На Киевщине уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время

В Киевской области уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию, соответствующее решение было принято на заседании штаба Совета обороны области.

"Рекламные вывески, подсветки фасадов возле кафе и магазинов, освещение торговых залов - это все прошу свести к минимуму. Не может быть ситуации, когда просим экономить бытовых потребителей, в это время другие не ограничивают использование электроэнергии. Помощь энергетикам - общая ответственность", - отметил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Кравченко также обратился к органам местного самоуправления с просьбой активнее работать с бизнесом относительно необходимости экономного использования наружного освещения.

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Напомним, по информации НЭК Укрэнерго во вторник, 21 мая, с 00:00 и в течение суток для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений .