Военнослужащим не нужно обновлять военно-учетные данные относительно себя, - Минобороны
Военнослужащим не нужно обновлять данные о себе. Они не стоят на воинском учете, поэтому не могут нарушать правила учета.
Об этом сообщили заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказали в Минобороны, если военнослужащий все же загрузил приложение и увидел статус "в розыске", это означает, что ТЦК не успел оцифровать его данные. Он или ближайшие члены семьи могут обратиться в территориальный центр и предоставить необходимые документы - паспорт, налоговый номер, военный билет и справку о зачислении на военную службу.
Черногоренко также объяснила, почему данные в приложении неправильные и содержат ошибки:
"Приложение обеспечивает прозрачность и открытость по данным, которые знает о вас государство и которые содержатся в реестре "Оберіг". Ошибки - следствие человеческого фактора. Такое периодически случается, когда информация из бумажных карточек вручную переносится в реестр. Рекомендуем обратиться в ТЦК, в котором вы стоите на учете, чтобы исправить ошибки".
Министерство обороны также просит всех, кто не является военнообязанными, призывниками и резервистами, не загружать приложение "Резерв+", поскольку это может вызвать лишнюю нагрузку на серверы и сбои в работе приложения.
В случае вопросов по работе сервиса, в МО призывают обращаться в службу поддержки приложения "Резерв+": www.viber.com/reserveplusbot
Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. В 00:01 18 мая оно появилось в Google Play и AppStore. Украинцы в приложении смогут обновить свои данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".
Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин подтвердил наличие ошибок в реестре "Оберіг".
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Таке періодично трапляється, коли інформація з паперових карток вручну переноситься до реєстру. Джерело:
Тобто на паперовій картці вказано розшукується дана особа чи ні?
То треба чи ні ?
Я комісований, зараз за кордоном, п'яти рік,
мені що робити, чекати на квитанції штрафів ?