і настав час буквально прийняти кілька сміливих рішень і надати нам більше, щоб ми могли бачити їх одразу там, де вони нам потрібні", - наголосила Маркарова.

Та додала, що Україна наполягає на дозволі завдавати ударів по цілях на території Росії зброєю американського виробництва.

"Ми захищаємо себе, незалежно від того, чи завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території, чи по російських військах за межами нашої території. Зараз я не буду публічно вдаватися в подробиці - де ми знаходимося в дискусіях з США або будь-якими іншими нашими партнерами. Але я просто хочу сказати, що очевидно, що Росія тут є агресором", - підкреслила Маркарова.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

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