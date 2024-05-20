Ситуация на Харьковском направлении стабилизировалась, враг снизил количество штурмов, - Нацгвардия

Оккупанты за прошедшие сутки пытались прорвать оборону украинских войск возле Волчанска, Старицы, Липцов и Зеленого Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

"На Харьковском направлении Силы обороны проводят необходимые действия, которые позволили стабилизировать ситуацию, уменьшить количество сил и средств противника, соответственно количество попыток штурмов", - заявил он.

Россияне активно используют группы пехоты, которым поручают закрепиться в посадках, вблизи населенных пунктов или зайти в них, а также создать выгодные условия для дальнейших наступательных действий. Для логистики оккупанты используют легкую автомобильную технику, в частности, гольф-кары.

Напомним, за прошедшую неделю на Харьковском направлении Силы обороны ликвидировали более 1500 оккупантов.

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