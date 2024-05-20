В течение суток Силы обороны юга ликвидировали 108 оккупантов и 39 единиц вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 108 оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 108 человек.



Также россияне потеряли 39 единиц вооружения и военной техники, из них:

1 реактивная система залпового огня "Ураган";

1 транспортно-заряжающая машина к РСЗО "Ураган";

13 пушек;

19 единиц авто-бронетехники;

1 станция радиоэлектронной борьбы;

1 камера видеонаблюдения;

3 разведывательных БпЛА.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 3 полевых пункта боеснабжения, станцию управления БпЛА, 2 наблюдательных пункта, 2 передвижных пункта управления.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 493 690 российских оккупантов.