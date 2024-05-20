На Київщині зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час

У Київській області зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію, відповідне рішення ухвалили на засіданні штабу Ради оборони області.

"Рекламні вивіски, підсвітки фасадів біля кафе та магазинів, освітлення торгових залів – це все прошу звести до мінімуму. Не може бути ситуації, коли просимо економити побутових споживачів, в цей час інші не обмежують використання електроенергії. Допомога енергетикам – спільна відповідальність", – наголосив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Кравченко також звернувся до органів місцевого самоврядування з проханням активніше працювати з бізнесом щодо необхідності ощадливого використання зовнішнього освітлення.

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Нагадаємо, за інформацією НЕК Укренерго у вівторок, 21 травня, з 00:00 та впродовж доби для промислових та побутових споживачів по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень.