Погодинні відключення світла запроваджують на Херсонщині
Наразі в Херсонській області дефіцит потужності, тому для регіону запроваджують погодинні відключення світла.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Через атаку ворога на об’єкти енергетики спостерігається дефіцит потужності. З 18:00 до 24.00 для Херсонської області вводяться в дію графіки погодинних відключень для входження в ліміт", - йдеться в повідомленні.
Глава області закликав жителів правобережної Херсонщини економно споживати електроенергію та не вмикати енергоємні електричні прибори у вечірній час доби.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок російських обстрілів Херсонщини зенструмлено 9 населених пунктів області.
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Ольга Костыря #552360
показати весь коментар20.05.2024 17:59 Відповісти Мені подобається 0
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