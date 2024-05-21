РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8316 посетителей онлайн
Новости
3 977 33

Прогресс в переговорах с Украиной очень невелик, если вообще есть, - представитель венгерского правительства Ковач

Прогрес у переговорах між Угорщиною та Україною невеликий

В венгерском правительстве заявили, что прогресс в переговорах с Украиной небольшой.

Об этом заявил представитель венгерского правительства, госсекретарь по вопросам публичной дипломатии Венгрии Золтан Ковач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ковач в ответ на вопрос о готовности Венгрии поддержать инициативу Бельгии и большинства других стран-членов ЕС и провести межправительственную конференцию, которая должна стать фактическим началом переговоров о вступлении Украины в ЕС, заявил, что позиция Венгрии не изменилась.

"Позиция Венгрии - всегда была понятна, с самого начала мы имели открытую и откровенную позицию: речь о процессе, который построен на заслугах, без исключений", - сказал он.

На уточняющий вопрос о проведенной в последнее время работе и двусторонних консультациях с Украиной, Ковач сказал: "Боюсь, что по тем конкретным вопросам, по которым Венгрия всегда была очень откровенной, прогресс - очень небольшой, если вообще есть".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что ЕС хочет начать официальные переговоры с Украиной о вступлении в июне. В то же время один из дипломатов ЕС считает, что Венгрия, вероятно, желает "положить конец" переговорам о вступлении Украины в блок до того, как она начнет полугодовое председательство в Совете ЕС в июле.

Также читайте: Венгрия ветировала резолюцию Совета Европы относительно украинской Формулы мира

Автор: 

Венгрия (1935) Евросоюз (17088)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
"мова про процес, який побудований на заслугах, без винятків" - прошу оголосити список заслуг Угорщини.
показать весь комментарий
21.05.2024 13:00
+11
Угорщина відверто проводить проросійську, тобто антиєвропейську політику. Дивує що спротив цьому в ЄС мінімальний.
показать весь комментарий
21.05.2024 13:02
+10
Мад'ярські пі...ари!🤬
показать весь комментарий
21.05.2024 12:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мад'ярські пі...ари!🤬
показать весь комментарий
21.05.2024 12:59 Ответить
"мова про процес, який побудований на заслугах, без винятків" - прошу оголосити список заслуг Угорщини.
показать весь комментарий
21.05.2024 13:00 Ответить
рятують Європу від жахливих ЛГБТ і Сороса
показать весь комментарий
21.05.2024 13:15 Ответить
хай йде срати кацапський вибляххк
показать весь комментарий
21.05.2024 13:00 Ответить
Угорщина відверто проводить проросійську, тобто антиєвропейську політику. Дивує що спротив цьому в ЄС мінімальний.
показать весь комментарий
21.05.2024 13:02 Ответить
Хіба що тупим незрозуміло...

Україна вступає в ЄС з міжнародно визнаними у 1991 році кордонами, включно із Кримом.
показать весь комментарий
21.05.2024 13:18 Ответить
Їх ніхто не зобовʼязує, ЄС не військовий союз.
показать весь комментарий
21.05.2024 13:34 Ответить
Хай так - не військовий. Тоді економічний. Хто ладен інвестувати в країну в стані війни і де вся територія підлягає бомбуванню? Перший закон бізнесу сформульовано давно - "захищай свої інвестиції". В нашому випадку це означатиме участь у війні.
показать весь комментарий
21.05.2024 15:51 Ответить
А ти достатньо хитродупий парєньок ,вправно працюєшь на Підерацію
показать весь комментарий
21.05.2024 13:56 Ответить
ІПСО на марші. А ви як хотіли.
показать весь комментарий
21.05.2024 14:54 Ответить
До лампочки, населення-кордони. В ЄС купа країн не проводила перепис населення десятиліттями і поняття не має, скільки людей у них живе. А Кіпр? Він в яких кордонах був прийнятий в ЄС? А Німеччина? Там НДР теж окремо приймали в ЄС? Пох на Зєльца, процес має розпочатися. А Зеленський... не дасть ЄС грошей на пенсії і Зєльца зметуть за місяць. А про те, що Захід наш кредитор навіть якось і нагадувати соромно. Тобто, ЄС має охєрєнні важелі впливу на зелену шоблу. Тому, не "домовлятися", а виконувати те, що серйозні дядьки і тітки скажуть.
показать весь комментарий
21.05.2024 14:08 Ответить
Ви хоч щось тямите в турецьких справах? Офіцер б'є солдата по обличчю в присутності всього гарнізону, щоденно. Поліція арештовує людей за слово "Курдистан". Жандарми вбивають біженців на Сході Туреччини щотижнево. Політичні біженці з туреччини дясятками тисяч отримують притулок на Заході. Понад 10 тис людей заарештував Ердоган за підозру в участі в держперевороті. Ви хоч розумієте, чому Захід наклав санкції на Туреччину??? Туреччині до нас в питаннях демократії і свобод як до неба рачки, це точно. І де ви такі "іксперди" беретеся? В Анталії по путівці були, чи що?)
показать весь комментарий
21.05.2024 14:14 Ответить
Хрущ,пошукай демократію там звідки тобі гроші платять в рублях.
показать весь комментарий
21.05.2024 14:56 Ответить
Мадяри просто "торгують впливом" Втрапили "на халяву" у НАТО і ЄС - а зараз пробують "дві матки смоктать" "Доять" Європу І заодно отримують дивіденди від кацапів - "ставлячи палки в колеса" тій же Європі Якщо реально "перекрить кисень" з грошима з Європи - мадяри "потухнуть"
показать весь комментарий
21.05.2024 13:46 Ответить
Отакии Троянськии кінь в Європі
показать весь комментарий
21.05.2024 13:03 Ответить
Угорці бажають грати у одні ворота, і хоча так не буває вони спекулюють своїм положенням у ЄС та НАТО і при цьому явно підіграють рашистам вважаючи себе невразливими з боку українців!!!
показать весь комментарий
21.05.2024 13:09 Ответить
Прогрес у перемовинах з Україною дуже невеликий, якщо взагалі є, - представник угорського уряду Ковач

Це тому у нього на фото таке обличчя?
показать весь комментарий
21.05.2024 13:34 Ответить
Найперша і найбільша заслуга України, це те що війна зараз на території України а не ЄС і зокрема в засраній, маргінальній, потворній Угорщині, яка в своїй позиції бридка до блювоти.
показать весь комментарий
21.05.2024 13:35 Ответить
"мова про процес, який побудований на заслугах, без винятків"

Цікаво, які існують у Угорщини заслуги? Чим вони заслужили право бути у ЄС, сосати у ЄС ресурси і торгувати своїм голосом?
показать весь комментарий
21.05.2024 13:42 Ответить
москальня, адінарот...
показать весь комментарий
21.05.2024 13:45 Ответить
Згідно якого Закону?
показать весь комментарий
21.05.2024 14:57 Ответить
А як що до вимог Конституції, не підкажеш?
показать весь комментарий
21.05.2024 15:05 Ответить
Це тому ти Тухляком себе назвав?
показать весь комментарий
21.05.2024 15:10 Ответить
а що, не хочеться відкривати українські школи на мад'ярщині?
показать весь комментарий
21.05.2024 14:02 Ответить
Треба на каву їх знову попросити
показать весь комментарий
21.05.2024 14:04 Ответить
Були пособниками гітлера, стали пособниками путіна...
Які перемовини?
показать весь комментарий
21.05.2024 14:48 Ответить
 
 