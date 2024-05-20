Враг пытается продвинуться вперед в районе Белогоровки на Сиверском направлении, - Генштаб ВСУ

В настоящее время оккупанты совершили 58 попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Еще продолжаются боевые столкновения на 17 участках. Враг продолжает активно атаковать на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 16:30 20 мая.

Ситуация на Севере

На Черниговщине и Сумщине по состоянию на сейчас захватчики 13 раз обстреляли из артиллерии районы разных населенных пуктов. В частности, враг вел огонь в направлении Миропольского, Юнаковки и Лесного.

Бои на Харьковщине

На Харьковском направлении продолжаются бои возле Старицы и Волчанска. Враг еще пять раз задействовал авиационную компоненту: дважды вел обстрелы из вооружения вертолетов вблизи Гранова, а также сбрасывал КАБы в районы Октябрьского и Липцев. С начала суток общее количество авиаударов достигло уже шести.

На Купянском направлении продолжаются попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Синьковки, Берестово и Ивановки. Ситуация контролируется. Три атаки российских оккупантов уже отбиты неподалеку от Новоегоровки и упомянутой ранее Синьковки.

Боевые действия на Востоке

На Сиверском направлении Силы обороны сегодня уже достаточно длительное время сдерживают натиск врага, который пытается хоть как-то продвинуться вперед в районе Белогоровки. Наши воины также жестко остановили активность захватчиков около Выемки и Раздолевки.

На Краматорском направлении продолжается бой в районе населенного пункта Новый. Потерпев неудачу в шести атаках на этом направлении днем ранее, враг нанес пять авиаударов - трижды бросал управляемые авиабомбы в район Часового Яра, один раз - по населенному пункту Нью-Йорк, что в Донецкой области, а также задействовал штурмовики Су-25 неподалеку от Пивничного.

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На Покровском направлении общее количество боестолкновений возросло до 24, 8 из которых - продолжаются. Враг пытается найти слабые места нашей обороны возле Уманского и Северного. Кроме того, противник в целом сбросил восемь КАБов неподалеку Александрополя, Калинового и Желанного.

Боевые действия на Юге

На Времевском направлении, возле Старомайорского, отбито четыре атаки захватчиков. Дважды враг сопровождал свои действия нанесением авиаударов.

Кроме того, что враг совершил авиаудар на Ореховском направлении, вблизи Новоандреевки, на остальных - ситуация без изменений.

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