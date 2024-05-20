Ситуация на Харьковском направлении стабилизировалась, враг снизил количество штурмов, - Нацгвардия
Оккупанты за прошедшие сутки пытались прорвать оборону украинских войск возле Волчанска, Старицы, Липцов и Зеленого Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.
"На Харьковском направлении Силы обороны проводят необходимые действия, которые позволили стабилизировать ситуацию, уменьшить количество сил и средств противника, соответственно количество попыток штурмов", - заявил он.
Россияне активно используют группы пехоты, которым поручают закрепиться в посадках, вблизи населенных пунктов или зайти в них, а также создать выгодные условия для дальнейших наступательных действий. Для логистики оккупанты используют легкую автомобильную технику, в частности, гольф-кары.
Напомним, за прошедшую неделю на Харьковском направлении Силы обороны ликвидировали более 1500 оккупантов.
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Поки Зеленський і Єрмак розповідають українцям байки про майбутній "форум миру", російські війська проходять крізь фрагментарно викопані ямки і окопи "лінії оборони" вартістю в мільярди бюджетних коштів, до межі мінометного пострілу по території Харкова, після чого падіння оборони Харкова буде лише питанням часу. Герасимову навіть не потрібно буде витрачати війська для штурму Харкова. Він просто буде знищувати його квартал, за кварталом мінометним вогнем.
Якщо не помиляюсь, дальність пострілу міномета не перевищує 8 км.
Поки по Діпстейту від найближчої лінії фронту біля Липців і до Салтівки - 20 км.
Хтось бреше?
ТаймЗє стверджуе, що русня вже на мінометний постріл від Харкова.