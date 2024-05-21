Прогресс в переговорах с Украиной очень невелик, если вообще есть, - представитель венгерского правительства Ковач

В венгерском правительстве заявили, что прогресс в переговорах с Украиной небольшой.

Об этом заявил представитель венгерского правительства, госсекретарь по вопросам публичной дипломатии Венгрии Золтан Ковач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ковач в ответ на вопрос о готовности Венгрии поддержать инициативу Бельгии и большинства других стран-членов ЕС и провести межправительственную конференцию, которая должна стать фактическим началом переговоров о вступлении Украины в ЕС, заявил, что позиция Венгрии не изменилась.

"Позиция Венгрии - всегда была понятна, с самого начала мы имели открытую и откровенную позицию: речь о процессе, который построен на заслугах, без исключений", - сказал он.

На уточняющий вопрос о проведенной в последнее время работе и двусторонних консультациях с Украиной, Ковач сказал: "Боюсь, что по тем конкретным вопросам, по которым Венгрия всегда была очень откровенной, прогресс - очень небольшой, если вообще есть".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что ЕС хочет начать официальные переговоры с Украиной о вступлении в июне. В то же время один из дипломатов ЕС считает, что Венгрия, вероятно, желает "положить конец" переговорам о вступлении Украины в блок до того, как она начнет полугодовое председательство в Совете ЕС в июле.

Также читайте: Венгрия ветировала резолюцию Совета Европы относительно украинской Формулы мира