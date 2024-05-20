Підготовка до зими: Оператор ГТС почав шукати постачальників мобільних електростанцій

"Оператор ГТС України" розпочав ринкові консультації з постачальниками для закупівлі мобільних газотурбінних електростанцій.

Попередні ринкові консультації з компаніями, які здатні поставити в Україну "Комплект мобільної газотурбінної електростанції", відбудуться вже цього тижня, повідомляє пресслужба Оператора ГТС.

"Під час ринкових консультацій фахівці ОГТСУ обговорять з потенційними партнерами можливості виробництва, подальшої співпраці, уточнення процесу закупівлі та перегляду умов типового договору", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, Кабмін зобов’язав ТОВ "Оператор ГТС України" сплатити до державного бюджету 5,64 мільярда гривень дивідендів за результатами роботи у 2023 році.

Це 50% чистого прибутку компанії за минулий рік, ще 30% прибутку або близько 3,4 млрд грн Оператор ГТС має спрямувати "на заходи, що вживаються для уникнення ризику порушення безпеки постачання електричної енергії", зокрема на реалізацію проєктів будівництва розосередженої маневрової генерації.

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Нагадаємо, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.