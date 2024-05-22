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На Харківщині військові ЗСУ вже не відчувають дефіциту снарядів, - Reuters

Артилерія ЗСУ не відчуває дефіцит артснарядів

Українські захисники, які нині боронять рубежі у Харківській області, констатують зменшення дефіциту снарядів після відновлення військової допомоги від США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Військові ЗСУ, які нині ведуть бої у північних районах Харківщини, відмічають їх вищу інтенсивність, порівняно з операцією поблизу Бахмута в 2023 році. При цьому українські захисники зазначають, що є зменшення катастрофічного дефіциту снарядів

Навідник гаубиці 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Павло розповідає, що раніше боронив Україну у  районі Бахмуту, а зараз їхній підрозділ перемістили у Харківську область

"Тут набагато "гарячіше". Там у нас не було снарядів, а тут хоч снаряди є, їх почали завозити. Є чим працювати, є чим воювати", - додав військовослужбовець.

Командир артилерійського підрозділу бригади Віталій переконаний, що снаряди не закінчаться, адже всі розуміють важливість утримання оборони.

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"Так, ми будемо отримувати боєприпаси, бо ми протистоїмо великому і серйозному угрупованню ворога. Якщо ми зараз продемонструємо, що здатні в такій екстремальній ситуації зупинити широкомасштабний наступ ворога на Харків і Харківську область, то ворог не наважиться навіть думати про наступ на Київ, Чернігів, Суми чи Полтавщину", - сказав він.

Нагадаємо, в середині травня президент Зеленський заявив, що упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів

Автор: 

боєприпаси (2265) артилерія (784) ЗСУ (7519)


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🌸Підписуємо і поширюємо петицію про ввід військ НАТО в Україну!

https://petition.president.gov.ua/petition/225680
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22.05.2024 06:52 Відповісти
В петицію треба було дописати погрозу: а якщо відмовите - ми зробимо ЯЗ.
Тоді б стала зрозуміла ціна цієї петиції.
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22.05.2024 08:30 Відповісти
І ще побільше "суворих" смайликів у тексті, тоді - точно спрацює
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22.05.2024 08:47 Відповісти
Снаряди це добре,але потрібно ще комусь і стріляти
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22.05.2024 06:58 Відповісти
ройтерс у зе!простроченого підслухала, чи має шпіонів у мо?
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22.05.2024 07:30 Відповісти
Слава Богу !!!
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22.05.2024 08:30 Відповісти
Петиція підписана, це теж, ДОПОМОГА для України!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Українцям!!
Нелегітимний ухилянт, разом з оточенням на Банковій, розуміють свою власну НІКЧЕМНІСТЬ від сидіння у кімнатах, замість ЗАХИСТУ України!
У бухгалтерів та юристів з ДУС, відсутні правові підстави , для виплати цим ОСОБАМ, бюджетних грошей, після 21 травня!!
Усе просто, як Божий день! КРУ і Рахункова палата з ДБР, це можуть перевірити!!
Слава Україні!
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22.05.2024 09:19 Відповісти
 
 