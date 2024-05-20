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Новини
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Американці не планують повертати військових інструкторів в Україну до закінчення війни, - генерал Браун

Генерал Браун заявив, що військові інструктори США поки не повернуться в Україну

США поки не направлятимуть свої військових інструкторів до України.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун після завершення зустрічі Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли конфлікт припиниться й ситуація покращиться, ми, вірогідно, зможемо повернути інструкторів, але наразі планів повернення їх до України немає", - зазначив генерал.

Варто зазначити, що американські військові протягом кількох років проводили тренування українських військовослужбовців на території України. Після початку повномасштабного російського вторгнення тренування продовжилися на території інших країн НАТО.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 20 травня 2024 року, міністр оборони США Ллойд Остін розпочав засідання Контактної групи з питань оборони України.

Читайте: Україна вже отримала від країн "Рамштайну" $95 мільярдів військової підтримки

Автор: 

США (22614) Україна (5872) військові навчання (2775) Рамштайн (153)


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Топ коментарі
+10
якщо забрати а України ядерну зброю то були гераклами, коли треба виконати умови за розброєння то перед маскалями пропав свтовий героїзм.
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20.05.2024 21:51
+6
Сцикливі піндоси
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20.05.2024 21:42
+5
Не той тепер Миргород, Сполучені Штати не ті.
В простонародді це зветься - срати мілким маком.
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20.05.2024 21:43
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Сцикливі піндоси
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20.05.2024 21:42 Відповісти
їроські кацапи?
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20.05.2024 21:57 Відповісти
Не той тепер Миргород, Сполучені Штати не ті.
В простонародді це зветься - срати мілким маком.
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20.05.2024 21:43 Відповісти
Не хочуть навчатися у наших військових.
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20.05.2024 21:45 Відповісти
якщо забрати а України ядерну зброю то були гераклами, коли треба виконати умови за розброєння то перед маскалями пропав свтовий героїзм.
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20.05.2024 21:51 Відповісти
США за відмову від ядерної зброї пропонували Україні 100 лярдів доларів (тобто вони пропонували усі наші ядерні боєголовки перевести в мирний атом для ядерного палива до АЕС, яке оцінювалось у приблизно 100 лярдів доларів) і захист під парасолькою НАТО. Це наші тодішні комуняки від влади відмовились від такої пропозиції і почали наполягати підписання Будапештського меморандуму.. послухайте пана Костенка. https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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21.05.2024 02:47 Відповісти
"Коли конфлікт припиниться й ситуація покращиться, ми, вірогідно, зможемо повернути інструкторів, але наразі планів повернення їх до України немає", - зазначив генерал,Українці,вмираючи і хоронячи десятки тисяч своїх громадян покращіть ситуацію ,після чого ми,вірогідно ,зможемо повернути інструкторів.- американці ідіть накуй , а Україні без вірогідно варто відновлювати ЯО і націлювати її на підписантів Будапештської брехливлї афери (змови про майбутнє знищення України)
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20.05.2024 21:51 Відповісти
Війна може мати різне закінчення...
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20.05.2024 22:02 Відповісти
таке враження від вашого хаю хором союзників,
що вони вам і зараз не дуже потрібні...
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20.05.2024 22:04 Відповісти
США пішло у відставку. Добровільно. А кому здали посаду ?
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20.05.2024 22:19 Відповісти
Після війни ми будемо всих навчати!
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20.05.2024 22:52 Відповісти
На .... ви потрібні після війни??! Та й і під час теж!
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20.05.2024 23:14 Відповісти
Так, теперішній генерал Браун - це зовсім не колишній славетний генерал Паттон. Навіть по мові.
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20.05.2024 23:57 Відповісти
до окончания войны байден должен удержатся в Белом доме.. а если нет, то будут не те американцы. американцы, американцы. адм Белого дома сейчас американцев представляет в последнюю очередь, и то меньшиство. они могут предсталять хамас, аятол, рашстов, китайцев -учитывая как продвигают электромобили и запрщают у себя добывать необходимые элементы для батарей.
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21.05.2024 00:03 Відповісти
Виглядає так- до війни ми вас тренували драконили русню а як почалось лихо то ми зібрали манатки і накивали пʼятами та до кінця війни не плануємо повертатись…. - мужньо виглядає… так по американські..
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21.05.2024 07:39 Відповісти
 
 