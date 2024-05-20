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Работино простреливается с обеих сторон, но враг его не оккупировал, - Плетенчук

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В Работино Запорожской области ситуация остается сложной, потому что от села практически ничего не осталось, но ВСУ свои позиции там не теряли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

За прошедшие сутки на Работино штурмов не было вообще, а Старомайорское пытались штурмовать трижды, Крынки - шесть раз. Однако, как отметил Плетенчук, в течение последней недели армия РФ продолжала безрезультатно штурмовать населенный пункт.

Россияне тем временем уже в течение нескольких последних недель утверждают о якобы взятии Работино. За последнюю неделю они "оккупировали" его уже трижды. Но это неправда, хотя ситуация там сложная - от села почти ничего не осталось, подчеркивает спикер.

"Оно простреливается фактически насквозь, с обеих сторон. Но они его не заняли. Поэтому эта информация действительности не соответствует. По крайней мере оно точно находится под нашим огневым контролем. Это как минимум. И россиян там нет так же", - сказал Плетенчук.

Напомним, на юге за минувшие сутки Силы обороны отбили более 100 атак врага.

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Автор: 

Запорожская область (3060) боевые действия (3976) Плетенчук Дмитрий (165)


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і в чому була мета контрнаступу на Роботине ? спалили резерви , втратили найкращих солдат атакуючи по мінних полях чотири лінії бетонних укріплень кацапні без авіації . замість того щоб укріплювати фронт і нищити орків в захисті .
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20.05.2024 12:53 Ответить
Бубачка (насправді д'Єрьмак ртом бубачкі) трєбовало фортєці Бахмут і фєєрічєского контраступлєнія, о котором разпіздєло на вєсь мір.
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20.05.2024 13:01 Ответить
так а генерали для чого ? чи наші генерали можуть виконувати тільки роль чиво изволите ? тоді ми точно виграємо ...
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20.05.2024 13:09 Ответить
Він верховний начальник, а в армії жорстка субординація.
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20.05.2024 13:09 Ответить
Не робіть з ЗСУ хлопчиків на посилках. Верховний про Роботине навіть не чув, а населений пункт тримається,
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20.05.2024 13:22 Ответить
виконувати злочинні накази верховного чотири повістки можуть тільки холуї . крім субординації в кожного офіцера є пістолет на пузі ... я часто згадую фото де контрадмірал березовський переманює офіцерів в кацапській флот а ті стоять з кобурою на пузі і жодних дій ...
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20.05.2024 13:26 Ответить
 
 