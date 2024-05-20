Військовослужбовцям не потрібно оновлювати військово-облікові дані щодо себе, - Міноборони

Військовослужбовцям не потрібно оновлювати дані щодо себе. Вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати правила обліку.

Про це повідомила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Як пояснили в Міноборони, якщо військовослужбовць все ж завантажив застосунок і побачив статус "в розшуку", це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати його дані. Він або ж найближчі члени родини можуть звернутися до територіального центру і надати необхідні документи — паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу.

Черногоренко також пояснила, чому дані в застосунку неправильні та містять помилки:

"Застосунок забезпечує прозорість та відкритість щодо даних, які знає про вас держава. Які містяться в реєстрі Оберіг. Помилки — наслідок людського фактору. Таке періодично трапляється, коли інформація з паперових карток вручну переноситься до реєстру. Рекомендуємо звернутися до ТЦК, у якому ви стоїте на обліку, щоб виправити помилки".

Міністерство оборони також просить усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок "Резерв+". Тому що це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої в роботі додатку.

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У разі питань щодо роботи сервісу, у МО закликають звертатись до служби підтримки додатку "Резерв+": www.viber.com/reserveplusbot

Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. О 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. Українці у застосунку зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін підтвердив наявність помилок в рееєстрі "Оберіг".