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Прогрес у перемовинах з Україною дуже невеликий, якщо взагалі є, - представник угорського уряду Ковач

Прогрес у переговорах між Угорщиною та Україною невеликий

В угорському уряді заявили, що прогрес у перемовинах з Україною невеликий.

Про це заявив представник угорського уряду, держсекретар із питань публічної дипломатії Угорщини Золтан Ковач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Ковач у відповідь на питання щодо готовності Угорщини підтримати ініціативу Бельгії й більшості інших країн-членів ЄС і провести міжурядову конференцію, яка має стати фактичним початком переговорів про вступ України в ЄС, заявив, що позиція Угорщини не змінилася.

"Позиція Угорщини – завжди була зрозуміла, від самого початку ми мали відкриту і відверту позицію: мова про процес, який побудований на заслугах, без винятків", - сказав він.

На уточнювальне запитання про проведену останніми місцями роботу і двосторонні консультації з Україною, Ковач сказав: "Боюся, що щодо тих конкретних питань, щодо яких Угорщина завжди була дуже відвертою, прогрес – дуже невеликий, якщо взагалі є".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС хоче почати офіційні переговори з Україною про вступ у червні. Водночас один із дипломатів ЄС вважає, що Угорщина, ймовірно, бажає "покласти край" переговорам про вступ України до блоку до того, як вона розпочне піврічне головування в Раді ЄС у липні.

Читайте: Угорщина ветувала резолюцію Ради Європи щодо української Формули миру

Автор: 

Угорщина (2266) Євросоюз (13359)


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Топ коментарі
+18
"мова про процес, який побудований на заслугах, без винятків" - прошу оголосити список заслуг Угорщини.
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21.05.2024 13:00
+11
Угорщина відверто проводить проросійську, тобто антиєвропейську політику. Дивує що спротив цьому в ЄС мінімальний.
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21.05.2024 13:02
+10
Мад'ярські пі...ари!🤬
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21.05.2024 12:59
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Мад'ярські пі...ари!🤬
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21.05.2024 12:59 Відповісти
"мова про процес, який побудований на заслугах, без винятків" - прошу оголосити список заслуг Угорщини.
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21.05.2024 13:00 Відповісти
рятують Європу від жахливих ЛГБТ і Сороса
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21.05.2024 13:15 Відповісти
хай йде срати кацапський вибляххк
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21.05.2024 13:00 Відповісти
Угорщина відверто проводить проросійську, тобто антиєвропейську політику. Дивує що спротив цьому в ЄС мінімальний.
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21.05.2024 13:02 Відповісти
Хіба що тупим незрозуміло...

Україна вступає в ЄС з міжнародно визнаними у 1991 році кордонами, включно із Кримом.
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21.05.2024 13:18 Відповісти
Їх ніхто не зобовʼязує, ЄС не військовий союз.
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21.05.2024 13:34 Відповісти
Хай так - не військовий. Тоді економічний. Хто ладен інвестувати в країну в стані війни і де вся територія підлягає бомбуванню? Перший закон бізнесу сформульовано давно - "захищай свої інвестиції". В нашому випадку це означатиме участь у війні.
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21.05.2024 15:51 Відповісти
А ти достатньо хитродупий парєньок ,вправно працюєшь на Підерацію
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21.05.2024 13:56 Відповісти
ІПСО на марші. А ви як хотіли.
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21.05.2024 14:54 Відповісти
До лампочки, населення-кордони. В ЄС купа країн не проводила перепис населення десятиліттями і поняття не має, скільки людей у них живе. А Кіпр? Він в яких кордонах був прийнятий в ЄС? А Німеччина? Там НДР теж окремо приймали в ЄС? Пох на Зєльца, процес має розпочатися. А Зеленський... не дасть ЄС грошей на пенсії і Зєльца зметуть за місяць. А про те, що Захід наш кредитор навіть якось і нагадувати соромно. Тобто, ЄС має охєрєнні важелі впливу на зелену шоблу. Тому, не "домовлятися", а виконувати те, що серйозні дядьки і тітки скажуть.
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21.05.2024 14:08 Відповісти
Ви хоч щось тямите в турецьких справах? Офіцер б'є солдата по обличчю в присутності всього гарнізону, щоденно. Поліція арештовує людей за слово "Курдистан". Жандарми вбивають біженців на Сході Туреччини щотижнево. Політичні біженці з туреччини дясятками тисяч отримують притулок на Заході. Понад 10 тис людей заарештував Ердоган за підозру в участі в держперевороті. Ви хоч розумієте, чому Захід наклав санкції на Туреччину??? Туреччині до нас в питаннях демократії і свобод як до неба рачки, це точно. І де ви такі "іксперди" беретеся? В Анталії по путівці були, чи що?)
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21.05.2024 14:14 Відповісти
Хрущ,пошукай демократію там звідки тобі гроші платять в рублях.
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21.05.2024 14:56 Відповісти
Мадяри просто "торгують впливом" Втрапили "на халяву" у НАТО і ЄС - а зараз пробують "дві матки смоктать" "Доять" Європу І заодно отримують дивіденди від кацапів - "ставлячи палки в колеса" тій же Європі Якщо реально "перекрить кисень" з грошима з Європи - мадяри "потухнуть"
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21.05.2024 13:46 Відповісти
Отакии Троянськии кінь в Європі
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21.05.2024 13:03 Відповісти
Угорці бажають грати у одні ворота, і хоча так не буває вони спекулюють своїм положенням у ЄС та НАТО і при цьому явно підіграють рашистам вважаючи себе невразливими з боку українців!!!
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21.05.2024 13:09 Відповісти
Прогрес у перемовинах з Україною дуже невеликий, якщо взагалі є, - представник угорського уряду Ковач

Це тому у нього на фото таке обличчя?
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21.05.2024 13:34 Відповісти
Найперша і найбільша заслуга України, це те що війна зараз на території України а не ЄС і зокрема в засраній, маргінальній, потворній Угорщині, яка в своїй позиції бридка до блювоти.
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21.05.2024 13:35 Відповісти
"мова про процес, який побудований на заслугах, без винятків"

Цікаво, які існують у Угорщини заслуги? Чим вони заслужили право бути у ЄС, сосати у ЄС ресурси і торгувати своїм голосом?
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21.05.2024 13:42 Відповісти
москальня, адінарот...
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21.05.2024 13:45 Відповісти
Згідно якого Закону?
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21.05.2024 14:57 Відповісти
А як що до вимог Конституції, не підкажеш?
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21.05.2024 15:05 Відповісти
Це тому ти Тухляком себе назвав?
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21.05.2024 15:10 Відповісти
а що, не хочеться відкривати українські школи на мад'ярщині?
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21.05.2024 14:02 Відповісти
Треба на каву їх знову попросити
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21.05.2024 14:04 Відповісти
Були пособниками гітлера, стали пособниками путіна...
Які перемовини?
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21.05.2024 14:48 Відповісти
 
 