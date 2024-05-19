Силы обороны ликвидировали более 1500 оккупантов на Харьковском направлении за минувшую неделю, - Генштаб
В общей сложности, в течение текущей недели потери российских оккупантов на Харьковском направлении составили 1572 личного состава и 263 единицы вооружения и военной техники.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
С начала суток произошло 105 боевых столкновений.
Агрессор продолжает обстреливать из артиллерии приграничье Черниговской и Сумской областей. К населенным пунктам, подвергшимся артобстрелам с начала суток, добавились Луговка, Дружба, Белополье.
Силы обороны гибко реагируют на действия оккупантов и принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала российских войск.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении оккупанты атакуют подразделения Сил обороны при поддержке авиации, наносят удары управляемыми авиабомбами. С начала суток на данном направлении произошло 11 боестолкновений, из которых четыре еще продолжаются.
На Купянском направлении, по состоянию на сейчас, Силы обороны уже отбили 10 вражеских атак вблизи Синьковки, Ивановки, Берестово и Стельмаховки. Еще две - продолжаются.
Боевые действия на Востоке и Юге
Горячо сегодня на Сиверском направлении. С начала суток в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздолевки и Ивано-Дарьевки отбито 22 вражеских атаки. Еще одно боевое столкновение продолжается. Украинские воины держат оборону и препятствуют реализации врагом захватнических намерений.
Оккупанты продолжают давить на Покровском направлении. 25 раз с начала суток враг пытался прорвать здесь нашу оборону. Семь столкновений от общего количества боев на этом направлении еще продолжаются.
На Краматорском и Приднепровском направлениях вечером интенсивность вражеских атак несколько снизилась. На каждом из направлений еще продолжается по одному боестолкновению.
На других направлениях без существенных изменений.
Украинские защитники продолжают мужественно сдерживать врага и наносить ему максимальные потери в живой силе и технике.
Потери оккупантов на Харьковском направлении
В общей сложности, в течение текущей недели потери российских оккупантов на Харьковском направлении составили 1572 личного состава и 263 единицы вооружения и военной техники. В частности:
- 8 танков;
- 13 боевых бронированных машин;
- 12 артиллерийских систем;
- 1 система ППО;
- 75 БПЛА;
- 66 автомобилей;
- 12 единиц специальной техники;
Кроме этого, повреждены 9 танков, 11 боевых бронированных машин, 21 артиллерийская система, 32 автомобиля и 3 единицы специальной техники врага.
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Об этом нам рассказали источники в Минобороны и Генштабе. По их информации, авиаудар был нанесен по зданию больницы, где «по непонятным причинам собрали множество бойцов, которые готовились наступать».
«Погибло больше 40 парней, еще примерно столько же - ранены. Точное число погибших мы до сих пор установить не можем. Некоторые тела очень сильно пострадали», - сказал один из собеседников.
По мнению другого, в такой массовой гибели военных виноваты командиры, которые поступили неграмотно и собрали множество бойцов в одном месте. «Они так и построение могли под бомбами устроить, прямо возле этой больницы. Ужасная ошибка. Идут разборки, но виновных могут уже не найти. Там погибли минимум трое офицеров, боюсь, что среди них и командиры, которые подставили военных под удар», - рассказал источник.
Чтобы подобные ситуации не повторялись, мы вынуждены продолжать писать о наших потерях, происходящих из-за, назовем вещи своими именами, глупых ошибок и непрофессионализма.
Вынуждены повторить свой призыв, который ранее адресовали Минобороны. Говорите правду о подобных ситуациях. И тогда их точно станет меньше, ведь мы сможем научиться на ошибках и поберечь жизни наших парней.
Кремлевский инсайдер
фахівець - ВБИТИЙ
баран, піарщік, журналіст ці ВБИТИЙ + ПОРАНЕНИЙ + ДОПИСАНИЙ