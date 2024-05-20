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Україна потребує більше зброї від США і наполягає на праві бити нею по Росії, - Маркарова

Оксана Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова закликала союзників пришвидшити постачання зброї, а також зняти обмеження щодо використання зброї американського виробництва по російській території.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише Politico.

"Немає такого поняття, як достатньо швидко, коли ми протистоїмо такому злому ворогу, і ми повинні надолужити згаяне протягом тривалої паузи", – сказала посол України в США та зазначила, що діяти слід "швидше".

За її словами, наразі найбільшою потребою для України є системи протиповітряної оборони.

"Ми дуже вдячні тим, хто надає нам свої системи. Ми вдячні США за те, що вони шукають їх, дозволяють, фінансують деякі з них, але нам потрібно більше, і настав час буквально прийняти кілька сміливих рішень і надати нам більше, щоб ми могли бачити їх одразу там, де вони нам потрібні", - наголосила Маркарова.

Та додала, що Україна наполягає на дозволі завдавати ударів по цілях на території Росії зброєю американського виробництва.

"Ми захищаємо себе, незалежно від того, чи завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території, чи по російських військах за межами нашої території. Зараз я не буду публічно вдаватися в подробиці - де ми знаходимося в дискусіях з США або будь-якими іншими нашими партнерами. Але я просто хочу сказати, що очевидно, що Росія тут є агресором", - підкреслила Маркарова.

Нагадаємо,  в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У парламенті Франції закликали не забороняти Україні завдавати ударів французькою зброєю по території РФ

Автор: 

зброя (7442) США (22614) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+8
наразі найбільшою потребою для України є добровільна відставка зеленського ...
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20.05.2024 08:55
+6
а всі інші потребують, щоб ця зе-шобла якнайскоріше зникла. бажано, згнила в тюрмі. і як вирішити цю дилему?
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20.05.2024 08:55
+3
Різні думки, різні погляди,різні слова, а ракети знищують паливну базу рашки,флот, техніку,живу силу, було тут від США, що це особиста справа ЗСУ де,кого і чим. Мовчали б краще
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20.05.2024 08:52
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Різні думки, різні погляди,різні слова, а ракети знищують паливну базу рашки,флот, техніку,живу силу, було тут від США, що це особиста справа ЗСУ де,кого і чим. Мовчали б краще
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20.05.2024 08:52 Відповісти
Ти ж казала у 2022-2023, що ленд-ліз Україні не потрібен? У тваринному світі, особливо у змій та ящірок, це називається мімікрія.
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20.05.2024 08:53 Відповісти
від Гуляйполя до Приморсько-Ахтарська 230 км.
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20.05.2024 08:53 Відповісти
наразі найбільшою потребою для України є добровільна відставка зеленського ...
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20.05.2024 08:55 Відповісти
а всі інші потребують, щоб ця зе-шобла якнайскоріше зникла. бажано, згнила в тюрмі. і як вирішити цю дилему?
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20.05.2024 08:55 Відповісти
Так може не треба було скрізь писати, що лендліз нам не потрібен?
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20.05.2024 09:01 Відповісти
Отак встала перед дзеркалом і "наполягає". зЕрмачня тільки гаслами кидається, а робить все протилежне.
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20.05.2024 09:14 Відповісти
і ми повинні надолужити згаяне протягом тривалої паузи", "драна зелена коза"-У "зеленої влади " "рашистська пауза " у забезпеченні всім необхідним озброєнням ,для захисту України і її народу , починаючи з 2019.Якщо би "зе грабіжники України " ,розбудовували оборонну промисловість із такими ж темпами, як асвальтувалися дороги , по основних напрямках рашистського наступу, або із такою ж швидкістю , як ця "зепослиця" відкрила в США "український харчоблок" ,то рашисту навіть у страшному сні не приснилося б воювати з Україною...Потвори .
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20.05.2024 09:17 Відповісти
ДЕ ЛЕНДЛІЗ ???
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20.05.2024 09:51 Відповісти
республіканець Корнін вносив лендліз в січні 2022 без дати закінчення,
зараз знову вніс
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2024
хотіли включити в пакет про 61млрд, проте демократи сказали, що тоді не підтримають допомогу.
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20.05.2024 11:11 Відповісти
"Украина нуждается в большем оружии от США и настаивает на праве бить ею по России," - вот это правильно
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20.05.2024 09:57 Відповісти
Корови, сосни, безкуті..., які мами народили цих....
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20.05.2024 10:27 Відповісти
Дивна послиця, уже стала РЕЧНИЦЕЮ від МЗС та ирьмака з ОПУ!!
Робити треба свою РОБОТУ на посаді, а не художнім свистом займатися! Публічна, ви наша…
Слава Україні!
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20.05.2024 10:36 Відповісти
Zapadnim oruzhijem bitj po russnje NJELJZJA! No mozhno bitj po russnje na 'zakonno Ukrainskih teritorijah'. Dlja etovo vsjevo ljishj nado sdjelatj popravku k Ukrainskoij Konstjitucii, chto 'izkonno Ukrainskije tjeritorii prostjirajutsja ot Chernovo Morja do Uraljskih Gor (a daljshe - izkonno Kitaijskije zemlji''.
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20.05.2024 12:28 Відповісти
 
 