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На Харьковщине военные ВСУ уже не ощущают дефицита снарядов, - Reuters

Артилерія ЗСУ не відчуває дефіцит артснарядів

Украинские защитники, которые сейчас защищают рубежи в Харьковской области, констатируют уменьшение дефицита снарядов после возобновления военной помощи от США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Военные ВСУ, которые сейчас ведут бои в северных районах Харьковщины, отмечают их более высокую интенсивность по сравнению с операцией вблизи Бахмута в 2023 году. При этом украинские защитники отмечают, что есть уменьшение катастрофического дефицита снарядов.

Наводчик гаубицы 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Павел рассказывает, что раньше защищал Украину в районе Бахмута, а сейчас их подразделение переместили в Харьковскую область

"Здесь намного "горячее". Там у нас не было снарядов, а здесь хоть снаряды есть, их начали завозить. Есть чем работать, есть чем воевать", - добавил военнослужащий.

Командир артиллерийского подразделения бригады Виталий убежден, что снаряды не закончатся, ведь все понимают важность удержания обороны.

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"Так, мы будем получать боеприпасы, потому что мы противостоим большой и серьезной группировке врага. Если мы сейчас продемонстрируем, что способны в такой экстремальной ситуации остановить широкомасштабное наступление врага на Харьков и Харьковскую область, то враг не решится даже думать о наступлении на Киев, Чернигов, Сумы или Полтавщину", - сказал он.

Напомним, в середине мая президент Зеленский заявил, что в течение двух месяцев ни одна из бригад не жалуется на нехватку артснарядов

Автор: 

боеприпасы (2333) артиллерия (631) ВСУ (6564)


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🌸Підписуємо і поширюємо петицію про ввід військ НАТО в Україну!

https://petition.president.gov.ua/petition/225680
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22.05.2024 06:52 Ответить
В петицію треба було дописати погрозу: а якщо відмовите - ми зробимо ЯЗ.
Тоді б стала зрозуміла ціна цієї петиції.
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22.05.2024 08:30 Ответить
І ще побільше "суворих" смайликів у тексті, тоді - точно спрацює
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22.05.2024 08:47 Ответить
Снаряди це добре,але потрібно ще комусь і стріляти
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22.05.2024 06:58 Ответить
ройтерс у зе!простроченого підслухала, чи має шпіонів у мо?
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22.05.2024 07:30 Ответить
Слава Богу !!!
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22.05.2024 08:30 Ответить
Петиція підписана, це теж, ДОПОМОГА для України!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Українцям!!
Нелегітимний ухилянт, разом з оточенням на Банковій, розуміють свою власну НІКЧЕМНІСТЬ від сидіння у кімнатах, замість ЗАХИСТУ України!
У бухгалтерів та юристів з ДУС, відсутні правові підстави , для виплати цим ОСОБАМ, бюджетних грошей, після 21 травня!!
Усе просто, як Божий день! КРУ і Рахункова палата з ДБР, це можуть перевірити!!
Слава Україні!
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22.05.2024 09:19 Ответить
 
 