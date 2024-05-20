Почасовые отключения света вводят на Херсонщине

Сейчас в Херсонской области - дефицит мощности, поэтому для региона вводят почасовые отключения света.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за атаки врага на объекты энергетики наблюдается дефицит мощности. С 18:00 до 24.00 для Херсонской области вводятся в действие графики почасовых отключений для вхождения в лимит", - говорится в сообщении.

Глава области призвал жителей правобережной Херсонщины экономно потреблять электроэнергию и не включать энергоемкие электрические приборы в вечернее время суток.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российских обстрелов Херсонщины обесточены 9 населенных пунктов области.

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