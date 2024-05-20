Упродовж доби Сили оборони півдня ліквідували 108 окупантів і 39 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу знищено 108 окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 108 осіб.



Також росіяни втратили 39 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

1 реактивна система залпового вогню "Ураган";

1 транспортно-заряджаюча машина до РСЗВ "Ураган";

13 гармат;

19 одиниць авто-бронетехніки;

1 станція радіоелектронної боротьби;

1 камера відеоспостереження;

3 розвідувальні БпЛА.

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Крім того, українські захисники знищили 3 польові пункти боєпостачання, станцію управління БпЛА, 2 спостережні пункти, 2 пересувні пункти управління.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 493 690 російських окупантів.