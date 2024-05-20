УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9817 відвідувачів онлайн
Новини
2 282 14

Потепління в Україні, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, - директор НЕК "Укренерго" Кудрицький

Потепління в Україні дозволить зменшити кількість погодинних відключень

Потепління в Україні дозволить НЕК "Укренерго" зменшити час погодинних відключень електроенергії.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.

Так за його словами, потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня. 

"Однак повністю уникнути відключень поки не вдасться. Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців – і влітку, і восени та взимку. Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації", - зазначив Кудрицький.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що завтра, 20 травня, з 18:00 до 00:00 для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень", - зазначають в компанії.

Дивіться: Уникнути відключень світла не вдасться ні влітку, ні восени, – голова "Укренерго" Кудрицький. ВIДЕО

Автор: 

електроенергія (6184) Укренерго (2688) відключення світла (1087)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Коли не думає народ на виборах по потім вся надію на погоду
показати весь коментар
20.05.2024 00:55
+6
Керівництву укренерго наплювати на народ,в них зарплата незалежна від людей,а брехати і красти вони вміють
показати весь коментар
20.05.2024 01:09
+4
та ідіотизми в стилі: ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці...
цікаво- це усім українцям чи й ОПі вже не президента (20.05.2024)
показати весь коментар
20.05.2024 01:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли не думає народ на виборах по потім вся надію на погоду
показати весь коментар
20.05.2024 00:55 Відповісти
та ідіотизми в стилі: ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці...
цікаво- це усім українцям чи й ОПі вже не президента (20.05.2024)
показати весь коментар
20.05.2024 01:00 Відповісти
ти ідіот призебілений чи зебіл ідіотичний?
показати весь коментар
20.05.2024 01:14 Відповісти
Казки на ніч від Укренерго. Ось цікаво чи є довіра народу України до керівництва Укренерго? Може знайдуться другі люди на місце керівництва Укренерго, щоб народ мав на них довіру?
показати весь коментар
20.05.2024 01:01 Відповісти
Керівництву укренерго наплювати на народ,в них зарплата незалежна від людей,а брехати і красти вони вміють
показати весь коментар
20.05.2024 01:09 Відповісти
Интересно, а как потепление влияет на снижение потребления электроэнергии ночью? Я что то сомневаюсь, что когда было прохладно, все включали обогреватели на ночь, вместо использования одеяла например...
показати весь коментар
20.05.2024 01:21 Відповісти
Есть такие идийоты...у меня соседи грелись кондером неделю...вот прямо с 19 часов врубали...и при этом у них пол с электроподогревом. Я хз, для чего - ведь не было холодно, просто нужно было одеяло теплое и ходить дома не в одних трусах.
показати весь коментар
20.05.2024 03:06 Відповісти
Якась МАЯЧНЯ:
Не прослідковую логіки.
10-15 градусів вже давно, опалення всім вимкнули більше місяця тому, температура в квартирах тримається сама на 17+ градусах.
А зараз як раз починаються температури 20+, яки дуже швидко стануть 25+ і народ массовой почне вмикати кондиціонери...
показати весь коментар
20.05.2024 01:32 Відповісти
Вночі кондиціонери навряд ранійше липня будуть включати - хіба що найбільш упороті.
показати весь коментар
20.05.2024 03:07 Відповісти
Ця влада геть з глузду з'їхала, таку дурню нести жесть. А ви вкраїнчики їжте, споживайте свій вибір.
показати весь коментар
20.05.2024 08:05 Відповісти
Якщо порахувати скільки мільйонів українців виїхало з України(споживачі електроенергії), скільки місць стерто з землі, скільки підприємств знищено, скільки території окуповано на яку не йде електроенергія, то навіть не знаю чи можуть в Укренерго читати та рахувати? Україну покинуло понад 10 мільйонів споживачів, порахуйте на одного чоловіка хоча б 1квт на добу та скажіть скільки ви можете дурити народ про нестачу електроенергії? А ще порахуйте скільки Україна експортувала електрики до 5 країн, та зрівняйте з тими втратами, що кацапи розбили. А якщо взяти ділянки, де пошкоджені лінії ЛЕП, то електричне навантаження ще нижче. Невже працівники Укренерго, коли на їх автомобілях перегорає 1 лампа на габаритах, відключають все освітлення?
показати весь коментар
20.05.2024 08:48 Відповісти
Сьогодні 20 травня 2024 року Зеленський-Єрмак втратили легітивність і ідуть в сраку! Зеленський-Єрмак ідіть в сраку ! Геть банду блазнів !
показати весь коментар
20.05.2024 08:51 Відповісти
Нкрєкп не дає купувати більше електрики за кордоном,просто з ними не узгоджується!***!
показати весь коментар
20.05.2024 11:22 Відповісти
 
 