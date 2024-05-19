Сили оборони ліквідували понад 1500 окупантів на Харківському напрямку за минулий тиждень, - Генштаб
Загалом, впродовж поточного тижня втрати російських окупантів на Харківському напрямку склали 1572 особового складу та 263 одиниці озброєння та військової техніки.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
З початку доби відбулося 105 бойових зіткнень.
Агресор продовжує обстрілювати з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. До населених пунктів, що зазнали артобстрілів з початку доби, додалися Лугівка, Дружба, Білопілля.
Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ.
Ситуація на Харківщині
На Харківському напрямку окупанти атакують підрозділи Сил оборони за підтримки авіації, завдають ударів керованими авіабомбами. З початку доби на даному напрямку відбулося 11 боєзіткнень, з яких чотири ще тривають.
На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили 10 ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Ще дві - тривають.
Бойові дії на Сході та Півдні
Гаряче сьогодні на Сіверському напрямку. З початку доби в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбито 22 ворожих атаки. Ще одне бойове зіткнення триває. Українські воїни тримають оборону та перешкоджають реалізації ворогом загарбницьких намірів.
Окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку. 25 разів від початку доби ворог намагався прорвати тут нашу оборону. Сім зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.
На Краматорському та Придніпровському напрямках надвечір інтенсивність ворожих атак дещо знизилась. На кожному з напрямків ще триває по одному боєзіткненню.
На інших напрямках без суттєвих змін.
Українські захисники продовжують мужньо стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат у живій силі та техніці.
Втрати окупантів на Харківському напрямку
Загалом, впродовж поточного тижня втрати російських окупантів на Харківському напрямку склали 1572 особового складу та 263 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема:
- 8 танків;
- 13 бойових броньованих машин;
- 12 артилерійських систем;
- 1 систему ППО;
- 75 БпЛА;
- 66 автомобілів;
- 12 одиниць спеціальної техніки;
Окрім цього пошкоджено дев’ять танків, 11 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, 32 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки ворога.
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Об этом нам рассказали источники в Минобороны и Генштабе. По их информации, авиаудар был нанесен по зданию больницы, где «по непонятным причинам собрали множество бойцов, которые готовились наступать».
«Погибло больше 40 парней, еще примерно столько же - ранены. Точное число погибших мы до сих пор установить не можем. Некоторые тела очень сильно пострадали», - сказал один из собеседников.
По мнению другого, в такой массовой гибели военных виноваты командиры, которые поступили неграмотно и собрали множество бойцов в одном месте. «Они так и построение могли под бомбами устроить, прямо возле этой больницы. Ужасная ошибка. Идут разборки, но виновных могут уже не найти. Там погибли минимум трое офицеров, боюсь, что среди них и командиры, которые подставили военных под удар», - рассказал источник.
Чтобы подобные ситуации не повторялись, мы вынуждены продолжать писать о наших потерях, происходящих из-за, назовем вещи своими именами, глупых ошибок и непрофессионализма.
Вынуждены повторить свой призыв, который ранее адресовали Минобороны. Говорите правду о подобных ситуациях. И тогда их точно станет меньше, ведь мы сможем научиться на ошибках и поберечь жизни наших парней.
Кремлевский инсайдер
фахівець - ВБИТИЙ
баран, піарщік, журналіст ці ВБИТИЙ + ПОРАНЕНИЙ + ДОПИСАНИЙ