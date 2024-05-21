Прогрес у перемовинах з Україною дуже невеликий, якщо взагалі є, - представник угорського уряду Ковач
В угорському уряді заявили, що прогрес у перемовинах з Україною невеликий.
Про це заявив представник угорського уряду, держсекретар із питань публічної дипломатії Угорщини Золтан Ковач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Ковач у відповідь на питання щодо готовності Угорщини підтримати ініціативу Бельгії й більшості інших країн-членів ЄС і провести міжурядову конференцію, яка має стати фактичним початком переговорів про вступ України в ЄС, заявив, що позиція Угорщини не змінилася.
"Позиція Угорщини – завжди була зрозуміла, від самого початку ми мали відкриту і відверту позицію: мова про процес, який побудований на заслугах, без винятків", - сказав він.
На уточнювальне запитання про проведену останніми місцями роботу і двосторонні консультації з Україною, Ковач сказав: "Боюся, що щодо тих конкретних питань, щодо яких Угорщина завжди була дуже відвертою, прогрес – дуже невеликий, якщо взагалі є".
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС хоче почати офіційні переговори з Україною про вступ у червні. Водночас один із дипломатів ЄС вважає, що Угорщина, ймовірно, бажає "покласти край" переговорам про вступ України до блоку до того, як вона розпочне піврічне головування в Раді ЄС у липні.
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Україна вступає в ЄС з міжнародно визнаними у 1991 році кордонами, включно із Кримом.
Це тому у нього на фото таке обличчя?
Цікаво, які існують у Угорщини заслуги? Чим вони заслужили право бути у ЄС, сосати у ЄС ресурси і торгувати своїм голосом?
Які перемовини?