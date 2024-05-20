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На Київщині зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час

Увечері зменшать вуличне освітлення на Київщині

У Київській області зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію, відповідне рішення ухвалили на засіданні штабу Ради оборони області.

"Рекламні вивіски, підсвітки фасадів біля кафе та магазинів, освітлення торгових залів – це все прошу звести до мінімуму. Не може бути ситуації, коли просимо економити побутових споживачів, в цей час інші не обмежують використання електроенергії. Допомога енергетикам – спільна відповідальність", – наголосив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Кравченко також звернувся до органів місцевого самоврядування з проханням активніше працювати з бізнесом щодо необхідності ощадливого використання зовнішнього освітлення.

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Нагадаємо, за інформацією НЕК Укренерго у вівторок, 21 травня, з 00:00 та впродовж доби для промислових та побутових споживачів по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень. 

Автор: 

Київська область (4007) освітлення (32) електроенергія (6184)


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я не розумію , навіщо в коменд. годину працюють світофори и освітлюють вулиці.
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20.05.2024 20:44 Відповісти
відключати підприємства, залишаючи людей без роботи а економіку без доходів і при цьому освітлювати вулиці можуть лиш профани, уібани або вороги країни.
бо виходить що щоб якась фіца чи якийсь мудак не розбив носа, треба зупинити завод, фабрику чи метро, але щоб вулиця сяяла
це вже пісдєс, чи ще ні???
і чому, на всіх трасах машини їдуть як у негра в жопі
а в НП має горіти світло на дорозі???
не думаю що зелені дадуть адекватну відповідь...
вони взагалі ні на що та еі за що не відповідають як їх президент...
але боневтік, янетряпка янелох, япрезидент хоч чесно сказав:
я нікому, нічого, не должєн!!!
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20.05.2024 21:44 Відповісти
А чому це ніхто не контролює від влади. В Києві сотні точок які світяться і рекламують На Осококах магазин Фора цілодобово світився Дуже класно все зроблено,але не зараз до краси ,коли іде відключення будинків На жаль самі адміністрації це не розуміють Правда після "виховної " роботи зразу відключили І на тому дякую.
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20.05.2024 22:01 Відповісти
 
 