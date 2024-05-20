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Роботине прострілюється з обох боків, але ворог його не окупував, - Плетенчук

зсу

У Роботиному Запорізької області ситуація залишається складною, бо від села практично нічого не залишилося, але ЗСУ свої позиції там не втрачали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

Впродовж минулої доби на Роботине штурмів не було взагалі, а Старомайорське намагалися штурмувати тричі, Кринки – шість разів. Проте, як зазначив Плетенчук, протягом останнього тижня армія РФ продовжувала безрезультатно штурмувати населений пункт. 

Росіяни тим часом вже протягом кількох останніх тижнів стверджують про нібито взяття Роботиного. За останній тиждень вони "окуповували" його вже тричі. Але це неправда, хоча ситуація там складна - від села майже нічого не залишилося, наголошує спікер.

"Воно прострілюється фактично наскрізь, з обох боків. Але вони його не зайняли. Тому ця інформація дійсності не відповідає. Принаймні воно точно знаходиться під нашим вогневим контролем. Це як мінімум. І росіян там нема так само", - сказав Плетенчук.

Нагадаємо,  на півдні за минулу добу Сили оборони відбили понад 100 атак ворога

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Автор: 

Запорізька область (3580) бойові дії (3722) Плетенчук Дмитро (170)


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і в чому була мета контрнаступу на Роботине ? спалили резерви , втратили найкращих солдат атакуючи по мінних полях чотири лінії бетонних укріплень кацапні без авіації . замість того щоб укріплювати фронт і нищити орків в захисті .
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20.05.2024 12:53 Відповісти
Бубачка (насправді д'Єрьмак ртом бубачкі) трєбовало фортєці Бахмут і фєєрічєского контраступлєнія, о котором разпіздєло на вєсь мір.
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20.05.2024 13:01 Відповісти
так а генерали для чого ? чи наші генерали можуть виконувати тільки роль чиво изволите ? тоді ми точно виграємо ...
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20.05.2024 13:09 Відповісти
Він верховний начальник, а в армії жорстка субординація.
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20.05.2024 13:09 Відповісти
Не робіть з ЗСУ хлопчиків на посилках. Верховний про Роботине навіть не чув, а населений пункт тримається,
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20.05.2024 13:22 Відповісти
виконувати злочинні накази верховного чотири повістки можуть тільки холуї . крім субординації в кожного офіцера є пістолет на пузі ... я часто згадую фото де контрадмірал березовський переманює офіцерів в кацапській флот а ті стоять з кобурою на пузі і жодних дій ...
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20.05.2024 13:26 Відповісти
 
 