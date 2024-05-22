На Харківщині військові ЗСУ вже не відчувають дефіциту снарядів, - Reuters
Українські захисники, які нині боронять рубежі у Харківській області, констатують зменшення дефіциту снарядів після відновлення військової допомоги від США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Військові ЗСУ, які нині ведуть бої у північних районах Харківщини, відмічають їх вищу інтенсивність, порівняно з операцією поблизу Бахмута в 2023 році. При цьому українські захисники зазначають, що є зменшення катастрофічного дефіциту снарядів
Навідник гаубиці 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Павло розповідає, що раніше боронив Україну у районі Бахмуту, а зараз їхній підрозділ перемістили у Харківську область
"Тут набагато "гарячіше". Там у нас не було снарядів, а тут хоч снаряди є, їх почали завозити. Є чим працювати, є чим воювати", - додав військовослужбовець.
Командир артилерійського підрозділу бригади Віталій переконаний, що снаряди не закінчаться, адже всі розуміють важливість утримання оборони.
"Так, ми будемо отримувати боєприпаси, бо ми протистоїмо великому і серйозному угрупованню ворога. Якщо ми зараз продемонструємо, що здатні в такій екстремальній ситуації зупинити широкомасштабний наступ ворога на Харків і Харківську область, то ворог не наважиться навіть думати про наступ на Київ, Чернігів, Суми чи Полтавщину", - сказав він.
Нагадаємо, в середині травня президент Зеленський заявив, що упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів
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