Потепление в Украине, вероятно, позволит не отключать потребителей ночью и утром, - директор НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий
Потепление в Украине позволит НЭК "Укрэнерго" уменьшить время почасовых отключений электроэнергии.
Об этом в эфире марафона "Единые новости" заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.
Так, по его словам, потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. И это, вероятно, даст возможность не отключать потребителей в течение ночи и утром, как это было на прошлой неделе.
"Однако полностью избежать отключений пока не удастся. Вынужденные ограничения будут продолжаться еще в течение месяцев - и летом, и осенью, и зимой. Пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации", - отметил Кудрицкий.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что завтра, 20 мая, с 18:00 до 00:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений", - отмечают в компании.
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цікаво- це усім українцям чи й ОПі вже не президента (20.05.2024)
Не прослідковую логіки.
10-15 градусів вже давно, опалення всім вимкнули більше місяця тому, температура в квартирах тримається сама на 17+ градусах.
А зараз як раз починаються температури 20+, яки дуже швидко стануть 25+ і народ массовой почне вмикати кондиціонери...