Работино простреливается с обеих сторон, но враг его не оккупировал, - Плетенчук

В Работино Запорожской области ситуация остается сложной, потому что от села практически ничего не осталось, но ВСУ свои позиции там не теряли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

За прошедшие сутки на Работино штурмов не было вообще, а Старомайорское пытались штурмовать трижды, Крынки - шесть раз. Однако, как отметил Плетенчук, в течение последней недели армия РФ продолжала безрезультатно штурмовать населенный пункт.

Россияне тем временем уже в течение нескольких последних недель утверждают о якобы взятии Работино. За последнюю неделю они "оккупировали" его уже трижды. Но это неправда, хотя ситуация там сложная - от села почти ничего не осталось, подчеркивает спикер.

"Оно простреливается фактически насквозь, с обеих сторон. Но они его не заняли. Поэтому эта информация действительности не соответствует. По крайней мере оно точно находится под нашим огневым контролем. Это как минимум. И россиян там нет так же", - сказал Плетенчук.

Напомним, на юге за минувшие сутки Силы обороны отбили более 100 атак врага.

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