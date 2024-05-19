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Новини Війна
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Сили оборони ліквідували понад 1500 окупантів на Харківському напрямку за минулий тиждень, - Генштаб

Вечірнє зведення Генштабу 19 травня

Загалом, впродовж поточного тижня втрати російських окупантів на Харківському напрямку склали 1572 особового складу та 263 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

З початку доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Агресор продовжує обстрілювати з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. До населених пунктів, що зазнали артобстрілів з початку доби, додалися Лугівка, Дружба, Білопілля.

Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ.

Читайте: Найбільша активність окупантів спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках, - Генштаб

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку окупанти атакують підрозділи Сил оборони за підтримки авіації, завдають ударів керованими авіабомбами. З початку доби на даному напрямку відбулося 11 боєзіткнень, з яких чотири ще тривають.

На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили 10 ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Ще дві - тривають.

Бойові дії на Сході та Півдні

Гаряче сьогодні на Сіверському напрямку. З початку доби в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбито 22 ворожих атаки. Ще одне бойове зіткнення триває. Українські воїни тримають оборону та перешкоджають реалізації ворогом загарбницьких намірів.

Окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку. 25 разів від початку доби ворог намагався прорвати тут нашу оборону. Сім зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.

Також читайте: Від початку доби на фронті вже 39 боєзіткнень, ЗСУ тримають оборону на чотирьох напрямках, - Генштаб

На Краматорському та Придніпровському напрямках надвечір інтенсивність ворожих атак дещо знизилась. На кожному з напрямків ще триває по одному боєзіткненню.

На інших напрямках без суттєвих змін.

Українські захисники продовжують мужньо стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат у живій силі та техніці.

Втрати окупантів на Харківському напрямку

Загалом, впродовж поточного тижня втрати російських окупантів на Харківському напрямку склали 1572 особового складу та 263 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема:

  • 8 танків;
  • 13 бойових броньованих машин;
  • 12 артилерійських систем;
  • 1 систему ППО;
  • 75 БпЛА;
  • 66 автомобілів;
  • 12 одиниць спеціальної техніки;

Окрім цього пошкоджено дев’ять танків, 11 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, 32 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 492 290 осіб (+1210 за добу), 7 576 танків, 12 687 артсистем, 14 630 бойових броньованих машин

Автор: 

Генштаб ЗС (6519) ЗСУ (7513)


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Топ коментарі
+4
Дякую.
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19.05.2024 21:25
+3
ВСУ потопили новейший российский носитель "Калибров": под воду ушел МРК "Циклон"- роспаблики

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/295234_1716140080
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19.05.2024 21:23
+1
50000 - 1500 = 30 тижнів
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19.05.2024 21:17
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19.05.2024 21:17 Відповісти
Це без підкріплень, а вони завжди будуть.
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19.05.2024 21:31 Відповісти
Мало. Щодня має бути як мінімум 1500 дохлих орків.
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19.05.2024 21:20 Відповісти
Краще щогодини. Зброя масового воаження має хочаб таємно розроблятися. Треба випередити бабську рожалку.
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19.05.2024 21:25 Відповісти
ВСУ потопили новейший российский носитель "Калибров": под воду ушел МРК "Циклон"- роспаблики

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/295234_1716140080
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19.05.2024 21:23 Відповісти
Дякую.
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19.05.2024 21:25 Відповісти
Виновных могут уже не найти». В результате удара по больнице в Волчанске погибли больше 40 наших военных

Об этом нам рассказали источники в Минобороны и Генштабе. По их информации, авиаудар был нанесен по зданию больницы, где «по непонятным причинам собрали множество бойцов, которые готовились наступать».

«Погибло больше 40 парней, еще примерно столько же - ранены. Точное число погибших мы до сих пор установить не можем. Некоторые тела очень сильно пострадали», - сказал один из собеседников.

По мнению другого, в такой массовой гибели военных виноваты командиры, которые поступили неграмотно и собрали множество бойцов в одном месте. «Они так и построение могли под бомбами устроить, прямо возле этой больницы. Ужасная ошибка. Идут разборки, но виновных могут уже не найти. Там погибли минимум трое офицеров, боюсь, что среди них и командиры, которые подставили военных под удар», - рассказал источник.

Чтобы подобные ситуации не повторялись, мы вынуждены продолжать писать о наших потерях, происходящих из-за, назовем вещи своими именами, глупых ошибок и непрофессионализма.

Вынуждены повторить свой призыв, который ранее адресовали Минобороны. Говорите правду о подобных ситуациях. И тогда их точно станет меньше, ведь мы сможем научиться на ошибках и поберечь жизни наших парней.

Кремлевский инсайдер
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20.05.2024 00:17 Відповісти
Они каждый свой труп снимают. Значит скоро появится видео.
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20.05.2024 03:11 Відповісти
От це про кацапів, чи про наших? Якщо забрати слова "Кремлевский инсайдер", то, може, про ЗСУ?)))
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20.05.2024 09:42 Відповісти
Интрига до конца.
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20.05.2024 10:25 Відповісти
біда у тому, який саме смисл вкладуют допівідачі і журналисти у слово "знищений"
фахівець - ВБИТИЙ
баран, піарщік, журналіст ці ВБИТИЙ + ПОРАНЕНИЙ + ДОПИСАНИЙ
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20.05.2024 07:27 Відповісти
 
 