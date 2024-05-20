В течение суток Силы обороны юга ликвидировали 108 оккупантов и 39 единиц вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 108 оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 108 человек.
Также россияне потеряли 39 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 1 реактивная система залпового огня "Ураган";
- 1 транспортно-заряжающая машина к РСЗО "Ураган";
- 13 пушек;
- 19 единиц авто-бронетехники;
- 1 станция радиоэлектронной борьбы;
- 1 камера видеонаблюдения;
- 3 разведывательных БпЛА.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 3 полевых пункта боеснабжения, станцию управления БпЛА, 2 наблюдательных пункта, 2 передвижных пункта управления.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 493 690 российских оккупантов.
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4201634.html Через толерантне ставлення до негідників, ми отримали владу негідників у 2019 році
Про відношення до таких, як Усик.
"Неможливо класти душу й тіло за протилежні речі і сенси. Тому, коли йдеться за мету "покладання", то тут вже або/або.
Можна бути спочатку ****ю, а потім стати святою.
Можна навіть спочатку бути святою, а потім стати ****ю, а от святою ****ю бути - не вийде.
В часи протистоянь, не може бути середини. Світоглядний вибір робить кожен.
Не вірте тим, хто "не визначився". Вони-то як раз і визначились.
Тому, якщо подібний розподіл "і вашим і нашим" все ж таки людиною демонструється, навіть заради якоїсь значної мети, знайте: вами крутять, вас найо*ують, вас дурять.
Або ви поблажливо обманюєте самі себе, добровільно толеруючи подібне заради примарних брязкалець, і в результаті нічим не відрізняєтесь.
І будь-які виправдання на кшталт "а зате..." - ро***ть такі випадки ще ницішими.
За оце ваше "а зате...", все одно доведеться заплатити - трохи пізніше, але вже дорожче.
Не треба. Хоч собі не брешіть.
Річ у тім, що гідний вибір виправдань не потребує.
Відчуваєте нюанс?
Олена Яблунька (С) Простими словами про сьогодення!