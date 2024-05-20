Американці не планують повертати військових інструкторів в Україну до закінчення війни, - генерал Браун

США поки не направлятимуть свої військових інструкторів до України.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун після завершення зустрічі Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли конфлікт припиниться й ситуація покращиться, ми, вірогідно, зможемо повернути інструкторів, але наразі планів повернення їх до України немає", - зазначив генерал.

Варто зазначити, що американські військові протягом кількох років проводили тренування українських військовослужбовців на території України. Після початку повномасштабного російського вторгнення тренування продовжилися на території інших країн НАТО.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 20 травня 2024 року, міністр оборони США Ллойд Остін розпочав засідання Контактної групи з питань оборони України.

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