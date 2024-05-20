Окупанти катують незаконно ув’язненого активіста Османова, - Лубінець

Політв’язня, активіста Рустема Османова, якого росіяни затримали у квітні 2022 року, нині утримують у штрафному ізоляторі, б’ють і погрожують вбивством.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Як стало відомо, політв’язня протягом останніх трьох тижнів утримують у штрафному ізоляторі. Там щодо цивільного вчиняються протиправні дії: жорстоко б’ють і погрожують вбивством", - розповів Лубінець.

Він нагадав, що Османова затримали у квітні 2022 року в його будинку, і вже понад два роки чоловік незаконно ув’язнений. Нині його утримують у Росії.

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Як наголошує Лубінець, усе це є порушенням прав людини, а також низки міжнародних актів: Женевських конвенцій, Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.



"Мовчання на такі випадки зараз – це провокування апетитів агресора до вчинення нових злочинів! Зокрема, продовження тактики придушення духу незаконно ув’язнених цивільних і військовополонених.



Закликаю світову спільноту звернути увагу на воєнні злочини росіян! Кожен винний за порушення має понести покарання!" - додав омбудсман.

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Нагадаємо, раніше правозахисники повідомляли, що у російських колоніях перебувають 150 політичних в’язнів з тимчасово окупованого Криму. Загалом за період окупації півострова зафіксовано 305 політичних в’язнів і переслідуваних за кримінальними "справами".