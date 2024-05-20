Роботине прострілюється з обох боків, але ворог його не окупував, - Плетенчук

У Роботиному Запорізької області ситуація залишається складною, бо від села практично нічого не залишилося, але ЗСУ свої позиції там не втрачали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

Впродовж минулої доби на Роботине штурмів не було взагалі, а Старомайорське намагалися штурмувати тричі, Кринки – шість разів. Проте, як зазначив Плетенчук, протягом останнього тижня армія РФ продовжувала безрезультатно штурмувати населений пункт.

Росіяни тим часом вже протягом кількох останніх тижнів стверджують про нібито взяття Роботиного. За останній тиждень вони "окуповували" його вже тричі. Але це неправда, хоча ситуація там складна - від села майже нічого не залишилося, наголошує спікер.

"Воно прострілюється фактично наскрізь, з обох боків. Але вони його не зайняли. Тому ця інформація дійсності не відповідає. Принаймні воно точно знаходиться під нашим вогневим контролем. Це як мінімум. І росіян там нема так само", - сказав Плетенчук.

Нагадаємо, на півдні за минулу добу Сили оборони відбили понад 100 атак ворога

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