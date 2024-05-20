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На Киевщине уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время

Увечері зменшать вуличне освітлення на Київщині

В Киевской области уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию, соответствующее решение было принято на заседании штаба Совета обороны области.

"Рекламные вывески, подсветки фасадов возле кафе и магазинов, освещение торговых залов - это все прошу свести к минимуму. Не может быть ситуации, когда просим экономить бытовых потребителей, в это время другие не ограничивают использование электроэнергии. Помощь энергетикам - общая ответственность", - отметил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Кравченко также обратился к органам местного самоуправления с просьбой активнее работать с бизнесом относительно необходимости экономного использования наружного освещения.

Также читайте: Потепление в Украине, вероятно, позволит не отключать потребителей ночью и утром, - директор НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий

Напомним, по информации НЭК Укрэнерго во вторник, 21 мая, с 00:00 и в течение суток для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений .

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Киевская область (4119) освещение (14) Тарифы на электроэнергию (2163)


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я не розумію , навіщо в коменд. годину працюють світофори и освітлюють вулиці.
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20.05.2024 20:44 Ответить
відключати підприємства, залишаючи людей без роботи а економіку без доходів і при цьому освітлювати вулиці можуть лиш профани, уібани або вороги країни.
бо виходить що щоб якась фіца чи якийсь мудак не розбив носа, треба зупинити завод, фабрику чи метро, але щоб вулиця сяяла
це вже пісдєс, чи ще ні???
і чому, на всіх трасах машини їдуть як у негра в жопі
а в НП має горіти світло на дорозі???
не думаю що зелені дадуть адекватну відповідь...
вони взагалі ні на що та еі за що не відповідають як їх президент...
але боневтік, янетряпка янелох, япрезидент хоч чесно сказав:
я нікому, нічого, не должєн!!!
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20.05.2024 21:44 Ответить
А чому це ніхто не контролює від влади. В Києві сотні точок які світяться і рекламують На Осококах магазин Фора цілодобово світився Дуже класно все зроблено,але не зараз до краси ,коли іде відключення будинків На жаль самі адміністрації це не розуміють Правда після "виховної " роботи зразу відключили І на тому дякую.
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20.05.2024 22:01 Ответить
 
 