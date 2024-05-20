На Киевщине уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время
В Киевской области уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию, соответствующее решение было принято на заседании штаба Совета обороны области.
"Рекламные вывески, подсветки фасадов возле кафе и магазинов, освещение торговых залов - это все прошу свести к минимуму. Не может быть ситуации, когда просим экономить бытовых потребителей, в это время другие не ограничивают использование электроэнергии. Помощь энергетикам - общая ответственность", - отметил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Кравченко также обратился к органам местного самоуправления с просьбой активнее работать с бизнесом относительно необходимости экономного использования наружного освещения.
Напомним, по информации НЭК Укрэнерго во вторник, 21 мая, с 00:00 и в течение суток для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений .
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бо виходить що щоб якась фіца чи якийсь мудак не розбив носа, треба зупинити завод, фабрику чи метро, але щоб вулиця сяяла
це вже пісдєс, чи ще ні???
і чому, на всіх трасах машини їдуть як у негра в жопі
а в НП має горіти світло на дорозі???
не думаю що зелені дадуть адекватну відповідь...
вони взагалі ні на що та еі за що не відповідають як їх президент...
але боневтік, янетряпка янелох, япрезидент хоч чесно сказав:
я нікому, нічого, не должєн!!!