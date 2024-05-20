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Військовослужбовцям не потрібно оновлювати військово-облікові дані щодо себе, - Міноборони

Додаток Резерв+ від Міноборони

Військовослужбовцям не потрібно оновлювати дані щодо себе. Вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати правила обліку.

Про це повідомила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Як пояснили в Міноборони, якщо військовослужбовць все ж завантажив застосунок і побачив статус "в розшуку", це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати його дані. Він або ж найближчі члени родини можуть звернутися до територіального центру і надати необхідні документи — паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу.

Черногоренко також пояснила, чому дані в застосунку неправильні та містять помилки:

"Застосунок забезпечує прозорість та відкритість щодо даних, які знає про вас держава. Які містяться в реєстрі Оберіг. Помилки — наслідок людського фактору. Таке періодично трапляється, коли інформація з паперових карток вручну переноситься до реєстру. Рекомендуємо звернутися до ТЦК, у якому ви стоїте на обліку, щоб виправити помилки".

Міністерство оборони також просить усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок "Резерв+". Тому що це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої в роботі додатку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як працюватиме реєстр "Оберіг": Пояснення Міноборони

У разі питань щодо роботи сервісу, у МО закликають звертатись до служби підтримки додатку "Резерв+":  www.viber.com/reserveplusbot

Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. О 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. Українці у застосунку зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін підтвердив наявність помилок в рееєстрі "Оберіг".

Автор: 

Міноборони (7329) реєстр (843) військовослужбовці (4723) мобілізація (3036)


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Топ коментарі
+5
А можна мене в ТЦК мобілізувати? Я спец із паперової бюрократії, я там швидко то все виправлю)))
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20.05.2024 19:18
+4
Військовослужбовці не стоять на військовому обліку....
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20.05.2024 19:14
+3
ага, а повістки чому тоді дійсним військовослужбовцям приходять? спамери
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20.05.2024 19:16
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Щоб не дізналися що деякі в розшуку, і тцк за таке не отримав прочуханки.
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20.05.2024 19:13 Відповісти
Військовослужбовці не стоять на військовому обліку....
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20.05.2024 19:14 Відповісти
...не можуть порушувати правила обліку тому що не стоять на військовому обліку. Тож ми рекомендуємо звернутися до ТЦК, у якому ви стоїте на обліку, щоб виправити помилки.
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20.05.2024 19:19 Відповісти
У мене написано "Виключено"
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20.05.2024 20:14 Відповісти
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20.05.2024 20:47 Відповісти
...якщо військовослужбовць все ж завантажив застосунок і побачив статус "в розшуку"...
Таке періодично трапляється, коли інформація з паперових карток вручну переноситься до реєстру. Джерело:

Тобто на паперовій картці вказано розшукується дана особа чи ні?
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20.05.2024 19:14 Відповісти
А можна мене в ТЦК мобілізувати? Я спец із паперової бюрократії, я там швидко то все виправлю)))
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20.05.2024 19:18 Відповісти
А ви зможете пофіксити баги у застосунку "Катерина Черногоренко"?
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20.05.2024 19:21 Відповісти
Я гуманітарій, а не ІТ-шник))
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20.05.2024 19:39 Відповісти
ага, а повістки чому тоді дійсним військовослужбовцям приходять? спамери
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20.05.2024 19:16 Відповісти
У мене до сусіда, який з 2023 року призваний, навіть із автоматами приходили - бо числиться ухилянтом...
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20.05.2024 19:17 Відповісти
Ну, йо-мойо, а так хотілось у ТЦК по місцю проживання!!!
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20.05.2024 19:31 Відповісти
Товарищ Зеленський, произошла чудовищная ошибка! Згідно застосунку, Вороги написали мені помилкову ВОС, зі своєю справжнюю спеціальністю я маю служити в тилу!
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20.05.2024 20:17 Відповісти
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20.05.2024 20:51 Відповісти
Ви вот дійсно людей за дибілів вважаєте? Я розумію, шо у вас там все плоско-паралельне і помальоване білим вапном. Але мозок включайте хоч іноді!
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21.05.2024 09:45 Відповісти
Міністерство оборони також просить усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок "Резерв+". Тому що це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої в роботі додатку. Джерело:

То треба чи ні ?
Я комісований, зараз за кордоном, п'яти рік,
мені що робити, чекати на квитанції штрафів ?
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21.05.2024 10:18 Відповісти
 
 