Потепление в Украине, вероятно, позволит не отключать потребителей ночью и утром, - директор НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий

Потепление в Украине позволит НЭК "Укрэнерго" уменьшить время почасовых отключений электроэнергии.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. И это, вероятно, даст возможность не отключать потребителей в течение ночи и утром, как это было на прошлой неделе.

"Однако полностью избежать отключений пока не удастся. Вынужденные ограничения будут продолжаться еще в течение месяцев - и летом, и осенью, и зимой. Пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации", - отметил Кудрицкий.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что завтра, 20 мая, с 18:00 до 00:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений", - отмечают в компании.

Смотрите: Избежать отключений света не удастся ни летом, ни осенью, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий. ВИДЕО