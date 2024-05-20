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Новини Війна
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Погодинні відключення світла запроваджують на Херсонщині

На Херсонщині відключатимуть світло

Наразі в Херсонській області дефіцит потужності, тому для регіону запроваджують погодинні відключення світла.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Через атаку ворога на об’єкти енергетики спостерігається дефіцит потужності. З 18:00 до 24.00 для Херсонської області вводяться в дію графіки погодинних відключень для входження в ліміт", - йдеться в повідомленні.

Глава області закликав жителів правобережної Херсонщини економно споживати електроенергію та не вмикати енергоємні електричні прибори у вечірній час доби.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок російських обстрілів Херсонщини зенструмлено 9 населених пунктів області.

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Автор: 

відключення світла (1087) Херсонська область (5716)


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Откуда дефицит? Херсон пустой как барабан, людей нет.
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20.05.2024 17:59 Відповісти
 
 