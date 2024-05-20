Оккупанты пытают незаконно заключенного активиста Османова, - Лубинец
Политзаключенного, активиста Рустема Османова, которого россияне задержали в апреле 2022 года, сейчас удерживают в штрафном изоляторе, избивают и угрожают убийством.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Как стало известно, политзаключенного в течение последних трех недель удерживают в штрафном изоляторе. Там в отношении гражданского совершаются противоправные действия: жестоко избивают и угрожают убийством", - рассказал Лубинец.
Он напомнил, что Османова задержали в апреле 2022 года в его доме, и уже более двух лет мужчина незаконно заключен. Сейчас его удерживают в России.
Как отмечает Лубинец, все это является нарушением прав человека, а также ряда международных актов: Женевских конвенций, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
"Молчание на такие случаи сейчас - это провоцирование аппетитов агрессора к совершению новых преступлений! В частности, продолжение тактики подавления духа незаконно заключенных гражданских и военнопленных.
Призываю мировое сообщество обратить внимание на военные преступления россиян! Каждый виновный за нарушения должен понести наказание!" - добавил омбудсмен.
Напомним, ранее правозащитники сообщали, что в российских колониях находятся 150 политических заключенных из временно оккупированного Крыма. Всего за период оккупации полуострова зафиксировано 305 политических заключенных и преследуемых по уголовным "делам".
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