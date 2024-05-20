Потепління в Україні, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, - директор НЕК "Укренерго" Кудрицький

Потепління в Україні дозволить НЕК "Укренерго" зменшити час погодинних відключень електроенергії.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.

Так за його словами, потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня.

"Однак повністю уникнути відключень поки не вдасться. Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців – і влітку, і восени та взимку. Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації", - зазначив Кудрицький.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що завтра, 20 травня, з 18:00 до 00:00 для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень", - зазначають в компанії.

Дивіться: Уникнути відключень світла не вдасться ні влітку, ні восени, – голова "Укренерго" Кудрицький. ВIДЕО