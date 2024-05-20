Ситуація на Харківському напрямку стабілізувалась, ворог зменшив кількість штурмів, - Нацгвардія
Окупанти минулої доби намагалися прорвати оборону українських військ біля Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.
"На Харківському напрямку Сили оборони проводять необхідні дії, які дали змогу стабілізувати ситуацію, зменшити кількість сил та засобів противника, відповідно кількість спроб штурмів", - заявив він.
Росіяни активно використовують групи піхоти, яким доручають закріпитися у посадках, поблизу населених пунктів або зайти у них, а також створити вигідні умови для подальших наступальних дій. Для логістики окупанти використовують легку автомобільну техніку, зокрема, гольф-кари.
Нагадаємо, за минулий тиждень на Харківському напрямку Сили оборон ліквідували понад 1500 окупантів.
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Поки Зеленський і Єрмак розповідають українцям байки про майбутній "форум миру", російські війська проходять крізь фрагментарно викопані ямки і окопи "лінії оборони" вартістю в мільярди бюджетних коштів, до межі мінометного пострілу по території Харкова, після чого падіння оборони Харкова буде лише питанням часу. Герасимову навіть не потрібно буде витрачати війська для штурму Харкова. Він просто буде знищувати його квартал, за кварталом мінометним вогнем.
Якщо не помиляюсь, дальність пострілу міномета не перевищує 8 км.
Поки по Діпстейту від найближчої лінії фронту біля Липців і до Салтівки - 20 км.
Хтось бреше?
ТаймЗє стверджуе, що русня вже на мінометний постріл від Харкова.