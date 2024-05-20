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Новини Агресія Росії проти України
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Упродовж доби Сили оборони півдня ліквідували 108 окупантів і 39 одиниць озброєння й військової техніки росіян

знищення

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу знищено 108 окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 108 осіб.

Також росіяни втратили 39 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  • 1 реактивна система залпового вогню "Ураган";
  • 1 транспортно-заряджаюча машина до РСЗВ "Ураган";
  • 13 гармат;
  • 19 одиниць авто-бронетехніки;
  • 1 станція радіоелектронної боротьби;
  • 1 камера відеоспостереження;
  • 3 розвідувальні БпЛА.

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Крім того, українські захисники знищили 3 польові пункти боєпостачання, станцію управління БпЛА, 2 спостережні пункти, 2 пересувні пункти управління.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 493 690 російських окупантів.

Автор: 

армія рф (17255) ліквідація (3884) знищення (7166) Сили оборони півдня (323)


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19 травня 2024, 02:47 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4201634.html Через толерантне ставлення до негідників, ми отримали владу негідників у 2019 році

Про відношення до таких, як Усик.

"Неможливо класти душу й тіло за протилежні речі і сенси. Тому, коли йдеться за мету "покладання", то тут вже або/або.
Можна бути спочатку ****ю, а потім стати святою.
Можна навіть спочатку бути святою, а потім стати ****ю, а от святою ****ю бути - не вийде.

В часи протистоянь, не може бути середини. Світоглядний вибір робить кожен.
Не вірте тим, хто "не визначився". Вони-то як раз і визначились.

Тому, якщо подібний розподіл "і вашим і нашим" все ж таки людиною демонструється, навіть заради якоїсь значної мети, знайте: вами крутять, вас найо*ують, вас дурять.
Або ви поблажливо обманюєте самі себе, добровільно толеруючи подібне заради примарних брязкалець, і в результаті нічим не відрізняєтесь.
І будь-які виправдання на кшталт "а зате..." - ро***ть такі випадки ще ницішими.
За оце ваше "а зате...", все одно доведеться заплатити - трохи пізніше, але вже дорожче.
Не треба. Хоч собі не брешіть.
Річ у тім, що гідний вибір виправдань не потребує.
Відчуваєте нюанс?
Олена Яблунька (С) Простими словами про сьогодення!
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20.05.2024 14:04 Відповісти
 
 