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Потепление в Украине, вероятно, позволит не отключать потребителей ночью и утром, - директор НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий

Потепління в Україні дозволить зменшити кількість погодинних відключень

Потепление в Украине позволит НЭК "Укрэнерго" уменьшить время почасовых отключений электроэнергии.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. И это, вероятно, даст возможность не отключать потребителей в течение ночи и утром, как это было на прошлой неделе.

"Однако полностью избежать отключений пока не удастся. Вынужденные ограничения будут продолжаться еще в течение месяцев - и летом, и осенью, и зимой. Пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации", - отметил Кудрицкий.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что завтра, 20 мая, с 18:00 до 00:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений", - отмечают в компании.

Смотрите: Избежать отключений света не удастся ни летом, ни осенью, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий. ВИДЕО

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658) отключение света (423)


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Топ комментарии
+14
Коли не думає народ на виборах по потім вся надію на погоду
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20.05.2024 00:55
+6
Керівництву укренерго наплювати на народ,в них зарплата незалежна від людей,а брехати і красти вони вміють
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20.05.2024 01:09
+4
та ідіотизми в стилі: ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці...
цікаво- це усім українцям чи й ОПі вже не президента (20.05.2024)
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20.05.2024 01:00
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Коли не думає народ на виборах по потім вся надію на погоду
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20.05.2024 00:55 Ответить
та ідіотизми в стилі: ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці...
цікаво- це усім українцям чи й ОПі вже не президента (20.05.2024)
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20.05.2024 01:00 Ответить
ти ідіот призебілений чи зебіл ідіотичний?
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20.05.2024 01:14 Ответить
Казки на ніч від Укренерго. Ось цікаво чи є довіра народу України до керівництва Укренерго? Може знайдуться другі люди на місце керівництва Укренерго, щоб народ мав на них довіру?
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20.05.2024 01:01 Ответить
Керівництву укренерго наплювати на народ,в них зарплата незалежна від людей,а брехати і красти вони вміють
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20.05.2024 01:09 Ответить
Интересно, а как потепление влияет на снижение потребления электроэнергии ночью? Я что то сомневаюсь, что когда было прохладно, все включали обогреватели на ночь, вместо использования одеяла например...
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20.05.2024 01:21 Ответить
Есть такие идийоты...у меня соседи грелись кондером неделю...вот прямо с 19 часов врубали...и при этом у них пол с электроподогревом. Я хз, для чего - ведь не было холодно, просто нужно было одеяло теплое и ходить дома не в одних трусах.
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20.05.2024 03:06 Ответить
Якась МАЯЧНЯ:
Не прослідковую логіки.
10-15 градусів вже давно, опалення всім вимкнули більше місяця тому, температура в квартирах тримається сама на 17+ градусах.
А зараз як раз починаються температури 20+, яки дуже швидко стануть 25+ і народ массовой почне вмикати кондиціонери...
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20.05.2024 01:32 Ответить
Вночі кондиціонери навряд ранійше липня будуть включати - хіба що найбільш упороті.
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20.05.2024 03:07 Ответить
Ця влада геть з глузду з'їхала, таку дурню нести жесть. А ви вкраїнчики їжте, споживайте свій вибір.
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20.05.2024 08:05 Ответить
Якщо порахувати скільки мільйонів українців виїхало з України(споживачі електроенергії), скільки місць стерто з землі, скільки підприємств знищено, скільки території окуповано на яку не йде електроенергія, то навіть не знаю чи можуть в Укренерго читати та рахувати? Україну покинуло понад 10 мільйонів споживачів, порахуйте на одного чоловіка хоча б 1квт на добу та скажіть скільки ви можете дурити народ про нестачу електроенергії? А ще порахуйте скільки Україна експортувала електрики до 5 країн, та зрівняйте з тими втратами, що кацапи розбили. А якщо взяти ділянки, де пошкоджені лінії ЛЕП, то електричне навантаження ще нижче. Невже працівники Укренерго, коли на їх автомобілях перегорає 1 лампа на габаритах, відключають все освітлення?
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20.05.2024 08:48 Ответить
Сьогодні 20 травня 2024 року Зеленський-Єрмак втратили легітивність і ідуть в сраку! Зеленський-Єрмак ідіть в сраку ! Геть банду блазнів !
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20.05.2024 08:51 Ответить
Нкрєкп не дає купувати більше електрики за кордоном,просто з ними не узгоджується!***!
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20.05.2024 11:22 Ответить
 
 