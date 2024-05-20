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Американцы не планируют возвращать военных инструкторов в Украину до окончания войны, - генерал Браун

Генерал Браун заявив, що військові інструктори США поки не повернуться в Україну

США пока не будут направлять своих военных инструкторов в Украину.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун после завершения встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Когда конфликт прекратится и ситуация улучшится, мы, вероятно, сможем вернуть инструкторов, но пока планов возвращения их в Украину нет", - отметил генерал.

Стоит отметить, что американские военные в течение нескольких лет проводили обучение украинских военнослужащих на территории Украины. После начала полномасштабного российского вторжения учения продолжились на территории других стран НАТО.

Как сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 20 мая 2024 года, министр обороны США Ллойд Остин начал заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Также смотрите: Украинских воинов в Польше обучают инструкторы из 24 европейских стран. ФОТОрепортаж

Автор: 

США (26506) Украина (44926) военные учения (3457) Рамштайн (146)


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Топ комментарии
+10
якщо забрати а України ядерну зброю то були гераклами, коли треба виконати умови за розброєння то перед маскалями пропав свтовий героїзм.
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20.05.2024 21:51
+6
Сцикливі піндоси
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20.05.2024 21:42
+5
Не той тепер Миргород, Сполучені Штати не ті.
В простонародді це зветься - срати мілким маком.
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20.05.2024 21:43
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Сцикливі піндоси
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20.05.2024 21:42 Ответить
їроські кацапи?
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20.05.2024 21:57 Ответить
Не той тепер Миргород, Сполучені Штати не ті.
В простонародді це зветься - срати мілким маком.
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20.05.2024 21:43 Ответить
Не хочуть навчатися у наших військових.
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20.05.2024 21:45 Ответить
якщо забрати а України ядерну зброю то були гераклами, коли треба виконати умови за розброєння то перед маскалями пропав свтовий героїзм.
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20.05.2024 21:51 Ответить
США за відмову від ядерної зброї пропонували Україні 100 лярдів доларів (тобто вони пропонували усі наші ядерні боєголовки перевести в мирний атом для ядерного палива до АЕС, яке оцінювалось у приблизно 100 лярдів доларів) і захист під парасолькою НАТО. Це наші тодішні комуняки від влади відмовились від такої пропозиції і почали наполягати підписання Будапештського меморандуму.. послухайте пана Костенка. https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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21.05.2024 02:47 Ответить
"Коли конфлікт припиниться й ситуація покращиться, ми, вірогідно, зможемо повернути інструкторів, але наразі планів повернення їх до України немає", - зазначив генерал,Українці,вмираючи і хоронячи десятки тисяч своїх громадян покращіть ситуацію ,після чого ми,вірогідно ,зможемо повернути інструкторів.- американці ідіть накуй , а Україні без вірогідно варто відновлювати ЯО і націлювати її на підписантів Будапештської брехливлї афери (змови про майбутнє знищення України)
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20.05.2024 21:51 Ответить
Війна може мати різне закінчення...
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20.05.2024 22:02 Ответить
таке враження від вашого хаю хором союзників,
що вони вам і зараз не дуже потрібні...
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20.05.2024 22:04 Ответить
США пішло у відставку. Добровільно. А кому здали посаду ?
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20.05.2024 22:19 Ответить
Після війни ми будемо всих навчати!
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20.05.2024 22:52 Ответить
На .... ви потрібні після війни??! Та й і під час теж!
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20.05.2024 23:14 Ответить
Так, теперішній генерал Браун - це зовсім не колишній славетний генерал Паттон. Навіть по мові.
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20.05.2024 23:57 Ответить
до окончания войны байден должен удержатся в Белом доме.. а если нет, то будут не те американцы. американцы, американцы. адм Белого дома сейчас американцев представляет в последнюю очередь, и то меньшиство. они могут предсталять хамас, аятол, рашстов, китайцев -учитывая как продвигают электромобили и запрщают у себя добывать необходимые элементы для батарей.
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21.05.2024 00:03 Ответить
Виглядає так- до війни ми вас тренували драконили русню а як почалось лихо то ми зібрали манатки і накивали пʼятами та до кінця війни не плануємо повертатись…. - мужньо виглядає… так по американські..
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21.05.2024 07:39 Ответить
 
 