Потепління в Україні, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, - директор НЕК "Укренерго" Кудрицький
Потепління в Україні дозволить НЕК "Укренерго" зменшити час погодинних відключень електроенергії.
Про це в ефірі марафону "Єдині новини" заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.
Так за його словами, потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня.
"Однак повністю уникнути відключень поки не вдасться. Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців – і влітку, і восени та взимку. Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації", - зазначив Кудрицький.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що завтра, 20 травня, з 18:00 до 00:00 для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень", - зазначають в компанії.
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цікаво- це усім українцям чи й ОПі вже не президента (20.05.2024)
Не прослідковую логіки.
10-15 градусів вже давно, опалення всім вимкнули більше місяця тому, температура в квартирах тримається сама на 17+ градусах.
А зараз як раз починаються температури 20+, яки дуже швидко стануть 25+ і народ массовой почне вмикати кондиціонери...