Американцы не планируют возвращать военных инструкторов в Украину до окончания войны, - генерал Браун

США пока не будут направлять своих военных инструкторов в Украину.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун после завершения встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Когда конфликт прекратится и ситуация улучшится, мы, вероятно, сможем вернуть инструкторов, но пока планов возвращения их в Украину нет", - отметил генерал.

Стоит отметить, что американские военные в течение нескольких лет проводили обучение украинских военнослужащих на территории Украины. После начала полномасштабного российского вторжения учения продолжились на территории других стран НАТО.

Как сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 20 мая 2024 года, министр обороны США Ллойд Остин начал заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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