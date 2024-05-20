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Новости мобилизации
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Военнослужащим не нужно обновлять военно-учетные данные относительно себя, - Минобороны

Додаток Резерв+ від Міноборони

Военнослужащим не нужно обновлять данные о себе. Они не стоят на воинском учете, поэтому не могут нарушать правила учета.

Об этом сообщили заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали в Минобороны, если военнослужащий все же загрузил приложение и увидел статус "в розыске", это означает, что ТЦК не успел оцифровать его данные. Он или ближайшие члены семьи могут обратиться в территориальный центр и предоставить необходимые документы - паспорт, налоговый номер, военный билет и справку о зачислении на военную службу.

Черногоренко также объяснила, почему данные в приложении неправильные и содержат ошибки:

"Приложение обеспечивает прозрачность и открытость по данным, которые знает о вас государство и которые содержатся в реестре "Оберіг". Ошибки - следствие человеческого фактора. Такое периодически случается, когда информация из бумажных карточек вручную переносится в реестр. Рекомендуем обратиться в ТЦК, в котором вы стоите на учете, чтобы исправить ошибки".

Министерство обороны также просит всех, кто не является военнообязанными, призывниками и резервистами, не загружать приложение "Резерв+", поскольку это может вызвать лишнюю нагрузку на серверы и сбои в работе приложения.

Также читайте: В случае обнаружения ошибок в реестре, военнообязанным нужно обратиться в ТЦК, ЦНАП или в сервисный центр "Резерв+", - Минобороны

В случае вопросов по работе сервиса, в МО призывают обращаться в службу поддержки приложения "Резерв+": www.viber.com/reserveplusbot

Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. В 00:01 18 мая оно появилось в Google Play и AppStore. Украинцы в приложении смогут обновить свои данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин подтвердил наличие ошибок в реестре "Оберіг".

Автор: 

Минобороны (9305) реестр (322) военнослужащие (6115) мобилизация (2747)


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Топ комментарии
+5
А можна мене в ТЦК мобілізувати? Я спец із паперової бюрократії, я там швидко то все виправлю)))
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20.05.2024 19:18
+4
Військовослужбовці не стоять на військовому обліку....
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20.05.2024 19:14
+3
ага, а повістки чому тоді дійсним військовослужбовцям приходять? спамери
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20.05.2024 19:16
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Правила форума Совет форумчан
Щоб не дізналися що деякі в розшуку, і тцк за таке не отримав прочуханки.
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20.05.2024 19:13 Ответить
Військовослужбовці не стоять на військовому обліку....
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20.05.2024 19:14 Ответить
...не можуть порушувати правила обліку тому що не стоять на військовому обліку. Тож ми рекомендуємо звернутися до ТЦК, у якому ви стоїте на обліку, щоб виправити помилки.
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20.05.2024 19:19 Ответить
У мене написано "Виключено"
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20.05.2024 20:14 Ответить
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20.05.2024 20:47 Ответить
...якщо військовослужбовць все ж завантажив застосунок і побачив статус "в розшуку"...
Таке періодично трапляється, коли інформація з паперових карток вручну переноситься до реєстру. Джерело:

Тобто на паперовій картці вказано розшукується дана особа чи ні?
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20.05.2024 19:14 Ответить
А можна мене в ТЦК мобілізувати? Я спец із паперової бюрократії, я там швидко то все виправлю)))
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20.05.2024 19:18 Ответить
А ви зможете пофіксити баги у застосунку "Катерина Черногоренко"?
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20.05.2024 19:21 Ответить
Я гуманітарій, а не ІТ-шник))
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20.05.2024 19:39 Ответить
ага, а повістки чому тоді дійсним військовослужбовцям приходять? спамери
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20.05.2024 19:16 Ответить
У мене до сусіда, який з 2023 року призваний, навіть із автоматами приходили - бо числиться ухилянтом...
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20.05.2024 19:17 Ответить
Ну, йо-мойо, а так хотілось у ТЦК по місцю проживання!!!
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20.05.2024 19:31 Ответить
Товарищ Зеленський, произошла чудовищная ошибка! Згідно застосунку, Вороги написали мені помилкову ВОС, зі своєю справжнюю спеціальністю я маю служити в тилу!
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20.05.2024 20:17 Ответить
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20.05.2024 20:51 Ответить
Ви вот дійсно людей за дибілів вважаєте? Я розумію, шо у вас там все плоско-паралельне і помальоване білим вапном. Але мозок включайте хоч іноді!
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21.05.2024 09:45 Ответить
Міністерство оборони також просить усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок "Резерв+". Тому що це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої в роботі додатку. Джерело:

То треба чи ні ?
Я комісований, зараз за кордоном, п'яти рік,
мені що робити, чекати на квитанції штрафів ?
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21.05.2024 10:18 Ответить
 
 